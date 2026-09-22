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Сделка или уничтожение: Трамп сделал заявления об Иране - РИА Новости Крым, 22.09.2026
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Сделка или уничтожение: Трамп сделал заявления об Иране
Сделка или уничтожение: Трамп сделал заявления об Иране - РИА Новости Крым, 22.09.2026
Сделка или уничтожение: Трамп сделал заявления об Иране
Президент США Дональд Трамп заявил, что еще не принял решение по поводу Ирана: пойти со страной на сделку или стереть ее с лица земли. Об этом Трамп сказал в... РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T18:17
2026-09-22T18:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что еще не принял решение по поводу Ирана: пойти со страной на сделку или стереть ее с лица земли. Об этом Трамп сказал в ходе выступления на Генассамблее ООН, передает РИА Новости.Американский президент заявил, что Иран отверг его предложения о сделке, которые он сделал после возвращения к власти в 2025 году и после атаки на исламскую республику в июне 2025 года. При этом Трамп надеется, что Вашингтон и Тегеран смогут заключить сделку сразу после ноябрьских промежуточных выборов в конгресс."Я верю, что мы заключим сделку (с Ираном - ред.) сразу после выборов, потому что для них просто нет смысла поступать иначе. Они выжидают, чтобы посмотреть на мои результаты на промежуточных выборах", – сказал он.Трамп также подчеркнул, что никогда не позволит Ирану получить ядерное оружие.О вооружении СШАНа Генассамблее ООН Трамп выразил мнение, что Соединенные Штаты сильны как никогда. По его словам, США восполняют свои запасы вооружений быстрее, чем когда-либо."Нашей экономике завидует весь мир. Наши вооруженные силы являются самыми мощными на земле... В то время как другие обещали силу, я использовал ее, чтобы сделать Америку самой могущественной страной в мире", – считает американский президент.Выступление Трампа проходит 22 сентября - в первый день общеполитических дебатов 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которые продлятся до 28 сентября и соберут в Нью-Йорке порядка 130 мировых лидеров.Ранее сообщалось, что как минимум две американские военные базы могут появиться на территории Гренландии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чего ждать от встречи Трампа с Зеленским в Нью-ЙоркеОтлученные от Белого дома: в США на фоне бойкота СМИ запустили "Трамп ТВ""Адские санкции" США против России: в Кремле сделали заявление
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сша, в мире, новости, политика, иран, обострение между ираном и сша, дональд трамп
Сделка или уничтожение: Трамп сделал заявления об Иране

Трамп сделал заявления о сделке с Ираном и о возможности получения страной ядерного оружия

18:17 22.09.2026
 
© AP Photo Saul LoebПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© AP Photo Saul Loeb
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что еще не принял решение по поводу Ирана: пойти со страной на сделку или стереть ее с лица земли. Об этом Трамп сказал в ходе выступления на Генассамблее ООН, передает РИА Новости.
"Мне предстоит принять важное решение: будет ли заключена сделка с Ираном, которая позволит ему восстановиться и построить страну, гораздо более великую, чем когда-либо прежде... Или уничтожить Исламскую Республику, причем сделать это быстро", - сказал Трамп.
Американский президент заявил, что Иран отверг его предложения о сделке, которые он сделал после возвращения к власти в 2025 году и после атаки на исламскую республику в июне 2025 года. При этом Трамп надеется, что Вашингтон и Тегеран смогут заключить сделку сразу после ноябрьских промежуточных выборов в конгресс.
"Я верю, что мы заключим сделку (с Ираном - ред.) сразу после выборов, потому что для них просто нет смысла поступать иначе. Они выжидают, чтобы посмотреть на мои результаты на промежуточных выборах", – сказал он.
Трамп также подчеркнул, что никогда не позволит Ирану получить ядерное оружие.
"С первого дня моего прихода в политику моя позиция остается неизменной: я никогда не позволю Ирану получить ядерное оружие", – сказал он.
О вооружении США
На Генассамблее ООН Трамп выразил мнение, что Соединенные Штаты сильны как никогда. По его словам, США восполняют свои запасы вооружений быстрее, чем когда-либо.
"Нашей экономике завидует весь мир. Наши вооруженные силы являются самыми мощными на земле... В то время как другие обещали силу, я использовал ее, чтобы сделать Америку самой могущественной страной в мире", – считает американский президент.
Выступление Трампа проходит 22 сентября - в первый день общеполитических дебатов 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которые продлятся до 28 сентября и соберут в Нью-Йорке порядка 130 мировых лидеров.
Ранее сообщалось, что как минимум две американские военные базы могут появиться на территории Гренландии.
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