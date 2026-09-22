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Только консультирование: как будут работать МФЦ Крыма 2 и 3 октября
Только консультирование: как будут работать МФЦ Крыма 2 и 3 октября - РИА Новости Крым, 22.09.2026
Только консультирование: как будут работать МФЦ Крыма 2 и 3 октября
В пятницу и субботу, 2 и 3 октября, крымские центры "Мои Документы" будут работать с ограничениями. Об этом сообщили в МФЦ по Республике Крым. РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T15:38
2026-09-22T15:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В пятницу и субботу, 2 и 3 октября, крымские центры "Мои Документы" будут работать с ограничениями. Об этом сообщили в МФЦ по Республике Крым.Отмечается, что это связано с проведением регламентного обслуживания внутренних сервисов ГБУ РК "МФЦ".Ранее сообщалось, что 12 МФЦ Крыма оснащены резервными источниками энергии. Время работы генераторов увеличено в будние дни с 9:00 до 13:00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте приостановили выдачу загранпаспортовВ МФЦ Крыма временно меняется порядок записиВ Крыму 11 центров "Мои Документы" переходят на пятидневку
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Только консультирование: как будут работать МФЦ Крыма 2 и 3 октября
Крымские центры "Мои Документы" два дня будут работать с ограничениями