https://crimea.ria.ru/20260922/uscherb-22-milliona-v-sevastopole-firma-zaplatit-za-nezakonnuyu-svalku-1159589193.html

Ущерб 2,2 миллиона: в Севастополе фирма заплатит за незаконную свалку

Ущерб 2,2 миллиона: в Севастополе фирма заплатит за незаконную свалку - РИА Новости Крым, 22.09.2026

Ущерб 2,2 миллиона: в Севастополе фирма заплатит за незаконную свалку

В Севастополе коммерческая фирма заплатит за незаконное складирование строительных отходов. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, ущерб экологии... РИА Новости Крым, 22.09.2026

2026-09-22T22:12

2026-09-22T22:12

2026-09-22T22:12

прокуратура города севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе коммерческая фирма заплатит за незаконное складирование строительных отходов. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, ущерб экологии составил 2,2 млн рублей.По данным надзорного ведомства, организация незаконно хранила и перерабатывала строительные отходы на участке сельхозназначения в Балаклавском районе. Обустроенная фирмой производственная площадка не соответствовала нормативным требованиям для накопления отходов.Прокуратура требует в суде запретить коммерческой организации складировать и перерабатывать отходы, возложить на нее обязанности использовать земельный участок по целевому назначению и возместить причиненный ущерб. Кроме того, руководитель фирмы заплатит штраф в рамках административного дела.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как и где в Крыму ликвидируют свалкиВ Севастополе за свалки взыщут с граждан – размер штрафов утвержденСуд Севастополя обязал похоронную службу ликвидировать свалку на кладбище

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура города севастополя