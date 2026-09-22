https://crimea.ria.ru/20260922/sem-chelovek-raneny-posle-ukrainskikh-atak-na-lnr-1159600340.html

Семь человек ранены после украинских атак на ЛНР

Семь человек ранены после украинских атак на ЛНР - РИА Новости Крым, 22.09.2026

Семь человек ранены после украинских атак на ЛНР

Семь человек получили ранения из-за атак украинских вооруженных формирований на населенные пункты Луганской Народной Республики. Об этом сообщил глава ЛНР... РИА Новости Крым, 22.09.2026

2026-09-22T16:43

2026-09-22T16:43

2026-09-22T16:43

луганская народная республика (лнр)

леонид пасечник

новости

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6fac9343be59c5ad589035c6e24ab6a0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Семь человек получили ранения из-за атак украинских вооруженных формирований на населенные пункты Луганской Народной Республики. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.В Белокуракинском муниципальном округе при ударе по автомобилю энергетиков пострадал работник Новопсковского РЭС. В Старобельском округе ранен водитель грузового автомобиля фермерского хозяйства ударом дрона, рассказал Пасечник.В Перевальске вражеский БПЛА атаковал придомовую территорию, ранен 24-летний мужчина. В Рубежном при ударе пострадал 71-летний мужчина.Всем пострадавшим своевременно оказана медицинская помощь.Системы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили над территорией республики свыше 100 воздушных целей, отметил Пасечник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:11 беспилотников ВСУ уничтожены над СевастополемОколо 300 беспилотников ВСУ уничтожено над регионами России за ночьНад Крымом и Черным морем уничтожены вражеские дроны

луганская народная республика (лнр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), атаки всу