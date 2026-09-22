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Неизвестный с винтовкой напал на среднюю школу в Турции – один ученик погиб - РИА Новости Крым, 22.09.2026
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Неизвестный с винтовкой напал на среднюю школу в Турции – один ученик погиб
Неизвестный с винтовкой напал на среднюю школу в Турции – один ученик погиб - РИА Новости Крым, 22.09.2026
Неизвестный с винтовкой напал на среднюю школу в Турции – один ученик погиб
Неизвестный открыл огонь из винтовки возле здания школы в турецкой провинции Маниса. Как сообщают турецкие СМИ, один ученик погиб и еще четверо ранены. РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T09:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Неизвестный открыл огонь из винтовки возле здания школы в турецкой провинции Маниса. Как сообщают турецкие СМИ, один ученик погиб и еще четверо ранены.После поступившего сообщения на место были направлены силы полиции и медицинские бригад.Нападавший скрылся, полиция предпринимает меры по его поимке.6 сентября в турецком Денизли в кафе произошла перестрелка между двумя группами. Два человека погибли и еще четверо пострадалиСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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турция, в мире, происшествия, стрельба, новости
Неизвестный с винтовкой напал на среднюю школу в Турции – один ученик погиб

В Турции один человек погиб и четверо ранены при нападении неизвестного на среднюю школу

09:42 22.09.2026 (обновлено: 09:44 22.09.2026)
 
© AP Photo Burhan OzbiliciСотрудники службы безопасности Турции
Сотрудники службы безопасности Турции - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© AP Photo Burhan Ozbilici
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Неизвестный открыл огонь из винтовки возле здания школы в турецкой провинции Маниса. Как сообщают турецкие СМИ, один ученик погиб и еще четверо ранены.
"В районе Тургутлу провинции Маниса было совершено вооруженное нападение на среднюю школу. В результате стрельбы из винтовки, совершенной пока неустановленным лицом, пострадали ученики", - сообщает телеканал TGRT.
После поступившего сообщения на место были направлены силы полиции и медицинские бригад.
По данным газеты Sözcü, один ученик погиб, четверо ранены. Пострадавших доставили в больницы.
Нападавший скрылся, полиция предпринимает меры по его поимке.
6 сентября в турецком Денизли в кафе произошла перестрелка между двумя группами. Два человека погибли и еще четверо пострадали
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