Нужны новые вузы: в Крыму не хватает специалистов туротрасли
Количество учебных заведений по профилю туризма должно увеличиться – эксперты
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваОтдых в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Потребность региона в специалистах отрасли туризма очень высока и закрыта далеко не полностью, поэтому количество учебных заведений, готовящих кадры этой сферы, должно увеличиться. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым в Симферополе выразили эксперты Крымского Федерального Университета имени Вернадского.
"Потребность региона в специалистах очень высока, и мы ее не покрываем. Мы выпускаем ежегодно в районе около 100 выпускников. Но растущая потребность из-за возникающих новых сфер занятости до последнего момента, до последних кризисных явлений не позволяла покрывать. Поэтому студенты обычно трудоустраиваются к нашим работодателями курса со второго", – рассказала декан факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ имени Вернадского, доцент Наталья Страчкова.
По словам заведующий кафедрой туризма факультета географии, геоэкологии и туризма, профессора Ирины Яковенко, сейчас на территории России функционирует около 250 вузов, специализирующихся на подготовке кадров для сферы туризма. Наибольшая их часть сосредоточена в Москве. В Крыму профильных специалистов готовят всего два вуза – КФУ им. Вернадского и Крымский университет культуры, искусств и туризма.
"По сути дела, этого мало. И есть еще очень острая потребность в среднем профессиональном образовании, которое сейчас дает кадры так называемого линейного персонала. В течение последних 10 лет Крым испытывает острейший дефицит подобных кадров. Я думаю, что в ближайшее время такие заведения должны появиться", – убеждена Яковенко.
В Крыму, несмотря на определенные трудности в санаторно-курортной отрасли, вырос спрос абитуриентов на направления, связанные с туризмом и сферой гостеприимства. И даже несмотря на это, в учебных заведениях Крыма не смогут только своими выпускниками закрыть растущую в республике потребность в таких специалистах, заявляла Страчкова ранее.
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