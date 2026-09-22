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Отлученные от Белого дома: в США на фоне бойкота СМИ запустили "Трамп ТВ" - РИА Новости Крым, 22.09.2026
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Отлученные от Белого дома: в США на фоне бойкота СМИ запустили "Трамп ТВ"
Отлученные от Белого дома: в США на фоне бойкота СМИ запустили "Трамп ТВ" - РИА Новости Крым, 22.09.2026
Отлученные от Белого дома: в США на фоне бойкота СМИ запустили "Трамп ТВ"
Администрация президента США Дональда Трампа запустила альтернативное "Трамп ТВ" после того, как ряд ведущих американских СМИ объявили бойкот лидеру Америки в... РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T10:49
2026-09-22T10:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Администрация президента США Дональда Трампа запустила альтернативное "Трамп ТВ" после того, как ряд ведущих американских СМИ объявили бойкот лидеру Америки в знак солидарности с коллегами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщения Белого дома.Отмечается, что на официальном YouTube-канале Белого дома накануне появилась запланированная трансляция под названием "TRUMP TV: The Essentials Station" ("Трамп ТВ: Самое важное"), в которой указано время начала прямого эфира – 19 часов в понедельник (по московскому времени это 2 часа ночи вторника, 22 сентября).Запуск трансляции происходит на фоне бойкота со стороны ряда американских СМИ, и их список расширяется.Напомним, 18 сентября президент США Дональд Трамп запретил работу в Белом доме журналистам CNN, MSNOW и Politico, обвинив их в распространении фейковых новостей. Трамп назвал их "третьесортными клоунами", которые намеренно искажают факты, подавая практически любой материал о его деятельности как президента в негативном или ложном ключе, что опасно для страны.На следующий же день корреспондентам этих трех СМИ отказали в доступе в комплекс Белого дома, а их пропуска деактивировали или изъяли.Все три компании подали в суд на администрацию США с требованием восстановить им доступ в Белый дом.Крупные СМИ Штатов отказались освещать мероприятия с участием президента Дональда Трампа, решив таким образом выразить солидарность с коллегами из CNN, MS NOW и Politico.В частности, телеканалы ABC, CBS, NBC и Fox News не направили своих сотрудников в Белый дом 21 сентября, где президент США открывал новую вертолетную площадку на Южной лужайке. В результате видеозапись с речью Трампа, которую традиционно с таких мероприятий публикует пресс-служба его администрации, транслировалась без звука, поскольку обеспечивается он СМИ президентского пула.К бойкоту также присоединились газеты The New York Times и The Washington Post, отказавшись публиковать материалы с официальных мероприятий с участием Трампа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подлил масла в огонь: к чему приведут США и Европу антироссийские санкции Трампа Не только бизнес: почему Трамп не остановит конфликт на Ближнем Востоке Зеленский должен прекратить выводить из строя производство топлива в России – Трамп
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РИА Новости Крым
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96
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дональд трамп, сша, сми, политика, новости, в мире
Отлученные от Белого дома: в США на фоне бойкота СМИ запустили "Трамп ТВ"

Администрация президента США Дональда Трампа запустила альтернативное "Трамп ТВ"

10:49 22.09.2026
 
© AP Photo Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© AP Photo Alex Brandon
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Администрация президента США Дональда Трампа запустила альтернативное "Трамп ТВ" после того, как ряд ведущих американских СМИ объявили бойкот лидеру Америки в знак солидарности с коллегами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщения Белого дома.
Отмечается, что на официальном YouTube-канале Белого дома накануне появилась запланированная трансляция под названием "TRUMP TV: The Essentials Station" ("Трамп ТВ: Самое важное"), в которой указано время начала прямого эфира – 19 часов в понедельник (по московскому времени это 2 часа ночи вторника, 22 сентября).
"Смотрите главные события администрации Трампа в одном месте. Лучшие видео, важнейшие выступления и ключевые моменты доступны в круглосуточном эфире 24/7 и обновляются в режиме реального времени. Будьте в курсе и оставайтесь на связи!" – сказано в описании к трансляции.
Запуск трансляции происходит на фоне бойкота со стороны ряда американских СМИ, и их список расширяется.
Напомним, 18 сентября президент США Дональд Трамп запретил работу в Белом доме журналистам CNN, MSNOW и Politico, обвинив их в распространении фейковых новостей. Трамп назвал их "третьесортными клоунами", которые намеренно искажают факты, подавая практически любой материал о его деятельности как президента в негативном или ложном ключе, что опасно для страны.
На следующий же день корреспондентам этих трех СМИ отказали в доступе в комплекс Белого дома, а их пропуска деактивировали или изъяли.
Все три компании подали в суд на администрацию США с требованием восстановить им доступ в Белый дом.
В ответ Трамп пообещал подать апелляцию, "поскольку люди и организации, которые создают фейковые новости, пишут только негатив и нарушают нашу национальную безопасность, выдавая ложную информацию со ссылками на неизвестные "источники", не могут иметь доступ в самый главный кабинет в мире, в Овальный кабинет".
Крупные СМИ Штатов отказались освещать мероприятия с участием президента Дональда Трампа, решив таким образом выразить солидарность с коллегами из CNN, MS NOW и Politico.
В частности, телеканалы ABC, CBS, NBC и Fox News не направили своих сотрудников в Белый дом 21 сентября, где президент США открывал новую вертолетную площадку на Южной лужайке. В результате видеозапись с речью Трампа, которую традиционно с таких мероприятий публикует пресс-служба его администрации, транслировалась без звука, поскольку обеспечивается он СМИ президентского пула.
К бойкоту также присоединились газеты The New York Times и The Washington Post, отказавшись публиковать материалы с официальных мероприятий с участием Трампа.
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