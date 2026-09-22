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Народный праздник крымских татар богатая дервиза

Народный праздник крымских татар богатая дервиза - РИА Новости Крым, 22.09.2026

Народный праздник крымских татар богатая дервиза

Праздники крымских татар подразделяются на религиозные и народные. Народные соотносятся с земледельческим и скотоводческим календарем. К народным праздникам... РИА Новости Крым, 22.09.2026

2026-09-22T15:10

2026-09-22T15:10

2026-09-22T15:27

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Праздники крымских татар подразделяются на религиозные и народные. Народные соотносятся с земледельческим и скотоводческим календарем. К народным праздникам относятся Наврез, Хыдырлез и Дервиза.Дервиза отмечается в день осеннего солнечного равноденствия – 22 сентября. У подавляющего большинства народов мира аграрные праздники плодородия обязаны своим происхождением Солнцу и соотносятся с четырьмя основными датами солнечного годового цикла – днями равноденствия и солнцестояния. Если Хыдырлез приурочен к началу полевых работ, то Дервиза символизирует окончание земледельческого цикла, это праздник урожая.Как замечал исследователь обрядовости крымскотатарского народа Куртиев, слово "дервиза" состоит из двух частей: "дер" – дверь, ворота; "виза" – разрешение на въезд. В целом это означает "вхожу в новый мир".Праздник отмечают всегда совместно. Это могут быть жители одного дома, одной улицы, спела, нескольких сел.Празднование Дервизы в пределах одной деревни называется малой Дервизой, а в масштабах районов – большой Дервизой.Наиболее известные большие Дервизу отмечали в Крымской автономии в довоенное время – в селе Кутлак (Веселое) в 1923 году, Ускуте (Приветное) – 1924. Также большую Дервизу праздновали крымские татары в депортации – в узбекском городе Чирчик в 1968 году, затем уже по возвращении в Крым в 1990 году в селе Биюк-Озенбаш (Счастливое), в 2004 в Евпатории, в 2005 в Бахчисарае, в 2020 году около Кизил-Кобы в Крымских предгорьях.Женщины перед Дервизой с особой тщательностью убирали дома и дворы, готовили угощение. Среди традиционных – пирог кобете и просяной напиток буза.Для народного празднования выбирают удобное для проведения таких мероприятий место, обязательно вблизи источника воды, желательно рядом со святым местом – Азизом.Утро начинают молитвой и ритуальным жертвоприношением барана. Мясо используют для раздачи неимущим и на общий стол.Затем дети надевают вывернутые мехом наружу овчинные тулупы (это символизирует приближение зимы) и сообщают о начале праздника: "Пусть праздник Дервиза будет плодородным и богатым! Пусть даст Всевышний дожить до следующего праздника Дервиза!"В этот день звучала живая музыка, исполнялись песни и танцы, для всей общины накрывались щедрые столы с национальными блюдами и сладостями. На празднике проводятся состязания джигитов, певцов, танцоров, поэтов, знатоков крымско-татарских частушек.В этот день обязательно развертываются ярмарки, чабаны, пасшие овец в горах, спускаются в долины и приводят отары к хозяевам на зимние стоянки. Со спустившимися с яйлы чабанами хозяева проводят расчет именно в Дервизу.Девушки в этот день гадают с помощью сита. Его пускают катиться на ребре со склона и наблюдают, как оно упадет: вверх дном – будет хороший урожай, дном вниз – плохой, а если сито останавливается на ребре – будет у хлеба высокий колос.Еще одно занятие девушек – по полям, садам, виноградникам и огородам рассеивать золу. Юноши окуривают дымом хозяйственные постройки, а девушки катаются на устроенных специально для Дервизы и украшенных цветами качелях.Мужчины состязаются в бросании камней на расстояние, приговаривая: "Пусть черные дни возвратятся тогда, когда возвратится этот камень" (то есть никогда).Главный атрибутом праздника – "Флаг Дервизы" в виде высокого шеста. Этот шест украшали красивыми платками, шалями, вышитыми кисетами. Флаг Дервизы вместе с главным призом – быком – получали в качестве вознаграждения победители соревнований. Традиционно их было два: лошадиные скачки, а также состязания по борьбе куреш.Праздник завершался всеобщим танцем, хороводом – хораном: символом единства народа.С Дервизы начинается сезон свадеб.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20200922/Kak-prigotovit-nastoyaschee-krymskoe-kubete-7-sekretov-ot-kota-Mostika-1118752984.html

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крымские татары, крым, урожай, народы крыма, культура, год единства народов россии, праздники и памятные даты, крым многонациональный