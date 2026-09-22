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Угроза подтоплений в Крыму и встреча Трампа с Зеленским: главное за день - РИА Новости Крым, 22.09.2026
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Угроза подтоплений в Крыму и встреча Трампа с Зеленским: главное за день
Угроза подтоплений в Крыму и встреча Трампа с Зеленским: главное за день - РИА Новости Крым, 22.09.2026
Угроза подтоплений в Крыму и встреча Трампа с Зеленским: главное за день
Президент США Дональд Трамп встретился в Нью-Йорке с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Четыре человека погибли в пожаре в торговом центре в... РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T23:11
2026-09-22T23:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп встретился в Нью-Йорке с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Четыре человека погибли в пожаре в торговом центре в Башкирии. В Крыму прогнозируют рост подъема уровня рек из-за сильных осадков. Российские военные полностью окружили крупный узел обороны ВСУ в Доброполье и продолжают уничтожать силы ВСУ. Американский госсекретарь Марко Рубио предостерег Украину от ударов по связанным с США нефтяным танкерам. Выборы депутатов Государственной Думы 9 созыва по округам в Крыму и Севастополе признаны состоявшимися и действительными. В Крыму назначили нового замминистра промышленности и торговли, а в Севастополе выбрали детского омбудсмена.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Встреча Трампа и ЗеленскогоПрезидент США Дональд Трамп провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским, на которой выразил надежду, что украинский конфликт можно урегулировать до зимы. Американский лидер выразил мнение, что заключение соглашения об урегулировании конфликта на Украине отвечает интересам обеих сторон.Также президент США заявил, что может провести еще одну встречу с президентом России Владимиром Путиным.Смертельный пожар в башкирском ТЦПожар в торговом центре "Солнечный" в башкирском Стерлитамаке вспыхнул днем во вторник. Возгорание произошло на втором этаже четырехэтажного здания. Первоначально сообщалось о трех погибших и четверых пострадавших. Позже число погибших увеличилось до четырех.Угроза подтоплений в КрымуВ Крыму из-за надвигающихся мощных ливней существует риск подъема уровня воды в реках, предупредили во вторник в республиканском главке МЧС России. Сохранение опасной погоды прогнозируют до конца суток 23 сентября. Отмечается, что в бассейнах селевых рек южного побережья есть угроза формирования селевых потоков.Продвижение армии РФБойцы российской группировки войск "Центр" полностью окружили крупный узел обороны ВСУ в Доброполье и развивают наступление в направлении Александровки Донецкой Народной Республики, сообщили во вторник в Минобороны. В результате массированного удара поражены пять промышленных предприятий на Украине, в том числе заводы по производству комплектующих для ракет "Фламинго", а также шесть логистических центров. В Харьковской области пресечены все попытки ВСУ вырваться из окружения. В целом, за сутки армия России ликвидировала еще 1315 украинских боевиков.Заявление Марко РубиоСвязанные с США нефтяные танкеры в последние месяцы подвергаются ударам со стороны Украины, это должно прекратиться, заявил 22 сентября американский госсекретарь Марко Рубио. По словам Рубио, Вашингтон не может позволить этому продолжаться. Американский госсекретарь добавил, что США по-прежнему надеются на то, что украинский конфликт удастся урегулировать.Выборы по округамВыборы депутатов Государственной Думы 9 созыва по округам в Крыму признаны состоявшимися и действительными, сообщили во вторник в Избирательной комиссии республики. По Симферопольскому одномандатному избирательному округу №22 наибольшее количество голосов набрал Юрий Нестеренко. В Керченском одномандатном избирательном округе №23 – Янина Павленко. По Евпаторийскому одномандатному избирательному округу №24 – Леонид Бабашов. По федеральному избирательному округу явка составила 48,52%. Наибольшее число голосов "Единой России" – 60,70%.Явка на выборах по одномандатному избирательному округу город Севастополь – Севастопольский одномандатный избирательный округ № 219 составила 61,70%. Проголосовали 223 657 избирателей. 61,22% голосов у Татьяны Лобач.Назначения в Крыму и СевастополеСергея Балицкого, сына губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, назначили замминистра промышленности и торговли Крыма. Соответствующее распоряжение председателя Совмина РК Юрия Гоцанюка появилось во вторник на официальном сайте крымского правительства.Марина Песчанская в третий раз избрана уполномоченным по правам ребенка в Севастополе. Об этом во вторник сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Песчанская была единственным кандидатом на эту должность. Большинство депутатов поддержали ее кандидатуру.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Угроза подтоплений в Крыму и встреча Трампа с Зеленским: главное за день

Встреча Трампа с Зеленским в Нью-Йорке и угроза подтоплений в Крыму – главное за день

