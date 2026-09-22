Рейтинг@Mail.ru
В Джанкое неизвестный стрелял в собаку - РИА Новости Крым, 22.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260922/v-dzhankoe-neizvestnyy-strelyal-v-sobaku-1159599562.html
В Джанкое неизвестный стрелял в собаку
В Джанкое неизвестный стрелял в собаку - РИА Новости Крым, 22.09.2026
В Джанкое неизвестный стрелял в собаку
В Джанкое полиция проводит проверку по факту стрельбы в дворовую собаку, в результате чего животное получило травмы. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T16:28
2026-09-22T16:28
собаки
животные
стрельба
джанкой
мвд по республике крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111742/12/1117421227_0:84:3280:1929_1920x0_80_0_0_3d252eee590f7ba8c30a67cc732c913f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В Джанкое полиция проводит проверку по факту стрельбы в дворовую собаку, в результате чего животное получило травмы. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым."В ходе мониторинга сети Интернет полицейские выявили публикацию, автор которой сообщает о том, что в городе Джанкой неизвестный выстрелил в собаку... По данному факту 21 сентября в дежурную часть МО МВД России "Джанкойский" поступили сообщения по линии 102, которые были зарегистрированы в установленном порядке", – говорится в сообщении.Полицейские выезжали на место происшествия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавили в полиции Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Найти "потеряшку": когда в России заработает сервис поиска домашниx животныxПо закону стаи: почему собаки стали чаще нападать на людей в Крыму
https://crimea.ria.ru/20231203/sobaki-nebarabaki-kak-zhit-v-mire-s-bezdomnymi-zhivotnymi-1133229779.html
джанкой
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111742/12/1117421227_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b52b64e22b072a2cc26c0ee61929525d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
собаки, животные, стрельба, джанкой, мвд по республике крым, новости крыма
В Джанкое неизвестный стрелял в собаку

Полиция Крыма проводит проверку по факту стрельбы в собаку в Джанкое

16:28 22.09.2026
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВыстрел из винтовки. Архивное фото
Выстрел из винтовки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В Джанкое полиция проводит проверку по факту стрельбы в дворовую собаку, в результате чего животное получило травмы. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.
"В ходе мониторинга сети Интернет полицейские выявили публикацию, автор которой сообщает о том, что в городе Джанкой неизвестный выстрелил в собаку... По данному факту 21 сентября в дежурную часть МО МВД России "Джанкойский" поступили сообщения по линии 102, которые были зарегистрированы в установленном порядке", – говорится в сообщении.
Судя по размещенному в соцсетях видео, в собаку стреляли, когда она мирно лежала на детской площадке. Дети там замечены не были.
Полицейские выезжали на место происшествия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавили в полиции Крыма.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Найти "потеряшку": когда в России заработает сервис поиска домашниx животныx
По закону стаи: почему собаки стали чаще нападать на людей в Крыму
Сильный снегопад в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
3 декабря 2023, 18:53Эксклюзивы РИА Новости Крым
Собаки-небарабаки: как жить в мире с бездомными животными
 
СобакиЖивотныеСтрельбаДжанкойМВД по Республике КрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:55Трубопрокатный завод в Днепропетровске остановил работу после удара ВС РФ
16:43Семь человек ранены после украинских атак на ЛНР
16:35Часть Южного берега Крыма обесточена
16:28В Джанкое неизвестный стрелял в собаку
16:20США планируют разместить в Гренландии свои военные базы
16:07Балицкий назначен замминистра промышленности и торговли Крыма
15:51Забил бутылкой: житель Севастополя ответит за убийство знакомого в пьяной ссоре
15:38Только консультирование: как будут работать МФЦ Крыма 2 и 3 октября
15:25Украина должна перестать бить по связанным с США танкерам – Рубио
15:10Народный праздник крымских татар богатая дервиза
14:59Чего ждать от встречи Трампа с Зеленским в Нью-Йорке
14:35ЧП в Стерлитамаке: число погибших на пожаре в торговом центре выросло
14:28На Севастополь идут сильный ветер и дождь с грозой
14:16Греф доложил Путину о поддержке жителей Крыма и Севастополя
14:12ВСУ ударили по машине "скорой" в Запорожской области – погиб водитель
14:06ВСУ повредили пост радиационного контроля ЗАЭС
13:55Три человека погибли при пожаре в торговом комплексе в Башкирии
13:39В Севастополе выбрали детского омбудсмена
13:22Германия предпринимала попытки вмешаться в выборы в Госдуму – Володин
13:03ВСУ в окружении и расширение зоны контроля: главное из сводки Минобороны РФ
Лента новостейМолния