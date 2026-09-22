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Пытались убить министра и замминистра: в Запорожской области суд вынес приговоры

Пытались убить министра и замминистра: в Запорожской области суд вынес приговоры - РИА Новости Крым, 22.09.2026

Пытались убить министра и замминистра: в Запорожской области суд вынес приговоры

Суд вынес приговоры четверым жителям Запорожской области, которые пытались совершить убийства министра образования и науки, а также и.о. заместителя министра... РИА Новости Крым, 22.09.2026

2026-09-22T19:37

2026-09-22T19:37

2026-09-22T19:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Суд вынес приговоры четверым жителям Запорожской области, которые пытались совершить убийства министра образования и науки, а также и.о. заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ региона. Об этом сообщил Южный окружной военный суд в своем канале в МАКС.Осужденные – четверо мужчин, двое из которых братья – в 2022 году в Мелитополе добровольно вступили и участвовали в ранее созданном представителями спецслужб Украины террористическом сообществе (ТС). Их задачей была подготовка и совершение террористических актов.Группа наблюдала за объектами и передавала сведения кураторам на Украине, хранила взрывчатые вещества. Также злоумышленники вели наблюдение и собирали информацию в здании администрации губернатора Запорожской области, где один из них выполнял ремонтные работы.Члены группы наблюдали за предполагаемой жертвой, а в мае заложили взрывное устройство, замаскированное под бутылку, в урну возле подъезда чиновника. Совершить взрыв злоумышленникам не удалось.В том же году группа решила убить министра образования и науки Запорожской области. В мае за чиновником наблюдали, подбирали место для закладки взрывного устройства, но покушение также не было совершено, так как двух членов преступного ТС задержали оперативники.Злоумышленников приговорили к срокам от 17 до 27 лет в исправительной колонии строгого режима, а двух из них – также к штрафам в размере от 500 тысяч до 600 тысяч рублей.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде, добавили в военном суде.Ранее сообщалось, что прокурор попросил Южный окружной военный суд назначить 22 года лишения свободы одному из трех фигурантов дела о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец задержан за контрабанду оружия Украине для применения в зоне СВОГотовил взрыв в здании электросетевой компании: в Крымске осужден агент СБУРасстрелял офицера: 21-летний гражданин Молдовы задержан за покушение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, суд, приговор, новости, происшествия