23:11 22.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп встретился в Нью-Йорке с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Четыре человека погибли в пожаре в торговом центре в Башкирии. В Крыму прогнозируют рост подъема уровня рек из-за сильных осадков. Российские военные полностью окружили крупный узел обороны ВСУ в Доброполье и продолжают уничтожать силы ВСУ. Американский госсекретарь Марко Рубио предостерег Украину от ударов по связанным с США нефтяным танкерам. Выборы депутатов Государственной Думы 9 созыва по округам в Крыму и Севастополе признаны состоявшимися и действительными. В Крыму назначили нового замминистра промышленности и торговли, а в Севастополе выбрали детского омбудсмена.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Встреча Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским, на которой выразил надежду, что украинский конфликт можно урегулировать до зимы. Американский лидер выразил мнение, что заключение соглашения об урегулировании конфликта на Украине отвечает интересам обеих сторон.
Также президент США заявил, что может провести еще одну встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Врачи бригады скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
19:55
Более 100 российских медиков пострадали от украинских ударов

Смертельный пожар в башкирском ТЦ

Пожар в торговом центре "Солнечный" в башкирском Стерлитамаке вспыхнул днем во вторник. Возгорание произошло на втором этаже четырехэтажного здания. Первоначально сообщалось о трех погибших и четверых пострадавших. Позже число погибших увеличилось до четырех.
Флаг Соединённых Штатов Америки на демонстрации военной техники и вооружения НАТО - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
16:20
США планируют разместить в Гренландии свои военные базы

Угроза подтоплений в Крыму

В Крыму из-за надвигающихся мощных ливней существует риск подъема уровня воды в реках, предупредили во вторник в республиканском главке МЧС России. Сохранение опасной погоды прогнозируют до конца суток 23 сентября. Отмечается, что в бассейнах селевых рек южного побережья есть угроза формирования селевых потоков.
Встреча Владимира Путина с председателем правления Сбербанка Германом Грефом
14:16
Греф доложил Путину о поддержке жителей Крыма и Севастополя

Продвижение армии РФ

Бойцы российской группировки войск "Центр" полностью окружили крупный узел обороны ВСУ в Доброполье и развивают наступление в направлении Александровки Донецкой Народной Республики, сообщили во вторник в Минобороны. В результате массированного удара поражены пять промышленных предприятий на Украине, в том числе заводы по производству комплектующих для ракет "Фламинго", а также шесть логистических центров. В Харьковской области пресечены все попытки ВСУ вырваться из окружения. В целом, за сутки армия России ликвидировала еще 1315 украинских боевиков.
Удары по объектам энергетики на Украине
16:55
Трубопрокатный завод в Днепропетровске остановил работу после удара ВС РФ

Заявление Марко Рубио

Связанные с США нефтяные танкеры в последние месяцы подвергаются ударам со стороны Украины, это должно прекратиться, заявил 22 сентября американский госсекретарь Марко Рубио. По словам Рубио, Вашингтон не может позволить этому продолжаться. Американский госсекретарь добавил, что США по-прежнему надеются на то, что украинский конфликт удастся урегулировать.
Президент США Дональд Трамп с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
14:59
Чего ждать от встречи Трампа с Зеленским в Нью-Йорке

Выборы по округам

Выборы депутатов Государственной Думы 9 созыва по округам в Крыму признаны состоявшимися и действительными, сообщили во вторник в Избирательной комиссии республики. По Симферопольскому одномандатному избирательному округу №22 наибольшее количество голосов набрал Юрий Нестеренко. В Керченском одномандатном избирательном округе №23 – Янина Павленко. По Евпаторийскому одномандатному избирательному округу №24 – Леонид Бабашов. По федеральному избирательному округу явка составила 48,52%. Наибольшее число голосов "Единой России" – 60,70%.
Явка на выборах по одномандатному избирательному округу город Севастополь – Севастопольский одномандатный избирательный округ № 219 составила 61,70%. Проголосовали 223 657 избирателей. 61,22% голосов у Татьяны Лобач.
Арт-объект Карта России - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
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"Чей Крым?": президент Литвы раскритиковал ООН из-за новой карты мира

Назначения в Крыму и Севастополе

Сергея Балицкого, сына губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, назначили замминистра промышленности и торговли Крыма. Соответствующее распоряжение председателя Совмина РК Юрия Гоцанюка появилось во вторник на официальном сайте крымского правительства.
Марина Песчанская в третий раз избрана уполномоченным по правам ребенка в Севастополе. Об этом во вторник сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Песчанская была единственным кандидатом на эту должность. Большинство депутатов поддержали ее кандидатуру.
Виноградная лоза и вино в бокале на винодельческом предприятии Массандра - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
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22:38В Евпатории проведут бесплатную экскурсию по "Малому Иерусалиму"
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