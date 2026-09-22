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Польша стянула войска к украинской границе - РИА Новости Крым, 22.09.2026
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Польша стянула войска к украинской границе
Польша стянула войска к украинской границе - РИА Новости Крым, 22.09.2026
Польша стянула войска к украинской границе
Польша развернула подразделения противовоздушной обороны на границе с Украиной, а также усилила и перевела в повышенную готовность военных на пограничных... РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T18:05
2026-09-22T18:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Польша развернула подразделения противовоздушной обороны на границе с Украиной, а также усилила и перевела в повышенную готовность военных на пограничных переходах. Об этом сообщили министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш и Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский, передает РИА Новости.По его словам, размещаемые на границе подразделения ПВО получают приказ уничтожать чужие воздушные объекты, входящие в польское воздушное пространство. Он добавил, что Варшава ведет переговоры со странами НАТО об усилении польской противовоздушной обороны.Кервиньский в свою очередь заявил об усилении пограничных переходов на люблинско-подкарпатском участке границы с Украиной и их переходе в режим повышенной готовности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Варшава отводит себе роль господина, а Украине – холопа - политологРаспятая Польша: почему Варшава решила угрожать России сейчас – мнение"Коалиция желающих" подтвердила намерение направить войска на Украину
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польша, украина, граница, пво, новости, в мире, безопасность
Польша стянула войска к украинской границе

Польша развернула подразделения ПВО на границе с Украиной и усилила пограничные переходы

18:05 22.09.2026
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудники польской полиции и военные
Сотрудники польской полиции и военные
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Польша развернула подразделения противовоздушной обороны на границе с Украиной, а также усилила и перевела в повышенную готовность военных на пограничных переходах. Об этом сообщили министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш и Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский, передает РИА Новости.
"На пограничных переходах развернуты очередные подразделения противовоздушной обороны. Также батареи Patriot были развернуты в Люблинском и Мазовецком воеводствах. Они давно стоят в Подкарпатском воеводстве", - сказал Косиняк-Камыш.
По его словам, размещаемые на границе подразделения ПВО получают приказ уничтожать чужие воздушные объекты, входящие в польское воздушное пространство. Он добавил, что Варшава ведет переговоры со странами НАТО об усилении польской противовоздушной обороны.
Кервиньский в свою очередь заявил об усилении пограничных переходов на люблинско-подкарпатском участке границы с Украиной и их переходе в режим повышенной готовности.
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