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Трубопрокатный завод в Днепропетровске остановил работу после удара ВС РФ - РИА Новости Крым, 22.09.2026
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Трубопрокатный завод в Днепропетровске остановил работу после удара ВС РФ
Трубопрокатный завод в Днепропетровске остановил работу после удара ВС РФ - РИА Новости Крым, 22.09.2026
Трубопрокатный завод в Днепропетровске остановил работу после удара ВС РФ
Трубопрокатный завод "Интерпайп Сталь" в Днепропетровске остановил производство после ночного удара Вооруженных сил России. Об этом заявила пресс-служба... РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T16:55
2026-09-22T16:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Трубопрокатный завод "Интерпайп Сталь" в Днепропетровске остановил производство после ночного удара Вооруженных сил России. Об этом заявила пресс-служба компании "Интерпайп".В ночь на вторник российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также БПЛА по предприятиям металлургической и химической промышленности, топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса, объектам портовой инфраструктуры Украины. В частности, в Днепропетровске поражен трубопрокатный завод "Интерпайп Сталь", который производит металлопрокат для выпуска комплектующих к беспилотникам большой дальности – фюзеляжей, силовых установок, крыльев.Специалисты оценивают последствия удара и сроки восстановления, добавили в пресс-службе."Интерпайп" – украинская промышленная компания, специализирующаяся на производстве труб и колёс для железнодорожного транспорта. Производит стальные трубы для машиностроительной, строительной и нефтегазовой отраслей, премиальные резьбовые соединения для глубокого бурения, а также железнодорожные колеса для грузового, пассажирского транспорта и локомотивов.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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днепропетровск, новости, украина, удары по украине
Трубопрокатный завод в Днепропетровске остановил работу после удара ВС РФ

Трубопрокатный завод "Интерпайп сталь" на Украине остановил работу после удара ВС РФ

16:55 22.09.2026
 
© ДТЭКУдары по объектам энергетики на Украине
Удары по объектам энергетики на Украине
© ДТЭК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Трубопрокатный завод "Интерпайп Сталь" в Днепропетровске остановил производство после ночного удара Вооруженных сил России. Об этом заявила пресс-служба компании "Интерпайп".
В ночь на вторник российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также БПЛА по предприятиям металлургической и химической промышленности, топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса, объектам портовой инфраструктуры Украины. В частности, в Днепропетровске поражен трубопрокатный завод "Интерпайп Сталь", который производит металлопрокат для выпуска комплектующих к беспилотникам большой дальности – фюзеляжей, силовых установок, крыльев.

"В результате атаки повреждено основное производственное оборудование и инфраструктура предприятия, производство продукции остановлено", говорится в заявлении на странице компании в Facebook*.

Специалисты оценивают последствия удара и сроки восстановления, добавили в пресс-службе.
"Интерпайп" – украинская промышленная компания, специализирующаяся на производстве труб и колёс для железнодорожного транспорта. Производит стальные трубы для машиностроительной, строительной и нефтегазовой отраслей, премиальные резьбовые соединения для глубокого бурения, а также железнодорожные колеса для грузового, пассажирского транспорта и локомотивов.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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