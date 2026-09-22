https://crimea.ria.ru/20260922/sledil-za-flotom-v-sevastopole-zaderzhan-agent-ukrainskoy-razvedki-1159579252.html
Следил за флотом: в Севастополе задержан агент украинской разведки
Следил за флотом: в Севастополе задержан агент украинской разведки - РИА Новости Крым, 22.09.2026
Следил за флотом: в Севастополе задержан агент украинской разведки
В Севастополе задержан россиянин, который передавал военной разведке Украины фото объектов Черноморского флота. Теперь украинскому агенту грозит вплоть до... РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T08:50
2026-09-22T08:50
2026-09-22T10:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе задержан россиянин, который передавал военной разведке Украины фото объектов Черноморского флота. Теперь украинскому агенту грозит вплоть до пожизненного заключения. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Севастополе пресечена противоправная деятельность агента спецслужб Украины, гражданина России, 1994 года рождения, подозреваемого в совершении государственной измены и участии в деятельности террористической организации", – цитирует сообщение РИА Новости.По данным ведомства, для помощи врагу и нанесения ущерба безопасности России мужчина установил конфиденциальные отношения с сотрудником главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины в мессенджере Telegram через группу запрещенной в РФ террористической организации.Злоумышленник задержан сотрудниками ФСБ. В ходе обыска по месту его проживания правоохранители обнаружили и изъяли телефонный аппарат, содержащий его переписку с куратором на Украине.Следственным отделом Управления ФСБ по Крыму и Севастополю в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ об организации деятельности террористической организации и участии в ее деятельности, а также о государственной измене, добавили в ведомстве.По решению суда мужчина заключен под стражу. Отмечается, что фигурант дела сотрудничает со следствием и дает признательные показания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена, главное управление разведки украины (гур), новости севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации), происшествия, видео
Следил за флотом: в Севастополе задержан агент украинской разведки
В Севастополе задержан агент украинской военной разведки
08:50 22.09.2026 (обновлено: 10:02 22.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе задержан россиянин, который передавал военной разведке Украины фото объектов Черноморского флота. Теперь украинскому агенту грозит вплоть до пожизненного заключения. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Севастополе пресечена противоправная деятельность агента спецслужб Украины, гражданина России, 1994 года рождения, подозреваемого в совершении государственной измены и участии в деятельности террористической организации", – цитирует сообщение РИА Новости.
По данным ведомства, для помощи врагу и нанесения ущерба безопасности России мужчина установил конфиденциальные отношения с сотрудником главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины в мессенджере Telegram через группу запрещенной в РФ террористической организации.
"По заданию куратора он осуществлял разведку расположения объектов Черноморского флота ВМФ России в городе Севастополе, фиксировал результаты на камеру мобильного телефона и направлял снимки противнику", – уточнили в ФСБ.
Злоумышленник задержан сотрудниками ФСБ. В ходе обыска по месту его проживания правоохранители обнаружили и изъяли телефонный аппарат, содержащий его переписку с куратором на Украине.
Следственным отделом Управления ФСБ по Крыму и Севастополю в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ об организации деятельности террористической организации и участии в ее деятельности, а также о государственной измене, добавили в ведомстве.
"Санкции статей предусматривают максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", – резюмировали в ФСБ.
По решению суда мужчина заключен под стражу. Отмечается, что фигурант дела сотрудничает со следствием и дает признательные показания.
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