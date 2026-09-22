https://crimea.ria.ru/20260922/seriya-vzryvov-progremela-v-kieve-i-dnepropetrovskoy-oblasti-1159577836.html
Серия взрывов прогремела в Киеве и Днепропетровской области
Серия взрывов прогремела в Киеве и Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 22.09.2026
Серия взрывов прогремела в Киеве и Днепропетровской области
В ночь на вторник в Киеве и Днепропетровской области Украины прогремела серия взрывов. Об этом сообщили в государственной службе Украины по чрезвычайным... РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T06:32
2026-09-22T06:32
2026-09-22T06:33
украина
в мире
удары по украине
киев
днепропетровская область
кривой рог
взрыв
новости сво
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/0b/1158404081_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_87f1d207b580073fa3abed035caf653f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В ночь на вторник в Киеве и Днепропетровской области Украины прогремела серия взрывов. Об этом сообщили в государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.В украинской столице всю ночь звучат сирены. Около часа ночи объявлена беспилотная, а к 4 утра - ракетная опасность.По данным украинских пожарных, в столице громко было в Днепровском и Дарницком районах. Зафиксированы повреждения инфраструктуры и пожары. "По предварительной информации, в Голосеевском районе вспыхнул пожар в складском помещении", - добавили в киевской областной военной администрации.По сообщениям местных СМИ, несколько серий взрывов также прогремели в Кропивницком, Днепропетровске и Кривом Роге.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
киев
днепропетровская область
кривой рог
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/0b/1158404081_0:0:1140:854_1920x0_80_0_0_06b80dac1650af5cbd5ca7497a9a09d5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, удары по украине, киев, днепропетровская область, кривой рог, взрыв, новости сво, новости
Серия взрывов прогремела в Киеве и Днепропетровской области
В Киеве и Днепропетровской области прогремели мощные взрывы
06:32 22.09.2026 (обновлено: 06:33 22.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В ночь на вторник в Киеве и Днепропетровской области Украины прогремела серия взрывов. Об этом сообщили в государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
В украинской столице всю ночь звучат сирены. Около часа ночи объявлена беспилотная, а к 4 утра - ракетная опасность.
По данным украинских пожарных, в столице громко было в Днепровском и Дарницком районах. Зафиксированы повреждения инфраструктуры и пожары.
"По предварительной информации, в Голосеевском районе вспыхнул пожар в складском помещении", - добавили в киевской областной военной администрации.
По сообщениям местных СМИ, несколько серий взрывов также прогремели в Кропивницком, Днепропетровске и Кривом Роге.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.