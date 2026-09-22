https://crimea.ria.ru/20260922/ukraina-dolzhna-perestat-bit-po-svyazannymi-s-ssha-tankeram--rubio-1159596956.html

Украина должна перестать бить по связанным с США танкерам – Рубио

Украина должна перестать бить по связанным с США танкерам – Рубио - РИА Новости Крым, 22.09.2026

Украина должна перестать бить по связанным с США танкерам – Рубио

Связанные с США нефтяные танкеры в последние месяцы подвергаются ударам со стороны Украины, это должно прекратиться. Об этом заявил американский госсекретарь... РИА Новости Крым, 22.09.2026

2026-09-22T15:25

2026-09-22T15:25

2026-09-22T15:41

марко рубио

сша

украина

танкер

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Связанные с США нефтяные танкеры в последние месяцы подвергаются ударам со стороны Украины, это должно прекратиться. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.По словам Рубио, Вашингтон не может позволить этому продолжаться.Американский госсекретарь добавил, что США по-прежнему надеются на то, что украинский конфликт удастся урегулировать."Это (урегулирование конфликта – ред.) тяжело, но мы по-прежнему надеемся, что с этим можно что-то сделать. Президент (США Дональд Трамп – ред.) всегда хотел положить конец этому конфликту и готов сделать все, что в его силах, чтобы положить ему конец", - сказал он.Во вторник в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоится встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что встреча не остановит конфликт на Украине и не повлияет на ход специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Подлил масла в огонь: к чему приведут США и Европу антироссийские санкции ТрампаОтлученные от Белого дома: в США на фоне бойкота СМИ запустили "Трамп ТВ"Лидеры ЕС стремятся украсть активы России до выборов в Европе– СВР

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марко рубио, сша, украина, танкер, атаки всу, политика