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Новости Крыма и Севастополя: главное к утру 22 сентября

Новости Крыма и Севастополя: главное к утру 22 сентября - РИА Новости Крым, 22.09.2026

Новости Крыма и Севастополя: главное к утру 22 сентября

В Крыму и Севастополе подсчитали голоса по итогам выборов. В Севастополе ночью звучала сирена воздушной тревоги. Крымский мост работал в штатном режиме. К утру... РИА Новости Крым, 22.09.2026

2026-09-22T08:58

2026-09-22T08:58

2026-09-22T08:58

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крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе подсчитали голоса по итогам выборов. В Севастополе ночью звучала сирена воздушной тревоги. Крымский мост работал в штатном режиме. К утру на всей территории Крыма действуют ограничения потребления электроэнергии.В Крыму в течение ночи было спокойно - угрозы атак ВСУ не объявлялись. В Севастополе около двух часов ночи объявили воздушную тревогу. Угроза сохранялась больше часа. Крымский мост в течение ночи работал в штатном режиме. К утру очередей перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани нет.В Крыму и Севастополе завершен подсчет голосов по итогам выборов депутатов в Государственную Думу 9 созыва и по одномандатным избирательным округам. Выборы состоялись, а их результаты являются действительными.К утру энергосистема Крыма работает в условиях дефицита мощности – ограничения потребления электроэнергии действуют на всей территории, сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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