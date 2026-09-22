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Топливо в Севастополе: где заправиться в среду - РИА Новости Крым, 22.09.2026
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Топливо в Севастополе: где заправиться в среду
Топливо в Севастополе: где заправиться в среду - РИА Новости Крым, 22.09.2026
Топливо в Севастополе: где заправиться в среду
В среду, 23 сентября, в Севастополе продажа трех марок бензина будет осуществляться по QR-кодам. В свободной продаже будет дизельное топливо. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T20:11
2026-09-22T20:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В среду, 23 сентября, в Севастополе продажа трех марок бензина будет осуществляться по QR-кодам. В свободной продаже будет дизельное топливо. Об этом сообщает правительство Севастополя в своем канале в МАКС.На АЗС ТЭС бензин марок АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92 можно будет купить по QR-кодам в объеме не более 20 литров. При этом АИ-92 и АИ-95 будут по цене не выше 100 рублей.ДТ, ДТ NP можно будет купить свободно в объеме до 40 литров. Заправить газ пропан (лимит 40 литров) можно на АЗС на Городском шоссе (авто + баллоны), на улице Хрусталева, 6 (авто) и на улице Крестовского, 56 (авто).На восьми АЗС "Атан" по QR-коду будет доступен бензин марки АИ-95 по цене не выше 100 рублей. Продавать топливо будут с 10:00 до 16:00. Заправка в канистры запрещена.Проверить наличие бензина и дизельного топлива на конкретной АЗС города можно по ссылке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на 110 АЗС завезли бензин для продажи по 100 рублей за литрНа западе Крыма ввели ограничения на продажу бензинаПолсотни дел: что делает ФАС для стабилизации топливного рынка
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севастополь, новости севастополя, правительство севастополя, транспорт, топливо
Топливо в Севастополе: где заправиться в среду

В Севастополе 23 сентября продавать бензин трех марок будут по QR-кодам

20:11 22.09.2026
 
© РИА Новости КрымАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В среду, 23 сентября, в Севастополе продажа трех марок бензина будет осуществляться по QR-кодам. В свободной продаже будет дизельное топливо. Об этом сообщает правительство Севастополя в своем канале в МАКС.
На АЗС ТЭС бензин марок АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92 можно будет купить по QR-кодам в объеме не более 20 литров. При этом АИ-92 и АИ-95 будут по цене не выше 100 рублей.
ДТ, ДТ NP можно будет купить свободно в объеме до 40 литров. Заправить газ пропан (лимит 40 литров) можно на АЗС на Городском шоссе (авто + баллоны), на улице Хрусталева, 6 (авто) и на улице Крестовского, 56 (авто).
"Топлива ограниченное количество, поэтому продавать бензин по кодам будут с 09:00 до 16:00. Разрешена заправка в канистры только АИ-92, ДТ и ДТ NP для работы домашних генераторов", – уточнили в правительстве Севастополя.
На восьми АЗС "Атан" по QR-коду будет доступен бензин марки АИ-95 по цене не выше 100 рублей. Продавать топливо будут с 10:00 до 16:00. Заправка в канистры запрещена.
Проверить наличие бензина и дизельного топлива на конкретной АЗС города можно по ссылке.
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