https://crimea.ria.ru/20260922/ozelenenie-v-gorodakh-kryma--kak-organizovan-protsess-1159370783.html

Озеленение в городах Крыма – как организован процесс

Озеленение в городах Крыма – как организован процесс - РИА Новости Крым, 22.09.2026

Озеленение в городах Крыма – как организован процесс

При озеленении вырубка и высадка растений должна происходить с учетом местных климатических особенностей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала... РИА Новости Крым, 22.09.2026

2026-09-22T07:04

2026-09-22T07:04

2026-09-22T07:04

благоустройство

анна репецкая

городская среда

симферополь

кфу (крымский федеральный университет)

ботанический сад имени багрова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. При озеленении вырубка и высадка растений должна происходить с учетом местных климатических особенностей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала директор Ботанического сада им. Н.В. Багрова, заведующая кафедрой садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования КФУ им. В. И. Вернадского Анна Репецкая.Она выразила мнение, что в симферопольском парке им. Гагарина необходимо восстанавливать те деревья, которые пришлось вырубить по тем или иным причинам.По мнению специалиста вблизи водных объектов Симферополя, вокруг озера в Гагаринском парке, на острове вдоль набережной Салгира обязательно нужно восстановить иву белую, иву Матсуды, которые там произрастали и еще сохранились."Это – облик Симферополя, это то дерево, которое символизирует Симферополь. И, вместе с текущей водой Салгира, эти ниспадающие ветви ивы формируют его очень узнаваемый вид. Растение быстрорастущее, но, тем не менее, оно довольно легко размножается, его легко возобновить. Поэтому очень хочется увидеть восстановленные ивы именно рядом с водными объектами", – подчеркнула Анна Репецкая.Директор ботанического сада также добавила, что в озеленении городской инфраструктуры лучше выбирать растения с крупной листовой пластинкой, а еще лучше – с опушенной.В то же время, при выборе хвойных растений для высадок в Крыму, по ее мнению, все же лучше отдавать предпочтение определенным местным сортам. Так, заслуживает внимания плосковеточник восточный или туя восточная."Существует много сортов этого растения, которое вполне могло бы найти применение в современных зеленых насаждениях. Растение прекрасно подходит для живых изгородей. Мне очень нравятся в озеленении средиземноморские пихты, адаптированные к засушливым условиям. Это пихта испанская, греческая, нумидийская. Они довольно перспективны и могут заменить колючую голубую ель, которая раньше часто высаживалась. Это – растение таежное, ему явно в Крыму будет жарковато", – заметила собеседница.Ученые в данное время продолжают анализировать результаты обрезок в Симферополе и других городах Крыма."Мы взяли в анализ не только Симферополь, но и Евпаторию, Бахчисарайский район, потому что мы видим, что некоторые растения выдержали обрезку и сформировалась, не полноценная крона, но хотя бы что-то формируется. А некоторые растения удалили. Кроме того, разные породы по-разному реагируют на эту обрезку", – подытожила эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Срубил можжевельник на миллион рублей – в Севастополе задержан мужчинаВысадка с умом: в Крыму необходимо восстановление лесов после пожаровКлены, липы и платаны: высадка деревьев началась в Симферополе

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

благоустройство, анна репецкая, городская среда, симферополь, кфу (крымский федеральный университет), ботанический сад имени багрова