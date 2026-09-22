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Отлученные от Белого дома: в США на фоне бойкота СМИ запустили "Трамп ТВ"

Отлученные от Белого дома: в США на фоне бойкота СМИ запустили "Трамп ТВ" - РИА Новости Крым, 22.09.2026

Отлученные от Белого дома: в США на фоне бойкота СМИ запустили "Трамп ТВ"

Администрация президента США Дональда Трампа запустила альтернативное "Трамп ТВ" после того, как ряд ведущих американских СМИ объявили бойкот лидеру Америки в... РИА Новости Крым, 22.09.2026

2026-09-22T10:49

2026-09-22T10:49

2026-09-22T10:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Администрация президента США Дональда Трампа запустила альтернативное "Трамп ТВ" после того, как ряд ведущих американских СМИ объявили бойкот лидеру Америки в знак солидарности с коллегами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщения Белого дома.Отмечается, что на официальном YouTube-канале Белого дома накануне появилась запланированная трансляция под названием "TRUMP TV: The Essentials Station" ("Трамп ТВ: Самое важное"), в которой указано время начала прямого эфира – 19 часов в понедельник (по московскому времени это 2 часа ночи вторника, 22 сентября).Запуск трансляции происходит на фоне бойкота со стороны ряда американских СМИ, и их список расширяется.Напомним, 18 сентября президент США Дональд Трамп запретил работу в Белом доме журналистам CNN, MSNOW и Politico, обвинив их в распространении фейковых новостей. Трамп назвал их "третьесортными клоунами", которые намеренно искажают факты, подавая практически любой материал о его деятельности как президента в негативном или ложном ключе, что опасно для страны.На следующий же день корреспондентам этих трех СМИ отказали в доступе в комплекс Белого дома, а их пропуска деактивировали или изъяли.Все три компании подали в суд на администрацию США с требованием восстановить им доступ в Белый дом.Крупные СМИ Штатов отказались освещать мероприятия с участием президента Дональда Трампа, решив таким образом выразить солидарность с коллегами из CNN, MS NOW и Politico.В частности, телеканалы ABC, CBS, NBC и Fox News не направили своих сотрудников в Белый дом 21 сентября, где президент США открывал новую вертолетную площадку на Южной лужайке. В результате видеозапись с речью Трампа, которую традиционно с таких мероприятий публикует пресс-служба его администрации, транслировалась без звука, поскольку обеспечивается он СМИ президентского пула.К бойкоту также присоединились газеты The New York Times и The Washington Post, отказавшись публиковать материалы с официальных мероприятий с участием Трампа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подлил масла в огонь: к чему приведут США и Европу антироссийские санкции Трампа Не только бизнес: почему Трамп не остановит конфликт на Ближнем Востоке Зеленский должен прекратить выводить из строя производство топлива в России – Трамп

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, сми, политика, новости, в мире