https://crimea.ria.ru/20260922/toplivo-v-sevastopole-gde-zapravitsya-v-sredu-1159606511.html

Топливо в Севастополе: где заправиться в среду

Топливо в Севастополе: где заправиться в среду - РИА Новости Крым, 22.09.2026

Топливо в Севастополе: где заправиться в среду

В среду, 23 сентября, в Севастополе продажа трех марок бензина будет осуществляться по QR-кодам. В свободной продаже будет дизельное топливо. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 22.09.2026

2026-09-22T20:11

2026-09-22T20:11

2026-09-22T20:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В среду, 23 сентября, в Севастополе продажа трех марок бензина будет осуществляться по QR-кодам. В свободной продаже будет дизельное топливо. Об этом сообщает правительство Севастополя в своем канале в МАКС.На АЗС ТЭС бензин марок АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92 можно будет купить по QR-кодам в объеме не более 20 литров. При этом АИ-92 и АИ-95 будут по цене не выше 100 рублей.ДТ, ДТ NP можно будет купить свободно в объеме до 40 литров. Заправить газ пропан (лимит 40 литров) можно на АЗС на Городском шоссе (авто + баллоны), на улице Хрусталева, 6 (авто) и на улице Крестовского, 56 (авто).На восьми АЗС "Атан" по QR-коду будет доступен бензин марки АИ-95 по цене не выше 100 рублей. Продавать топливо будут с 10:00 до 16:00. Заправка в канистры запрещена.Проверить наличие бензина и дизельного топлива на конкретной АЗС города можно по ссылке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на 110 АЗС завезли бензин для продажи по 100 рублей за литрНа западе Крыма ввели ограничения на продажу бензинаПолсотни дел: что делает ФАС для стабилизации топливного рынка

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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