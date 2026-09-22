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Трубопрокатный завод в Днепропетровске остановил работу после удара ВС РФ

Трубопрокатный завод в Днепропетровске остановил работу после удара ВС РФ - РИА Новости Крым, 22.09.2026

Трубопрокатный завод в Днепропетровске остановил работу после удара ВС РФ

Трубопрокатный завод "Интерпайп Сталь" в Днепропетровске остановил производство после ночного удара Вооруженных сил России. Об этом заявила пресс-служба... РИА Новости Крым, 22.09.2026

2026-09-22T16:55

2026-09-22T16:55

2026-09-22T16:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Трубопрокатный завод "Интерпайп Сталь" в Днепропетровске остановил производство после ночного удара Вооруженных сил России. Об этом заявила пресс-служба компании "Интерпайп".В ночь на вторник российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также БПЛА по предприятиям металлургической и химической промышленности, топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса, объектам портовой инфраструктуры Украины. В частности, в Днепропетровске поражен трубопрокатный завод "Интерпайп Сталь", который производит металлопрокат для выпуска комплектующих к беспилотникам большой дальности – фюзеляжей, силовых установок, крыльев.Специалисты оценивают последствия удара и сроки восстановления, добавили в пресс-службе."Интерпайп" – украинская промышленная компания, специализирующаяся на производстве труб и колёс для железнодорожного транспорта. Производит стальные трубы для машиностроительной, строительной и нефтегазовой отраслей, премиальные резьбовые соединения для глубокого бурения, а также железнодорожные колеса для грузового, пассажирского транспорта и локомотивов.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

днепропетровск, новости, украина, удары по украине