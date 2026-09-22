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Отца и сына задержали в Севастополе за незаконное хранение боеприпасов - РИА Новости Крым, 22.09.2026
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Отца и сына задержали в Севастополе за незаконное хранение боеприпасов
Отца и сына задержали в Севастополе за незаконное хранение боеприпасов - РИА Новости Крым, 22.09.2026
Отца и сына задержали в Севастополе за незаконное хранение боеприпасов
В Севастополе полиция задержала отца с сыном, которые незаконно хранили дома порох и боеприпасы. Об этом сообщили в региональной полиции. РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T09:27
2026-09-22T09:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе полиция задержала отца с сыном, которые незаконно хранили дома порох и боеприпасы. Об этом сообщили в региональной полиции.Оперативники получили информацию о том, что мужчины могут быть причастны к незаконному обороту пороха и патронов. В ходе проверки сведения подтвердились. Правоохранители установили, что отец с сыном были охотниками и владели охотничьим оружием. Однако в связи с тем, что сына лишили лицензии, а отец прекратил охотничью деятельность, оружие они сдали, а вот порох и патроны оставили у себя.Во время осмотра дома 58-летнего мужчины сотрудники полиции изъяли 380 граммов бездымного пороха. В доме его сына обнаружен еще килограмм пороха, а также 40 охотничьих патронов калибра 7,62 мм.Задержанные мужчины пояснили, что не сдали порох и боеприпасы, так как хотели решить вопрос с разрешительными документами.Теперь в отношении обоих мужчин возбуждены уголовные дела. Им грозит до восьми лет лишения свободы.Ранее житель Керчи без постоянного места жительства незаконно хранил оружие в гараже знакомого, где временно поселился. Мужчина уже был ранее судим и теперь ему снова грозит до пяти лет колонии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Более 100 подпольных оружейников задержали в регионах России Севастополец получил "условку" за незаконное оружие и взрывчатку"Случайно нашел": крымчанин ответит за незаконное хранение патронов в гараже
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, полиция севастополя, оружие
Отца и сына задержали в Севастополе за незаконное хранение боеприпасов

Семью бывших охотников задержали в Севастополе за незаконное хранение боеприпасов

09:27 22.09.2026
 
© Полиция СевастополяОтца и сына задержали в Севастополе за незаконное хранение боеприпасов
Отца и сына задержали в Севастополе за незаконное хранение боеприпасов
© Полиция Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе полиция задержала отца с сыном, которые незаконно хранили дома порох и боеприпасы. Об этом сообщили в региональной полиции.
"Сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Севастополю при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии ОМОН "Беркут-С" задержаны двое местных жителей — 58-летний мужчина и его 33-летний сын, подозреваемые в незаконном хранении взрывчатых веществ и боеприпасов", - рассказали в МВД.
Оперативники получили информацию о том, что мужчины могут быть причастны к незаконному обороту пороха и патронов. В ходе проверки сведения подтвердились. Правоохранители установили, что отец с сыном были охотниками и владели охотничьим оружием. Однако в связи с тем, что сына лишили лицензии, а отец прекратил охотничью деятельность, оружие они сдали, а вот порох и патроны оставили у себя.
© Полиция СевастополяОтца и сына задержали в Севастополе за незаконное хранение боеприпасов
Отца и сына задержали в Севастополе за незаконное хранение боеприпасов
© Полиция Севастополя
Отца и сына задержали в Севастополе за незаконное хранение боеприпасов
Во время осмотра дома 58-летнего мужчины сотрудники полиции изъяли 380 граммов бездымного пороха. В доме его сына обнаружен еще килограмм пороха, а также 40 охотничьих патронов калибра 7,62 мм.
Задержанные мужчины пояснили, что не сдали порох и боеприпасы, так как хотели решить вопрос с разрешительными документами.
Теперь в отношении обоих мужчин возбуждены уголовные дела. Им грозит до восьми лет лишения свободы.
Ранее житель Керчи без постоянного места жительства незаконно хранил оружие в гараже знакомого, где временно поселился. Мужчина уже был ранее судим и теперь ему снова грозит до пяти лет колонии.
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