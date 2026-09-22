https://crimea.ria.ru/20260922/na-yuzhnom-beregu-kryma-gromko--voennye-provodyat-uchebnye-strelby-1159583727.html
На Южном берегу Крыма громко – военные проводят учебные стрельбы
На Южном берегу Крыма громко – военные проводят учебные стрельбы - РИА Новости Крым, 22.09.2026
На Южном берегу Крыма громко – военные проводят учебные стрельбы
В поселке Олива в Большой Ялте во вторник до вечера будут слышны звуки стрельбы. Об этом предупредили в Единой дежурно-диспетчерской службе Ялты. РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T10:58
2026-09-22T10:58
2026-09-22T10:58
крым
ялта
большая ялта
учения
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/08/1118707658_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4b8b81a7b435244b88c52b90d5582921.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В поселке Олива в Большой Ялте во вторник до вечера будут слышны звуки стрельбы. Об этом предупредили в Единой дежурно-диспетчерской службе Ялты.Жителей и гостей Ялты просят сохранять спокойствие.В понедельник учебные стрельбы прошли в районе ялтинского поселка Понизовка.В Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
крым
ялта
большая ялта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/08/1118707658_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_75b9a8c64e4b7d77473b74a573e27adc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, ялта, большая ялта, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
На Южном берегу Крыма громко – военные проводят учебные стрельбы
В Большой Ялте во вторник до вечера будут проходить учения со стрельбами