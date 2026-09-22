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Около 300 беспилотников ВСУ уничтожено над регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 22.09.2026
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Около 300 беспилотников ВСУ уничтожено над регионами России за ночь
Около 300 беспилотников ВСУ уничтожено над регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 22.09.2026
Около 300 беспилотников ВСУ уничтожено над регионами России за ночь
За минувшую ночь над Крымом и еще четырнадцатью регионами России дежурные силы российских ПВО уничтожили 297 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T08:19
2026-09-22T08:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. За минувшую ночь над Крымом и еще четырнадцатью регионами России дежурные силы российских ПВО уничтожили 297 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне силы противовоздушной обороны уничтожили 244 украинских беспилотника над Черным морем и 19-ю регионами РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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пво, новости сво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым
Около 300 беспилотников ВСУ уничтожено над регионами России за ночь

Над пятнадцатью регионами России уничтожено около 300 дронов за ночь

08:19 22.09.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. За минувшую ночь над Крымом и еще четырнадцатью регионами России дежурные силы российских ПВО уничтожили 297 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 297 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областей и Республики Крым", – сказано в сообщении.
Накануне силы противовоздушной обороны уничтожили 244 украинских беспилотника над Черным морем и 19-ю регионами РФ.
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ПВОНовости СВОМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУАтаки ВСУ на Крым
 
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