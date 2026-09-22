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Таран на скорости 300 км/ч: как бойцы "Днепра" прикрывают небо над Херсонщиной - РИА Новости Крым, 22.09.2026
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Таран на скорости 300 км/ч: как бойцы "Днепра" прикрывают небо над Херсонщиной
Таран на скорости 300 км/ч: как бойцы "Днепра" прикрывают небо над Херсонщиной - РИА Новости Крым, 22.09.2026
Таран на скорости 300 км/ч: как бойцы "Днепра" прикрывают небо над Херсонщиной
Подразделения ПВО и беспилотных систем группировки войск "Днепр" прикрывают небо над левобережьем Херсонской области от средств воздушной разведки и поражения... РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T22:54
2026-09-22T22:54
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
потери всу
видео
группировка войск "днепр"
херсонская область
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Подразделения ПВО и беспилотных систем группировки войск "Днепр" прикрывают небо над левобережьем Херсонской области от средств воздушной разведки и поражения ВСУ, успешно применяя FPV-дроны-перехватчики. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как отметили в ведомстве, противник пытается активно вести воздушную разведку передовых позиций российских войск на левом берегу Днепра и корректировать работу своей артиллерии и ударных беспилотников.Для борьбы с ними бойцы "Днепра" успешно применяют дроны-перехватчики, оборудованные специальным устройством для выведения из строя и уничтожения беспилотных разведчиков самолетного типа.В результате беспилотник-разведчик либо тяжелый грузовой октакоптер R-18 противника выходит из строя и падает на землю, а российский дрон продолжает поиск воздушного противника.Благодаря подготовке и профессионализму расчетов беспилотных систем, применению современных средств радиоэлектронной борьбы и тактическим приемам, беспилотная авиация 49-й общевойсковой армии прочно удерживает инициативу в небе над Херсонской областью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ разбиты на запорожском фронте: кадры работы российских военныхВоенные России уничтожили разведку ВСУ на правобережье ДнепраНе на чем плыть: дроноводы армии России уничтожили лодки диверсантов
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), потери всу , видео, группировка войск "днепр", херсонская область, новости сво, видео
Таран на скорости 300 км/ч: как бойцы "Днепра" прикрывают небо над Херсонщиной

Бойцы "Днепра" над Херсонской областью таранят дроны ВСУ на скорости 300 километров в час

22:54 22.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Подразделения ПВО и беспилотных систем группировки войск "Днепр" прикрывают небо над левобережьем Херсонской области от средств воздушной разведки и поражения ВСУ, успешно применяя FPV-дроны-перехватчики. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Как отметили в ведомстве, противник пытается активно вести воздушную разведку передовых позиций российских войск на левом берегу Днепра и корректировать работу своей артиллерии и ударных беспилотников.
Для борьбы с ними бойцы "Днепра" успешно применяют дроны-перехватчики, оборудованные специальным устройством для выведения из строя и уничтожения беспилотных разведчиков самолетного типа.

"Российские беспилотники поднимаются на большие высоты и ведут поиск вражеских БПЛА в небе. Обнаружив воздушный разведчик противника, FPV-дрон со спецустройством на большой скорости – до 300 км/ч – сближается с противником, пикирует на него и производит таран", – рассказали в ведомстве.

В результате беспилотник-разведчик либо тяжелый грузовой октакоптер R-18 противника выходит из строя и падает на землю, а российский дрон продолжает поиск воздушного противника.
Благодаря подготовке и профессионализму расчетов беспилотных систем, применению современных средств радиоэлектронной борьбы и тактическим приемам, беспилотная авиация 49-й общевойсковой армии прочно удерживает инициативу в небе над Херсонской областью.
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Министерство обороны РФВооруженные силы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)Потери ВСУВидеоГруппировка войск "Днепр"Херсонская областьНовости СВО
 
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