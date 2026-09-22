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Около 300 беспилотников ВСУ уничтожено над регионами России за ночь
Около 300 беспилотников ВСУ уничтожено над регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 22.09.2026
Около 300 беспилотников ВСУ уничтожено над регионами России за ночь
За минувшую ночь над Крымом и еще четырнадцатью регионами России дежурные силы российских ПВО уничтожили 297 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T08:19
2026-09-22T08:19
2026-09-22T08:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. За минувшую ночь над Крымом и еще четырнадцатью регионами России дежурные силы российских ПВО уничтожили 297 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне силы противовоздушной обороны уничтожили 244 украинских беспилотника над Черным морем и 19-ю регионами РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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пво, новости сво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым
Около 300 беспилотников ВСУ уничтожено над регионами России за ночь
Над пятнадцатью регионами России уничтожено около 300 дронов за ночь