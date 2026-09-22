https://crimea.ria.ru/20260922/okolo-300-bespilotnikov-vsu-unichtozheno-nad-regionami-rossii-za-noch-1159578313.html

Около 300 беспилотников ВСУ уничтожено над регионами России за ночь

Около 300 беспилотников ВСУ уничтожено над регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 22.09.2026

Около 300 беспилотников ВСУ уничтожено над регионами России за ночь

За минувшую ночь над Крымом и еще четырнадцатью регионами России дежурные силы российских ПВО уничтожили 297 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. РИА Новости Крым, 22.09.2026

2026-09-22T08:19

2026-09-22T08:19

2026-09-22T08:19

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атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. За минувшую ночь над Крымом и еще четырнадцатью регионами России дежурные силы российских ПВО уничтожили 297 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне силы противовоздушной обороны уничтожили 244 украинских беспилотника над Черным морем и 19-ю регионами РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, новости сво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым