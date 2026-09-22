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Отбой беспилотной опасности в Крыму - РИА Новости Крым, 22.09.2026
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Отбой беспилотной опасности в Крыму
Отбой беспилотной опасности в Крыму - РИА Новости Крым, 22.09.2026
Отбой беспилотной опасности в Крыму
В Крыму отменили угрозу опасности по беспилотникам. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T23:43
2026-09-22T23:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В Крыму отменили угрозу опасности по беспилотникам. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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срочные новости крыма, крым, новости севастополя, севастополь, гу мчс рф по республике крым, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон)
Отбой беспилотной опасности в Крыму

Отбой беспилотной опасности объявили в Крыму

23:43 22.09.2026
 
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Алушта ночью - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В Крыму отменили угрозу опасности по беспилотникам. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.
"Отбой беспилотной опасности в Республике Крым", – говорится в сообщении.
Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
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Заголовок открываемого материала
23:43Отбой беспилотной опасности в Крыму
23:37В западном Крыму работает ПВО
23:11Угроза подтоплений в Крыму и встреча Трампа с Зеленским: главное за день
22:54Таран на скорости 300 км/ч: как бойцы "Днепра" прикрывают небо над Херсонщиной
22:38В Евпатории проведут бесплатную экскурсию по "Малому Иерусалиму"
22:27Крым вошел в топ-3 в России среди нелюбителей ночных гонщиков на дорогах
22:24В Севастополе отбой воздушной тревоги
22:12Ущерб 2,2 миллиона: в Севастополе фирма заплатит за незаконную свалку
21:59Ивановские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ
21:49В Севастополе воздушная тревога
21:37В центре и на востоке Крыма работает ПВО
21:16Закончить конфликт до зимы: о чем Трамп говорил на встрече с Зеленским
21:08Нужны новые вузы: в Крыму не хватает специалистов туротрасли
20:54В Феодосии завершают прием заявок на выплаты пострадавшим от ЧС
20:37Над Крымом и еще двумя регионами России сбили 17 украинских дронов
20:32В Джанкойском районе Крыма ограничат подачу воды 23 сентября
20:24В Севастополе продлили купальный сезон
20:11Топливо в Севастополе: где заправиться в среду
19:55Более 100 российских медиков пострадали от украинских ударов
19:37Пытались убить министра и замминистра: в Запорожской области суд вынес приговоры
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