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Россия продлила работу МКС до 2030 года по просьбе США - РИА Новости Крым, 22.09.2026
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Россия продлила работу МКС до 2030 года по просьбе США
Россия продлила работу МКС до 2030 года по просьбе США - РИА Новости Крым, 22.09.2026
Россия продлила работу МКС до 2030 года по просьбе США
Эксплуатация Международной космической станции (МКС) продлена до 2030 года по просьбе американских коллег. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий... РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T11:24
2026-09-22T11:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Эксплуатация Международной космической станции (МКС) продлена до 2030 года по просьбе американских коллег. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.Он отметил, что это не повлияет на сроки создания Российской орбитальной станции, поскольку Роскосмос "запараллелил эти процессы".Международная космическая станция – пилотируемая орбитальная станция, которая используется как многоцелевой космический исследовательский комплекс. Управление МКС осуществляется из Центра управления космическими полетами в Королеве (российский сегмент) и из Центра управления полетами имени Линдона Джонсона в Хьюстоне (американский сегмент).МКС используется для проведения медико-биологических исследований, производства высокотехнологичных материалов и биопрепаратов, изучения поведения организма человека в условиях длительного космического полета, изучения атмосферы и поверхности Земли в интересах фундаментальных наук и для прикладных целей и других исследований.После завершения эксплуатации МКС предстоит совместными усилиями решать вопрос о сведении станции с орбиты и ее затоплении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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мкс, космос, роскосмос, новости, михаил мишустин, россия, сша
Россия продлила работу МКС до 2030 года по просьбе США

Работа МКС продлена до 2030 года по просьбе американцев – глава Роскосмоса

11:24 22.09.2026
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкМеждународная космическая станция (МКС) в полете
Международная космическая станция (МКС) в полете - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Эксплуатация Международной космической станции (МКС) продлена до 2030 года по просьбе американских коллег. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
"К нам обратились наши американские коллеги, поскольку сегодня Международная космическая станция состоит из двух сегментов, российского и американского, с предложением продлить ее эксплуатацию с 2028 до 2030 года. Мы пошли навстречу и еще на два года продлим работу Международной космической станции", - сказал Баканов.
Он отметил, что это не повлияет на сроки создания Российской орбитальной станции, поскольку Роскосмос "запараллелил эти процессы".
Международная космическая станция – пилотируемая орбитальная станция, которая используется как многоцелевой космический исследовательский комплекс. Управление МКС осуществляется из Центра управления космическими полетами в Королеве (российский сегмент) и из Центра управления полетами имени Линдона Джонсона в Хьюстоне (американский сегмент).
МКС используется для проведения медико-биологических исследований, производства высокотехнологичных материалов и биопрепаратов, изучения поведения организма человека в условиях длительного космического полета, изучения атмосферы и поверхности Земли в интересах фундаментальных наук и для прикладных целей и других исследований.
После завершения эксплуатации МКС предстоит совместными усилиями решать вопрос о сведении станции с орбиты и ее затоплении.
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МКСкосмосРоскосмосНовостиМихаил МишустинРоссияСША
 
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