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Только консультирование: как будут работать МФЦ Крыма 2 и 3 октября - РИА Новости Крым, 22.09.2026
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Только консультирование: как будут работать МФЦ Крыма 2 и 3 октября
Только консультирование: как будут работать МФЦ Крыма 2 и 3 октября - РИА Новости Крым, 22.09.2026
Только консультирование: как будут работать МФЦ Крыма 2 и 3 октября
В пятницу и субботу, 2 и 3 октября, крымские центры "Мои Документы" будут работать с ограничениями. Об этом сообщили в МФЦ по Республике Крым. РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T15:38
2026-09-22T15:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В пятницу и субботу, 2 и 3 октября, крымские центры "Мои Документы" будут работать с ограничениями. Об этом сообщили в МФЦ по Республике Крым.Отмечается, что это связано с проведением регламентного обслуживания внутренних сервисов ГБУ РК "МФЦ".Ранее сообщалось, что 12 МФЦ Крыма оснащены резервными источниками энергии. Время работы генераторов увеличено в будние дни с 9:00 до 13:00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте приостановили выдачу загранпаспортовВ МФЦ Крыма временно меняется порядок записиВ Крыму 11 центров "Мои Документы" переходят на пятидневку
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мфц, мфц крыма, новости крыма, крым
Только консультирование: как будут работать МФЦ Крыма 2 и 3 октября

Крымские центры "Мои Документы" два дня будут работать с ограничениями

15:38 22.09.2026
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкРабота многофункционального центра в Симферополе
Работа многофункционального центра в Симферополе - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В пятницу и субботу, 2 и 3 октября, крымские центры "Мои Документы" будут работать с ограничениями. Об этом сообщили в МФЦ по Республике Крым.
"2 октября после 13:00 и 3 октября на протяжении всего рабочего дня центры "Мои Документы" Крыма будут осуществлять исключительно выдачу готовых результатов услуг, не требующих распечатки, и консультирование", – говорится в сообщении.
Отмечается, что это связано с проведением регламентного обслуживания внутренних сервисов ГБУ РК "МФЦ".
Ранее сообщалось, что 12 МФЦ Крыма оснащены резервными источниками энергии. Время работы генераторов увеличено в будние дни с 9:00 до 13:00.
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