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Семь человек ранены после украинских атак на ЛНР - РИА Новости Крым, 22.09.2026
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Семь человек ранены после украинских атак на ЛНР
Семь человек ранены после украинских атак на ЛНР - РИА Новости Крым, 22.09.2026
Семь человек ранены после украинских атак на ЛНР
Семь человек получили ранения из-за атак украинских вооруженных формирований на населенные пункты Луганской Народной Республики. Об этом сообщил глава ЛНР... РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T16:43
2026-09-22T16:43
луганская народная республика (лнр)
леонид пасечник
новости
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Семь человек получили ранения из-за атак украинских вооруженных формирований на населенные пункты Луганской Народной Республики. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.В Белокуракинском муниципальном округе при ударе по автомобилю энергетиков пострадал работник Новопсковского РЭС. В Старобельском округе ранен водитель грузового автомобиля фермерского хозяйства ударом дрона, рассказал Пасечник.В Перевальске вражеский БПЛА атаковал придомовую территорию, ранен 24-летний мужчина. В Рубежном при ударе пострадал 71-летний мужчина.Всем пострадавшим своевременно оказана медицинская помощь.Системы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили над территорией республики свыше 100 воздушных целей, отметил Пасечник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:11 беспилотников ВСУ уничтожены над СевастополемОколо 300 беспилотников ВСУ уничтожено над регионами России за ночьНад Крымом и Черным морем уничтожены вражеские дроны
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РИА Новости Крым
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луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
Семь человек ранены после украинских атак на ЛНР

Семь человек получили ранения после атак боевиков Киева на ЛНР – Пасечник

16:43 22.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Семь человек получили ранения из-за атак украинских вооруженных формирований на населенные пункты Луганской Народной Республики. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
В Белокуракинском муниципальном округе при ударе по автомобилю энергетиков пострадал работник Новопсковского РЭС. В Старобельском округе ранен водитель грузового автомобиля фермерского хозяйства ударом дрона, рассказал Пасечник.
В Перевальске вражеский БПЛА атаковал придомовую территорию, ранен 24-летний мужчина. В Рубежном при ударе пострадал 71-летний мужчина.
"В Кременной беспилотник атаковал открытую местность, пострадал 21-летний парень. В Лисичанске БПЛА ударил в районе магазина, ранены двое мужчин", – добавил глава ЛНР.
Всем пострадавшим своевременно оказана медицинская помощь.
Системы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили над территорией республики свыше 100 воздушных целей, отметил Пасечник.
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Луганская Народная Республика (ЛНР)Леонид ПасечникНовостиПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ
 
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