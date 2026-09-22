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Ущерб 2,2 миллиона: в Севастополе фирма заплатит за незаконную свалку
Ущерб 2,2 миллиона: в Севастополе фирма заплатит за незаконную свалку - РИА Новости Крым, 22.09.2026
Ущерб 2,2 миллиона: в Севастополе фирма заплатит за незаконную свалку
В Севастополе коммерческая фирма заплатит за незаконное складирование строительных отходов. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, ущерб экологии... РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T22:12
2026-09-22T22:12
2026-09-22T22:12
прокуратура города севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе коммерческая фирма заплатит за незаконное складирование строительных отходов. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, ущерб экологии составил 2,2 млн рублей.По данным надзорного ведомства, организация незаконно хранила и перерабатывала строительные отходы на участке сельхозназначения в Балаклавском районе. Обустроенная фирмой производственная площадка не соответствовала нормативным требованиям для накопления отходов.Прокуратура требует в суде запретить коммерческой организации складировать и перерабатывать отходы, возложить на нее обязанности использовать земельный участок по целевому назначению и возместить причиненный ущерб. Кроме того, руководитель фирмы заплатит штраф в рамках административного дела.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как и где в Крыму ликвидируют свалкиВ Севастополе за свалки взыщут с граждан – размер штрафов утвержденСуд Севастополя обязал похоронную службу ликвидировать свалку на кладбище
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прокуратура города севастополя
Ущерб 2,2 миллиона: в Севастополе фирма заплатит за незаконную свалку
В Севастополе фирма заплатит за незаконное складирование строительных отходов
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе коммерческая фирма заплатит за незаконное складирование строительных отходов. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, ущерб экологии составил 2,2 млн рублей.
По данным надзорного ведомства, организация незаконно хранила и перерабатывала строительные отходы на участке сельхозназначения в Балаклавском районе. Обустроенная фирмой производственная площадка не соответствовала нормативным требованиям для накопления отходов.
"Место не было защищено от воздействия атмосферных осадков и ветра, не обеспечено ливневой канализацией, не имело твердого водонепроницаемого покрытия. Также площадка не поставлена на государственный учет объектов негативного воздействия на окружающую среду. Размер причиненного почве ущерба составил 2,2 млн рублей", – проинформировали в пресс-службе.
Прокуратура требует в суде запретить коммерческой организации складировать и перерабатывать отходы, возложить на нее обязанности использовать земельный участок по целевому назначению и возместить причиненный ущерб. Кроме того, руководитель фирмы заплатит штраф в рамках административного дела.
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