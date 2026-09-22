https://crimea.ria.ru/20260922/ssha-planiruyut-razmestit-v-grenlandii-svoi-voennye-bazy-1159598462.html

США планируют разместить в Гренландии свои военные базы

США планируют разместить в Гренландии свои военные базы - РИА Новости Крым, 22.09.2026

США планируют разместить в Гренландии свои военные базы

Как минимум две американские военные базы могут появиться на территории Гренландии. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости Крым, 22.09.2026

2026-09-22T16:20

2026-09-22T16:20

2026-09-22T16:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Как минимум две американские военные базы могут появиться на территории Гренландии. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.По его данным, сейчас Вашингтон прорабатывает этот вопрос.Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". В январе этого года американский лидер заявил, что Штаты "так или иначе возьмут Гренландию". По его словам, если этого не произойдет, остров "заберут Россия или Китай".В МИД России ранее заявляли, что ни РФ, ни Китай никогда не заявляли притязаний на Гренландию несмотря на заявления Вашингтона.Россия считает Гренландию территорией Датского Королевства, а сложившуюся ситуацию вокруг острова в связи с претензиями США – необычной и экстраординарной.Трамп позже объявил о бессрочной сделке с Данией по контролю над "безопасностью" Гренландии. 22 сентября в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Дания, США и Гренландия должны подписать договор об укреплении безопасности в Арктике и Северной Атлантике. В рамках соглашения США получают контроль над безопасностью острова без каких-либо финансовых затрат, а Пентагон немедленно начнет развертывание крупного военного контингента на острове.Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ООН проголосовали за переделку карты мираОстров раздора: Трамп попрощался с НАТОЧем может обернуться "гренландский кризис" для России – посол

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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