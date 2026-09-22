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Над Крымом и еще двумя регионами России сбили 17 украинских дронов
Над Крымом и еще двумя регионами России сбили 17 украинских дронов - РИА Новости Крым, 22.09.2026
Над Крымом и еще двумя регионами России сбили 17 украинских дронов
В течение дня во вторник, 22 сентября, над территорией России сбили 17 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T20:37
2026-09-22T20:37
2026-09-22T20:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В течение дня во вторник, 22 сентября, над территорией России сбили 17 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Уточняется, что беспилотники ликвидировали над территориями Курской и Белгородской областей, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости крыма, курская область, белгородская область, черное море, новости, пво, беспилотник (бпла, дрон)
Над Крымом и еще двумя регионами России сбили 17 украинских дронов
17 украинских беспилотников сбили за день над тремя регионами России и Черным морем