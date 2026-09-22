https://crimea.ria.ru/20260922/ottsa-i-syna-zaderzhali-v-sevastopole-za-nezakonnoe-khranenie-boepripasov-1159580175.html

Отца и сына задержали в Севастополе за незаконное хранение боеприпасов

Отца и сына задержали в Севастополе за незаконное хранение боеприпасов - РИА Новости Крым, 22.09.2026

Отца и сына задержали в Севастополе за незаконное хранение боеприпасов

В Севастополе полиция задержала отца с сыном, которые незаконно хранили дома порох и боеприпасы. Об этом сообщили в региональной полиции. РИА Новости Крым, 22.09.2026

2026-09-22T09:27

2026-09-22T09:27

2026-09-22T09:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе полиция задержала отца с сыном, которые незаконно хранили дома порох и боеприпасы. Об этом сообщили в региональной полиции.Оперативники получили информацию о том, что мужчины могут быть причастны к незаконному обороту пороха и патронов. В ходе проверки сведения подтвердились. Правоохранители установили, что отец с сыном были охотниками и владели охотничьим оружием. Однако в связи с тем, что сына лишили лицензии, а отец прекратил охотничью деятельность, оружие они сдали, а вот порох и патроны оставили у себя.Во время осмотра дома 58-летнего мужчины сотрудники полиции изъяли 380 граммов бездымного пороха. В доме его сына обнаружен еще килограмм пороха, а также 40 охотничьих патронов калибра 7,62 мм.Задержанные мужчины пояснили, что не сдали порох и боеприпасы, так как хотели решить вопрос с разрешительными документами.Теперь в отношении обоих мужчин возбуждены уголовные дела. Им грозит до восьми лет лишения свободы.Ранее житель Керчи без постоянного места жительства незаконно хранил оружие в гараже знакомого, где временно поселился. Мужчина уже был ранее судим и теперь ему снова грозит до пяти лет колонии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Более 100 подпольных оружейников задержали в регионах России Севастополец получил "условку" за незаконное оружие и взрывчатку"Случайно нашел": крымчанин ответит за незаконное хранение патронов в гараже

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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