https://crimea.ria.ru/20260922/sputnikovaya-gruppirovka-rossii-dostigla-400-apparatov-1159583432.html

Спутниковая группировка России достигла 400 аппаратов

Спутниковая группировка России достигла 400 аппаратов - РИА Новости Крым, 22.09.2026

Спутниковая группировка России достигла 400 аппаратов

Российская спутниковая группировка достигла почти 400 аппаратов, в 2026 году выведены около 60. Об этом заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов на... РИА Новости Крым, 22.09.2026

2026-09-22T11:07

2026-09-22T11:07

2026-09-22T11:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Российская спутниковая группировка достигла почти 400 аппаратов, в 2026 году выведены около 60. Об этом заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.Баканов также сообщил, что в рамках обеспечения суверенного доступа России в космос корпорация совместно с казахстанскими партнерами запустила ракету-носитель "Союз-5". Она способна вывести на низкую околоземную орбиту 18 тонн полезной нагрузки, это вдвое больше, чем ракета "Союз-2".Кроме того, ведется разработка носителя "Амур" с возвращаемой первой ступенью. Проведены два успешных прожига двигателя.По словам главы "Роскомоса", осенью на Дальнем Востоке состоятся запуск и отработка нового перспективного многоразового пилотируемого транспортного корабля."Завершены все испытания двух космических аппаратов оптико-электронного наблюдения частных игроков. Они оба направлены на космодром Восточный для того, чтобы в октябре обеспечить запуск", - добавил Баканов.Он также доложил премьер-министру о развитии инфраструктуры космодрома "Восточный". Там уже функционируют два стартовых стола: для ракет-носителей тяжелого класса семейства "Ангара" и среднего класса семейства "Союз-2". Параллельно ведется работа над третьим, который возводится частным оператором для ракеты-носителя "Старт-1М".В городе Циолковский завершено строительство шести котельных, которые обеспечат полную газификацию города, и введены в эксплуатацию два жилых дома общей вместимостью от 200 до 215 квартир.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВКС России запустили ракету "Союз-2.1б" в интересах Минобороны Ракета с космическим грузовиком "Прогресс МС-35" стартовала с Байконура ВКС России запустили ракету с космическим аппаратом в интересах Минобороны

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михаил мишустин, роскосмос, космос, россия, новости