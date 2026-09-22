https://crimea.ria.ru/20260922/stryapanie-feykov-yavlyaetsya-glavnym-smyslom-informpolitiki-zapada--lavrov-1159587889.html

Стряпание фейков является главным смыслом информполитики Запада – Лавров

Стряпание фейков является главным смыслом информполитики Запада – Лавров - РИА Новости Крым, 22.09.2026

Стряпание фейков является главным смыслом информполитики Запада – Лавров

Запад пытается быстро фабриковать антироссийские фейки и перекрывать доступ к альтернативным оценкам, это является главным смыслом его информационной политики... РИА Новости Крым, 22.09.2026

2026-09-22T12:27

2026-09-22T12:27

2026-09-22T12:49

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

коллективный запад

европа

европейский союз (ес)

фейк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Запад пытается быстро фабриковать антироссийские фейки и перекрывать доступ к альтернативным оценкам, это является главным смыслом его информационной политики. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на форуме "Диалог о фейках".В качестве подтверждения Лавров, в частности, привел пример развернувшейся в последнее время в Европе информационной кампании о российских дронах, которые "якобы появляются то тут, то там в странах Европы, атакуют какие-то объекты на территории этих стран".Между тем, в Германии, зацепившись за этот фейк, высылают российских дипломатов, закрывают дипломатические консульские представительства, культурные центры, констатировал глава МИД РФ.Он указал, что в Европе осуществляется "остервенелый накат" на русские дома, российские центры науки и культуры, дипломатические учреждения."Это тоже борьба. Вот отмена культуры - это отражает тот факт, что Россия, как и страны мирового большинства, отстаивает традиционные ценности в культуре, во всех сферах нашей жизни, а Запад уже считает это несоответствующим либеральным, так называемым, ценностям", - подчеркнул Лавров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

европа

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), коллективный запад, европа, европейский союз (ес), фейк