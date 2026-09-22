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Серия взрывов прогремела в Киеве и Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 22.09.2026
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Серия взрывов прогремела в Киеве и Днепропетровской области
Серия взрывов прогремела в Киеве и Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 22.09.2026
Серия взрывов прогремела в Киеве и Днепропетровской области
В ночь на вторник в Киеве и Днепропетровской области Украины прогремела серия взрывов. Об этом сообщили в государственной службе Украины по чрезвычайным... РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T06:32
2026-09-22T06:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В ночь на вторник в Киеве и Днепропетровской области Украины прогремела серия взрывов. Об этом сообщили в государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.В украинской столице всю ночь звучат сирены. Около часа ночи объявлена беспилотная, а к 4 утра - ракетная опасность.По данным украинских пожарных, в столице громко было в Днепровском и Дарницком районах. Зафиксированы повреждения инфраструктуры и пожары. "По предварительной информации, в Голосеевском районе вспыхнул пожар в складском помещении", - добавили в киевской областной военной администрации.По сообщениям местных СМИ, несколько серий взрывов также прогремели в Кропивницком, Днепропетровске и Кривом Роге.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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украина, в мире, удары по украине, киев, днепропетровская область, кривой рог, взрыв, новости сво, новости
Серия взрывов прогремела в Киеве и Днепропетровской области

В Киеве и Днепропетровской области прогремели мощные взрывы

06:32 22.09.2026 (обновлено: 06:33 22.09.2026)
 
© ГУ ГСЧС Украины Украинский пожарный
Украинский пожарный
© ГУ ГСЧС Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В ночь на вторник в Киеве и Днепропетровской области Украины прогремела серия взрывов. Об этом сообщили в государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
В украинской столице всю ночь звучат сирены. Около часа ночи объявлена беспилотная, а к 4 утра - ракетная опасность.
По данным украинских пожарных, в столице громко было в Днепровском и Дарницком районах. Зафиксированы повреждения инфраструктуры и пожары.
"По предварительной информации, в Голосеевском районе вспыхнул пожар в складском помещении", - добавили в киевской областной военной администрации.
По сообщениям местных СМИ, несколько серий взрывов также прогремели в Кропивницком, Днепропетровске и Кривом Роге.
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УкраинаВ миреУдары по УкраинеКиевДнепропетровская областьКривой РогВзрывНовости СВОНовости
 
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