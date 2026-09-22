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Подлил масла в огонь: к чему приведут США и Европу антироссийские санкции Трампа

Подлил масла в огонь: к чему приведут США и Европу антироссийские санкции Трампа - РИА Новости Крым, 22.09.2026

Подлил масла в огонь: к чему приведут США и Европу антироссийские санкции Трампа

Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон о введении новых антироссийских санкций, неофициальное названных "адскими", ударит по самим Штатам, а также... РИА Новости Крым, 22.09.2026

2026-09-22T08:03

2026-09-22T08:03

2026-09-22T08:03

мнения

вадим колесниченко

санкции против россии

санкции

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон о введении новых антироссийских санкций, неофициальное названных "адскими", ударит по самим Штатам, а также по Европе, которая и без того уже обречена. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Вадим Колесниченко, отметив, что на такой расклад указывают уже сделанные публично важные официальные заявления Китая и Индии.Президент США Дональд Трамп на дня подписал "Закон 2026 года о введении санкций против России и Ирана имени Линдси О. Грэма", который санкционирует и расширяет установленные законом санкции, пошлины и запреты в отношении России, а также продлевает действие существующих санкций против Ирана". В Кремле уже публично высказались по этому поводу, заявив, что принятие документа не поспособствует реанимации российско-американских отношений и украинскому урегулированию.Колесниченко подчеркнул, что энергетический кризис, потрясший мировую экономику, возник из-за войны США с Ираном и проблем с логистикой, в частности, в Ормузском проливе, а не из-за ударов ВСУ по энергообъектам в России, как заявлял об этом Трамп. При этом больше всего от происходящего страдает Европа, экономика которой на 80% зависит от экспорта, отметил он.Учитывая, что благодаря действиям Трампа произошла торговая изоляция Европы, а благодаря безумным действиям европейских политиков она отказалась от дешевого российского трубопроводного газа, который РФ всегда поставляла точно в срок и за весьма небольшие деньги, теперь у Европы нет другого выхода, кроме как воевать, добавил политолог."Для того, чтобы существовать Европе, которая потеряла рынки и завоз дешевых ресурсов, им нужна победа над Россией. Любой ценой. В противном случае это политическая смерть всего нынешнего истеблишмента. Либо им нужно добиться так называемого перемирия и навязать России свои хотелки и получить дешевые ресурсы", – считает эксперт.А значит, что Европа, вне всякого сомнения, продолжит помогать Украине, отлично зная, что там процветает коррупция и нет никакой демократии, но Зеленского будут поддерживать до тех пор, пока Украина просто не обрушится, как военная система, сказал Колесниченко.В этом проявляется откровенная абсурдность ситуации, в которую Европа сама себя загоняет не без помощи Трампа, который теперь подлил масла в огонь очередными антироссийскими санкциями, добавил Колесниченко.Очень важными на этом фоне являются заявления МИД Китая и Индии, подчеркнул Колесниченко."Индия четко сказала, что вы можете принимать какие угодно законы, однако наша задача – это создание нормальных условий жизни для почти полутора миллиардов жителей Индии, и мы будем продолжать наши торговые отношения (с Россией – ред.). И действительно, поставки СПГ, угля и нефтепродуктов в Индию (из РФ – ред.) за этот год выросли на 50%", – сказал Колесниченко.Китай же в очередной раз заявил, что не приемлет незаконных односторонних ограничительных санкций, которые на самом деле являются незаконным вмешательством в торговую деятельность того или иного государства, причем третьих стран, поскольку бьют эти ограничения по государствам, которые торгуют с Россией, добавил он.Ранее директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии философского факультета КФУ Олег Шевченко поделился мнением о том, чем для России и мира обернется энергетический кризис 2026.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять тысяч долларов каждому или ад: Трамп готовится к выборам Юридическая война Запада против России началась с Крыма – Лавров Россия ответила на новый пакет санкций Евросоюза

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, вадим колесниченко, санкции против россии, санкции, сша