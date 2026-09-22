https://crimea.ria.ru/20260922/ottsa-i-syna-zaderzhali-v-sevastopole-za-nezakonnoe-khranenie-boepripasov-1159580175.html
Отца и сына задержали в Севастополе за незаконное хранение боеприпасов
Отца и сына задержали в Севастополе за незаконное хранение боеприпасов - РИА Новости Крым, 22.09.2026
Отца и сына задержали в Севастополе за незаконное хранение боеприпасов
В Севастополе полиция задержала отца с сыном, которые незаконно хранили дома порох и боеприпасы. Об этом сообщили в региональной полиции. РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T09:27
2026-09-22T09:27
2026-09-22T09:27
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
полиция севастополя
оружие
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/16/1159579857_0:71:934:596_1920x0_80_0_0_294a7bd9c0c1e01065d66221ba74ae6c.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе полиция задержала отца с сыном, которые незаконно хранили дома порох и боеприпасы. Об этом сообщили в региональной полиции.Оперативники получили информацию о том, что мужчины могут быть причастны к незаконному обороту пороха и патронов. В ходе проверки сведения подтвердились. Правоохранители установили, что отец с сыном были охотниками и владели охотничьим оружием. Однако в связи с тем, что сына лишили лицензии, а отец прекратил охотничью деятельность, оружие они сдали, а вот порох и патроны оставили у себя.Во время осмотра дома 58-летнего мужчины сотрудники полиции изъяли 380 граммов бездымного пороха. В доме его сына обнаружен еще килограмм пороха, а также 40 охотничьих патронов калибра 7,62 мм.Задержанные мужчины пояснили, что не сдали порох и боеприпасы, так как хотели решить вопрос с разрешительными документами.Теперь в отношении обоих мужчин возбуждены уголовные дела. Им грозит до восьми лет лишения свободы.Ранее житель Керчи без постоянного места жительства незаконно хранил оружие в гараже знакомого, где временно поселился. Мужчина уже был ранее судим и теперь ему снова грозит до пяти лет колонии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Более 100 подпольных оружейников задержали в регионах России Севастополец получил "условку" за незаконное оружие и взрывчатку"Случайно нашел": крымчанин ответит за незаконное хранение патронов в гараже
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/16/1159579857_23:0:911:666_1920x0_80_0_0_5c7473f5a23f9d083e4a6e7dfab24c35.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, полиция севастополя, оружие
Отца и сына задержали в Севастополе за незаконное хранение боеприпасов
Семью бывших охотников задержали в Севастополе за незаконное хранение боеприпасов
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе полиция задержала отца с сыном, которые незаконно хранили дома порох и боеприпасы. Об этом сообщили в региональной полиции.
"Сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Севастополю при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии ОМОН "Беркут-С" задержаны двое местных жителей — 58-летний мужчина и его 33-летний сын, подозреваемые в незаконном хранении взрывчатых веществ и боеприпасов", - рассказали в МВД.
Оперативники получили информацию о том, что мужчины могут быть причастны к незаконному обороту пороха и патронов. В ходе проверки сведения подтвердились. Правоохранители установили, что отец с сыном были охотниками и владели охотничьим оружием. Однако в связи с тем, что сына лишили лицензии, а отец прекратил охотничью деятельность, оружие они сдали, а вот порох и патроны оставили у себя.
Во время осмотра дома 58-летнего мужчины сотрудники полиции изъяли 380 граммов бездымного пороха. В доме его сына обнаружен еще килограмм пороха, а также 40 охотничьих патронов калибра 7,62 мм.
Задержанные мужчины пояснили, что не сдали порох и боеприпасы, так как хотели решить вопрос с разрешительными документами.
Теперь в отношении обоих мужчин возбуждены уголовные дела. Им грозит до восьми лет лишения свободы.
Ранее житель Керчи без постоянного места жительства незаконно хранил
оружие в гараже знакомого, где временно поселился. Мужчина уже был ранее судим и теперь ему снова грозит до пяти лет колонии.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым: