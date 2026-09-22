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Сильные ливни накроют Симферополь через несколько часов

Сильные ливни накроют Симферополь через несколько часов - РИА Новости Крым, 22.09.2026

Сильные ливни накроют Симферополь через несколько часов

Экстренное предупреждение объявлено в Симферополе на 22 и 23 сентября из-за ухудшения погоды, погода испортится в ближайшие часы. Об этом сообщает Главное... РИА Новости Крым, 22.09.2026

2026-09-22T10:24

2026-09-22T10:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение объявлено в Симферополе на 22 и 23 сентября из-за ухудшения погоды, погода испортится в ближайшие часы. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Крыму.В этой связи высока вероятность аварий на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, подтопления территорий, падение рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и обрывы линий электропередач, подчеркивают спасатели.Жителям и гостям полуострова рекомендуют не выходить в горы, лес и на набережные, уделить внимание состоянию дренажных систем и ливневок, быть внимательными на дорогах. Проживающим вблизи водных объектов и в районах пересохших русел советуют принять меры по сохранности своего имущества.В понедельник сильные ливни с градом ожидаются на всей территории Крыма, в этой связи существует угроза подтопления территорий, сообщал ранее республиканский главк МЧС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дожди и сильный ветер обрушатся на Крым – экстренное предупреждениеВ Сочи улицы ушли под воду: на город выпало более 100 миллиметров осадковОсадков будет много: когда в Крым придет сильное похолодание

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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