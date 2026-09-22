https://crimea.ria.ru/20260922/polsha-styanula-voyska-k-ukrainskoy-granitse-1159603504.html

Польша стянула войска к украинской границе

Польша стянула войска к украинской границе - РИА Новости Крым, 22.09.2026

Польша стянула войска к украинской границе

Польша развернула подразделения противовоздушной обороны на границе с Украиной, а также усилила и перевела в повышенную готовность военных на пограничных... РИА Новости Крым, 22.09.2026

2026-09-22T18:05

2026-09-22T18:05

2026-09-22T18:05

польша

украина

граница

пво

новости

в мире

безопасность

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/17/1123317234_0:0:2916:1641_1920x0_80_0_0_e855a27dc95745fead0632c5102b9c99.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Польша развернула подразделения противовоздушной обороны на границе с Украиной, а также усилила и перевела в повышенную готовность военных на пограничных переходах. Об этом сообщили министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш и Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский, передает РИА Новости.По его словам, размещаемые на границе подразделения ПВО получают приказ уничтожать чужие воздушные объекты, входящие в польское воздушное пространство. Он добавил, что Варшава ведет переговоры со странами НАТО об усилении польской противовоздушной обороны.Кервиньский в свою очередь заявил об усилении пограничных переходов на люблинско-подкарпатском участке границы с Украиной и их переходе в режим повышенной готовности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Варшава отводит себе роль господина, а Украине – холопа - политологРаспятая Польша: почему Варшава решила угрожать России сейчас – мнение"Коалиция желающих" подтвердила намерение направить войска на Украину

польша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, украина, граница, пво, новости, в мире, безопасность