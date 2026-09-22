https://crimea.ria.ru/20260922/novye-vyzovy-i-perspektivy-turistskogo-obrazovaniya-1159492989.html

Новые вызовы и перспективы туристского образования

Новые вызовы и перспективы туристского образования - РИА Новости Крым, 18.09.2026

Новые вызовы и перспективы туристского образования

РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-22T13:00

2026-09-22T13:00

2026-09-18T12:33

пресс-центр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сентября - 13.00. Пресс-конференция "Новые вызовы и перспективы туристского образования".Участники:— декан факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В.И. Вернадского, доцент Наталья СТРАЧКОВА;— заведующий кафедрой туризма факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В.И. Вернадского, профессор Ирина ЯКОВЕНКО;— заместитель председателя комиссии по аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков при Министерстве курортов и туризма РК, доцент кафедры туризма Екатерина ЛУКЬЯНЕНКО;— доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В.И. Вернадского, начальник отдела туристско-экскурсионного сопровождения "Пещера Таврида" Игорь ВАХРУШЕВ.Индустрия туризма для Крыма является одной из самых динамично развивающихся сфер экономики. Эта динамика приводит к трансформации системы образования и подготовки будущих специалистов-географов.Аккредитация:Тел. (3652) 27-44-55E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Пресс-конференции проходят без онлайн трансляции. Задать вопросы спикерам возможно только при личном присутствии.Вход для представителей СМИ - при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Пресс-центр РИА Новости Крым оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий Пресс-центра РИА Новости Крым, отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.

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2026

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