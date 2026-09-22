https://crimea.ria.ru/20260922/taran-na-skorosti-300-kmch-kak-boytsy-dnepra-prikryvayut-nebo-nad-khersonschinoy-1159582444.html

Таран на скорости 300 км/ч: как бойцы "Днепра" прикрывают небо над Херсонщиной

Таран на скорости 300 км/ч: как бойцы "Днепра" прикрывают небо над Херсонщиной - РИА Новости Крым, 22.09.2026

Таран на скорости 300 км/ч: как бойцы "Днепра" прикрывают небо над Херсонщиной

Подразделения ПВО и беспилотных систем группировки войск "Днепр" прикрывают небо над левобережьем Херсонской области от средств воздушной разведки и поражения... РИА Новости Крым, 22.09.2026

2026-09-22T22:54

2026-09-22T22:54

2026-09-22T22:54

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

беспилотник (бпла, дрон)

потери всу

видео

группировка войск "днепр"

херсонская область

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Подразделения ПВО и беспилотных систем группировки войск "Днепр" прикрывают небо над левобережьем Херсонской области от средств воздушной разведки и поражения ВСУ, успешно применяя FPV-дроны-перехватчики. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как отметили в ведомстве, противник пытается активно вести воздушную разведку передовых позиций российских войск на левом берегу Днепра и корректировать работу своей артиллерии и ударных беспилотников.Для борьбы с ними бойцы "Днепра" успешно применяют дроны-перехватчики, оборудованные специальным устройством для выведения из строя и уничтожения беспилотных разведчиков самолетного типа.В результате беспилотник-разведчик либо тяжелый грузовой октакоптер R-18 противника выходит из строя и падает на землю, а российский дрон продолжает поиск воздушного противника.Благодаря подготовке и профессионализму расчетов беспилотных систем, применению современных средств радиоэлектронной борьбы и тактическим приемам, беспилотная авиация 49-й общевойсковой армии прочно удерживает инициативу в небе над Херсонской областью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ разбиты на запорожском фронте: кадры работы российских военныхВоенные России уничтожили разведку ВСУ на правобережье ДнепраНе на чем плыть: дроноводы армии России уничтожили лодки диверсантов

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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