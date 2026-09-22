https://crimea.ria.ru/20260922/nuzhny-novye-vuzy-v-krymu-ne-khvataet-spetsialistov-turotrasli-1159601130.html

Нужны новые вузы: в Крыму не хватает специалистов туротрасли

Нужны новые вузы: в Крыму не хватает специалистов туротрасли - РИА Новости Крым, 22.09.2026

Нужны новые вузы: в Крыму не хватает специалистов туротрасли

Потребность региона в специалистах отрасли туризма очень высока и закрыта далеко не полностью, поэтому количество учебных заведений, готовящих кадры этой сферы, РИА Новости Крым, 22.09.2026

2026-09-22T21:08

2026-09-22T21:08

2026-09-22T21:08

образование в крыму и севастополе

крым

туризм

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Потребность региона в специалистах отрасли туризма очень высока и закрыта далеко не полностью, поэтому количество учебных заведений, готовящих кадры этой сферы, должно увеличиться. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым в Симферополе выразили эксперты Крымского Федерального Университета имени Вернадского.По словам заведующий кафедрой туризма факультета географии, геоэкологии и туризма, профессора Ирины Яковенко, сейчас на территории России функционирует около 250 вузов, специализирующихся на подготовке кадров для сферы туризма. Наибольшая их часть сосредоточена в Москве. В Крыму профильных специалистов готовят всего два вуза – КФУ им. Вернадского и Крымский университет культуры, искусств и туризма.В Крыму, несмотря на определенные трудности в санаторно-курортной отрасли, вырос спрос абитуриентов на направления, связанные с туризмом и сферой гостеприимства. И даже несмотря на это, в учебных заведениях Крыма не смогут только своими выпускниками закрыть растущую в республике потребность в таких специалистах, заявляла Страчкова ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кадры в дефиците: какие специалисты нужны Крыму в курортный сезонВ Крыму возник дефицит молодых аккредитованных экскурсоводовНовые меры поддержки туротрасли в Крыму: кто получит

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в крыму и севастополе, крым, туризм, мнения