https://crimea.ria.ru/20260922/v-dzhankoe-neizvestnyy-strelyal-v-sobaku-1159599562.html

В Джанкое неизвестный стрелял в собаку

В Джанкое неизвестный стрелял в собаку - РИА Новости Крым, 22.09.2026

В Джанкое неизвестный стрелял в собаку

В Джанкое полиция проводит проверку по факту стрельбы в дворовую собаку, в результате чего животное получило травмы. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 22.09.2026

2026-09-22T16:28

2026-09-22T16:28

2026-09-22T16:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В Джанкое полиция проводит проверку по факту стрельбы в дворовую собаку, в результате чего животное получило травмы. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым."В ходе мониторинга сети Интернет полицейские выявили публикацию, автор которой сообщает о том, что в городе Джанкой неизвестный выстрелил в собаку... По данному факту 21 сентября в дежурную часть МО МВД России "Джанкойский" поступили сообщения по линии 102, которые были зарегистрированы в установленном порядке", – говорится в сообщении.Полицейские выезжали на место происшествия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавили в полиции Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Найти "потеряшку": когда в России заработает сервис поиска домашниx животныxПо закону стаи: почему собаки стали чаще нападать на людей в Крыму

https://crimea.ria.ru/20231203/sobaki-nebarabaki-kak-zhit-v-mire-s-bezdomnymi-zhivotnymi-1133229779.html

джанкой

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2026

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