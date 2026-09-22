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Стряпание фейков является главным смыслом информполитики Запада – Лавров - РИА Новости Крым, 22.09.2026
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Стряпание фейков является главным смыслом информполитики Запада – Лавров
Стряпание фейков является главным смыслом информполитики Запада – Лавров - РИА Новости Крым, 22.09.2026
Стряпание фейков является главным смыслом информполитики Запада – Лавров
Запад пытается быстро фабриковать антироссийские фейки и перекрывать доступ к альтернативным оценкам, это является главным смыслом его информационной политики... РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T12:27
2026-09-22T12:49
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
коллективный запад
европа
европейский союз (ес)
фейк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Запад пытается быстро фабриковать антироссийские фейки и перекрывать доступ к альтернативным оценкам, это является главным смыслом его информационной политики. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на форуме "Диалог о фейках".В качестве подтверждения Лавров, в частности, привел пример развернувшейся в последнее время в Европе информационной кампании о российских дронах, которые "якобы появляются то тут, то там в странах Европы, атакуют какие-то объекты на территории этих стран".Между тем, в Германии, зацепившись за этот фейк, высылают российских дипломатов, закрывают дипломатические консульские представительства, культурные центры, констатировал глава МИД РФ.Он указал, что в Европе осуществляется "остервенелый накат" на русские дома, российские центры науки и культуры, дипломатические учреждения."Это тоже борьба. Вот отмена культуры - это отражает тот факт, что Россия, как и страны мирового большинства, отстаивает традиционные ценности в культуре, во всех сферах нашей жизни, а Запад уже считает это несоответствующим либеральным, так называемым, ценностям", - подчеркнул Лавров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), коллективный запад, европа, европейский союз (ес), фейк
Стряпание фейков является главным смыслом информполитики Запада – Лавров

Лавров назвал "стряпание фейков" главным смыслом информационной политики Запада

12:27 22.09.2026 (обновлено: 12:49 22.09.2026)
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавро
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавро
© МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Запад пытается быстро фабриковать антироссийские фейки и перекрывать доступ к альтернативным оценкам, это является главным смыслом его информационной политики. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на форуме "Диалог о фейках".
"Многократно подтверждается наша оценка, что весь смысл западной информационной политики - быстро состряпать фейк, раздуть его до вселенской катастрофы за день-два-три… и перекрывать доступ к альтернативным оценкам, к альтернативным сведениям о том, о конкретном эпизоде, который вот в данном случае развивается", – сказал министр.
В качестве подтверждения Лавров, в частности, привел пример развернувшейся в последнее время в Европе информационной кампании о российских дронах, которые "якобы появляются то тут, то там в странах Европы, атакуют какие-то объекты на территории этих стран".
"Но каждый раз выясняется, что либо это был не дрон, либо дрон, но украинский, либо дрон, который трудно опознать как принадлежащий Российской Федерации. Детали таких обвинений уже никому не интересны, просто разыгрываются информационные карты", - отметил Лавров.
Между тем, в Германии, зацепившись за этот фейк, высылают российских дипломатов, закрывают дипломатические консульские представительства, культурные центры, констатировал глава МИД РФ.
Он указал, что в Европе осуществляется "остервенелый накат" на русские дома, российские центры науки и культуры, дипломатические учреждения.
"Это тоже борьба. Вот отмена культуры - это отражает тот факт, что Россия, как и страны мирового большинства, отстаивает традиционные ценности в культуре, во всех сферах нашей жизни, а Запад уже считает это несоответствующим либеральным, так называемым, ценностям", - подчеркнул Лавров.
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Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Коллективный ЗападЕвропаЕвропейский Союз (ЕС)Фейк
 
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