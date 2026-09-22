https://crimea.ria.ru/20260922/seriya-vzryvov-progremela-v-kieve-i-dnepropetrovskoy-oblasti-1159577836.html

Серия взрывов прогремела в Киеве и Днепропетровской области

Серия взрывов прогремела в Киеве и Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 22.09.2026

Серия взрывов прогремела в Киеве и Днепропетровской области

В ночь на вторник в Киеве и Днепропетровской области Украины прогремела серия взрывов. Об этом сообщили в государственной службе Украины по чрезвычайным... РИА Новости Крым, 22.09.2026

2026-09-22T06:32

2026-09-22T06:32

2026-09-22T06:33

украина

в мире

удары по украине

киев

днепропетровская область

кривой рог

взрыв

новости сво

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/0b/1158404081_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_87f1d207b580073fa3abed035caf653f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В ночь на вторник в Киеве и Днепропетровской области Украины прогремела серия взрывов. Об этом сообщили в государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.В украинской столице всю ночь звучат сирены. Около часа ночи объявлена беспилотная, а к 4 утра - ракетная опасность.По данным украинских пожарных, в столице громко было в Днепровском и Дарницком районах. Зафиксированы повреждения инфраструктуры и пожары. "По предварительной информации, в Голосеевском районе вспыхнул пожар в складском помещении", - добавили в киевской областной военной администрации.По сообщениям местных СМИ, несколько серий взрывов также прогремели в Кропивницком, Днепропетровске и Кривом Роге.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

киев

днепропетровская область

кривой рог

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, в мире, удары по украине, киев, днепропетровская область, кривой рог, взрыв, новости сво, новости