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Сели и подъем уровня воды в реках: в Крыму действует три штормовых
Сели и подъем уровня воды в реках: в Крыму действует три штормовых - РИА Новости Крым, 22.09.2026
Сели и подъем уровня воды в реках: в Крыму действует три штормовых
В Крыму из-за надвигающихся мощных ливней объявлена угроза схода селевых потоков и риск подъема уровня воды в реках. Об этом предупредили в республиканском... РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T11:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В Крыму из-за надвигающихся мощных ливней объявлена угроза схода селевых потоков и риск подъема уровня воды в реках. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России.Отмечается, что в бассейнах селевых рек южного побережья есть угроза формирования селевых потоков.На территории Республики Крым действует сразу три штормовых предупреждения, добавили в МЧС. Главное управление МЧС России по Крыму ранее объявило экстренное предупреждение на 22 и 23 сентября из-за ухудшения погоды. Ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы. Усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с.Со второй половины дня 22 сентября, ночью и утром 23 сентября в Симферополе ожидается очень сильный дождь. Кроме того, из-за сильных ливней возможны подтопления.В этой связи высока вероятность аварий на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, подтопления территорий, падение рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и обрывы линий электропередач, подчеркивают спасатели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дожди и сильный ветер обрушатся на Крым – экстренное предупреждениеОсадков будет много: когда в Крым придет сильное похолодание"Бабье лето – все": со вторника в Крым придет холодная осенняя погода
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Сели и подъем уровня воды в реках: в Крыму действует три штормовых
В Крыму возможен сход селевых потоков и подъем уровня воды в реках - МЧС
11:54 22.09.2026 (обновлено: 11:55 22.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В Крыму из-за надвигающихся мощных ливней объявлена угроза схода селевых потоков и риск подъема уровня воды в реках. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня и до конца суток 22 сентября и в течение суток 23 сентября на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в бассейнах селевых рек южного побережья есть угроза формирования селевых потоков.
На территории Республики Крым действует сразу три штормовых предупреждения, добавили в МЧС.
Главное управление МЧС России по Крыму ранее объявило экстренное предупреждение
на 22 и 23 сентября из-за ухудшения погоды. Ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы. Усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с.
Со второй половины дня 22 сентября, ночью и утром 23 сентября в Симферополе ожидается очень сильный дождь
. Кроме того, из-за сильных ливней возможны подтопления
.
В этой связи высока вероятность аварий на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, подтопления территорий, падение рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и обрывы линий электропередач, подчеркивают спасатели.
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