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Три человека погибли при пожаре в торговом комплексе в Башкирии
Три человека погибли при пожаре в торговом комплексе в Башкирии - РИА Новости Крым, 22.09.2026
Три человека погибли при пожаре в торговом комплексе в Башкирии
Три человека погибли и четверо пострадали при пожаре в торговом комплексе в башкирском Стерлитамаке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T13:55
2026-09-22T13:55
2026-09-22T13:55
башкирия
стерлитамак
пожар
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Три человека погибли и четверо пострадали при пожаре в торговом комплексе в башкирском Стерлитамаке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.Как рассказали в республиканском главке МЧС России, происходит горение на втором этаже четырехэтажного здания комплекса.Специалисты МЧС России организуют эвакуацию и спасение людей. На месте задействованы все экстренные службы города, принимаются все необходимые меры по локализации и ликвидации огня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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башкирия, стерлитамак, пожар, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Три человека погибли при пожаре в торговом комплексе в Башкирии
Три человека погибли и четверо пострадали при пожаре в торговом комплексе в Стерлитамаке