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Три человека погибли при пожаре в торговом комплексе в Башкирии

Три человека погибли при пожаре в торговом комплексе в Башкирии - РИА Новости Крым, 22.09.2026

Три человека погибли при пожаре в торговом комплексе в Башкирии

Три человека погибли и четверо пострадали при пожаре в торговом комплексе в башкирском Стерлитамаке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РИА Новости Крым, 22.09.2026

2026-09-22T13:55

2026-09-22T13:55

2026-09-22T13:55

башкирия

стерлитамак

пожар

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Три человека погибли и четверо пострадали при пожаре в торговом комплексе в башкирском Стерлитамаке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.Как рассказали в республиканском главке МЧС России, происходит горение на втором этаже четырехэтажного здания комплекса.Специалисты МЧС России организуют эвакуацию и спасение людей. На месте задействованы все экстренные службы города, принимаются все необходимые меры по локализации и ликвидации огня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

башкирия

стерлитамак

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

башкирия, стерлитамак, пожар, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости