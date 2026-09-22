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Подлил масла в огонь: к чему приведут США и Европу антироссийские санкции Трампа - РИА Новости Крым, 22.09.2026
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Подлил масла в огонь: к чему приведут США и Европу антироссийские санкции Трампа
Подлил масла в огонь: к чему приведут США и Европу антироссийские санкции Трампа - РИА Новости Крым, 22.09.2026
Подлил масла в огонь: к чему приведут США и Европу антироссийские санкции Трампа
Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон о введении новых антироссийских санкций, неофициальное названных "адскими", ударит по самим Штатам, а также... РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T08:03
2026-09-22T08:03
мнения
вадим колесниченко
санкции против россии
санкции
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон о введении новых антироссийских санкций, неофициальное названных "адскими", ударит по самим Штатам, а также по Европе, которая и без того уже обречена. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Вадим Колесниченко, отметив, что на такой расклад указывают уже сделанные публично важные официальные заявления Китая и Индии.Президент США Дональд Трамп на дня подписал "Закон 2026 года о введении санкций против России и Ирана имени Линдси О. Грэма", который санкционирует и расширяет установленные законом санкции, пошлины и запреты в отношении России, а также продлевает действие существующих санкций против Ирана". В Кремле уже публично высказались по этому поводу, заявив, что принятие документа не поспособствует реанимации российско-американских отношений и украинскому урегулированию.Колесниченко подчеркнул, что энергетический кризис, потрясший мировую экономику, возник из-за войны США с Ираном и проблем с логистикой, в частности, в Ормузском проливе, а не из-за ударов ВСУ по энергообъектам в России, как заявлял об этом Трамп. При этом больше всего от происходящего страдает Европа, экономика которой на 80% зависит от экспорта, отметил он.Учитывая, что благодаря действиям Трампа произошла торговая изоляция Европы, а благодаря безумным действиям европейских политиков она отказалась от дешевого российского трубопроводного газа, который РФ всегда поставляла точно в срок и за весьма небольшие деньги, теперь у Европы нет другого выхода, кроме как воевать, добавил политолог."Для того, чтобы существовать Европе, которая потеряла рынки и завоз дешевых ресурсов, им нужна победа над Россией. Любой ценой. В противном случае это политическая смерть всего нынешнего истеблишмента. Либо им нужно добиться так называемого перемирия и навязать России свои хотелки и получить дешевые ресурсы", – считает эксперт.А значит, что Европа, вне всякого сомнения, продолжит помогать Украине, отлично зная, что там процветает коррупция и нет никакой демократии, но Зеленского будут поддерживать до тех пор, пока Украина просто не обрушится, как военная система, сказал Колесниченко.В этом проявляется откровенная абсурдность ситуации, в которую Европа сама себя загоняет не без помощи Трампа, который теперь подлил масла в огонь очередными антироссийскими санкциями, добавил Колесниченко.Очень важными на этом фоне являются заявления МИД Китая и Индии, подчеркнул Колесниченко."Индия четко сказала, что вы можете принимать какие угодно законы, однако наша задача – это создание нормальных условий жизни для почти полутора миллиардов жителей Индии, и мы будем продолжать наши торговые отношения (с Россией – ред.). И действительно, поставки СПГ, угля и нефтепродуктов в Индию (из РФ – ред.) за этот год выросли на 50%", – сказал Колесниченко.Китай же в очередной раз заявил, что не приемлет незаконных односторонних ограничительных санкций, которые на самом деле являются незаконным вмешательством в торговую деятельность того или иного государства, причем третьих стран, поскольку бьют эти ограничения по государствам, которые торгуют с Россией, добавил он.Ранее директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии философского факультета КФУ Олег Шевченко поделился мнением о том, чем для России и мира обернется энергетический кризис 2026.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять тысяч долларов каждому или ад: Трамп готовится к выборам Юридическая война Запада против России началась с Крыма – Лавров Россия ответила на новый пакет санкций Евросоюза
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мнения, вадим колесниченко, санкции против россии, санкции, сша
Подлил масла в огонь: к чему приведут США и Европу антироссийские санкции Трампа

Подписанные Трампом "адские санкции" против России ударят по самим США и Европе – эксперт

08:03 22.09.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза. Архивное фото
Флаг Евросоюза. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон о введении новых антироссийских санкций, неофициальное названных "адскими", ударит по самим Штатам, а также по Европе, которая и без того уже обречена. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Вадим Колесниченко, отметив, что на такой расклад указывают уже сделанные публично важные официальные заявления Китая и Индии.
Президент США Дональд Трамп на дня подписал "Закон 2026 года о введении санкций против России и Ирана имени Линдси О. Грэма", который санкционирует и расширяет установленные законом санкции, пошлины и запреты в отношении России, а также продлевает действие существующих санкций против Ирана". В Кремле уже публично высказались по этому поводу, заявив, что принятие документа не поспособствует реанимации российско-американских отношений и украинскому урегулированию.
Колесниченко подчеркнул, что энергетический кризис, потрясший мировую экономику, возник из-за войны США с Ираном и проблем с логистикой, в частности, в Ормузском проливе, а не из-за ударов ВСУ по энергообъектам в России, как заявлял об этом Трамп. При этом больше всего от происходящего страдает Европа, экономика которой на 80% зависит от экспорта, отметил он.
"То есть все, за счет чего Европа живет, на 80% она должна завести. При этом на 90% она зависит от получения редкоземельных металлов, а это искусственный интеллект, высокие технологии. И без дешевых энергоресурсов экономика Европы обречена", – сказал спикер.
Учитывая, что благодаря действиям Трампа произошла торговая изоляция Европы, а благодаря безумным действиям европейских политиков она отказалась от дешевого российского трубопроводного газа, который РФ всегда поставляла точно в срок и за весьма небольшие деньги, теперь у Европы нет другого выхода, кроме как воевать, добавил политолог.
"Для того, чтобы существовать Европе, которая потеряла рынки и завоз дешевых ресурсов, им нужна победа над Россией. Любой ценой. В противном случае это политическая смерть всего нынешнего истеблишмента. Либо им нужно добиться так называемого перемирия и навязать России свои хотелки и получить дешевые ресурсы", – считает эксперт.
А значит, что Европа, вне всякого сомнения, продолжит помогать Украине, отлично зная, что там процветает коррупция и нет никакой демократии, но Зеленского будут поддерживать до тех пор, пока Украина просто не обрушится, как военная система, сказал Колесниченко.
В этом проявляется откровенная абсурдность ситуации, в которую Европа сама себя загоняет не без помощи Трампа, который теперь подлил масла в огонь очередными антироссийскими санкциями, добавил Колесниченко.

"После этого закона "адских санкций", которые президент Трамп подписал, он будет бить в первую очередь по Европе и по США", – считает гость эфира.

Очень важными на этом фоне являются заявления МИД Китая и Индии, подчеркнул Колесниченко.
"Индия четко сказала, что вы можете принимать какие угодно законы, однако наша задача – это создание нормальных условий жизни для почти полутора миллиардов жителей Индии, и мы будем продолжать наши торговые отношения (с Россией – ред.). И действительно, поставки СПГ, угля и нефтепродуктов в Индию (из РФ – ред.) за этот год выросли на 50%", – сказал Колесниченко.
Китай же в очередной раз заявил, что не приемлет незаконных односторонних ограничительных санкций, которые на самом деле являются незаконным вмешательством в торговую деятельность того или иного государства, причем третьих стран, поскольку бьют эти ограничения по государствам, которые торгуют с Россией, добавил он.

"И самое смешное то, что это обозначает, что товары, которые продаваться должны будут США, будут дороже для жителей США. То есть абсурдность этой санкционной войны уже признают экономисты (на Западе – ред.), но они пока молчат, потому что выбора другого нет, потому что вся европейская и западная экономика сегодня реально на всех парах стремится к пропасти", – подытожил политолог.

Ранее директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии философского факультета КФУ Олег Шевченко поделился мнением о том, чем для России и мира обернется энергетический кризис 2026.
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