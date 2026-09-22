https://crimea.ria.ru/20260922/tolko-konsultirovanie-kak-budut-rabotat-mfts-kryma-2-i-3-oktyabrya-1159597658.html

Только консультирование: как будут работать МФЦ Крыма 2 и 3 октября

Только консультирование: как будут работать МФЦ Крыма 2 и 3 октября - РИА Новости Крым, 22.09.2026

Только консультирование: как будут работать МФЦ Крыма 2 и 3 октября

В пятницу и субботу, 2 и 3 октября, крымские центры "Мои Документы" будут работать с ограничениями. Об этом сообщили в МФЦ по Республике Крым. РИА Новости Крым, 22.09.2026

2026-09-22T15:38

2026-09-22T15:38

2026-09-22T15:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В пятницу и субботу, 2 и 3 октября, крымские центры "Мои Документы" будут работать с ограничениями. Об этом сообщили в МФЦ по Республике Крым.Отмечается, что это связано с проведением регламентного обслуживания внутренних сервисов ГБУ РК "МФЦ".Ранее сообщалось, что 12 МФЦ Крыма оснащены резервными источниками энергии. Время работы генераторов увеличено в будние дни с 9:00 до 13:00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте приостановили выдачу загранпаспортовВ МФЦ Крыма временно меняется порядок записиВ Крыму 11 центров "Мои Документы" переходят на пятидневку

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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