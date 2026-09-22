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На Южном берегу Крыма громко – военные проводят учебные стрельбы - РИА Новости Крым, 22.09.2026
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На Южном берегу Крыма громко – военные проводят учебные стрельбы
На Южном берегу Крыма громко – военные проводят учебные стрельбы - РИА Новости Крым, 22.09.2026
На Южном берегу Крыма громко – военные проводят учебные стрельбы
В поселке Олива в Большой Ялте во вторник до вечера будут слышны звуки стрельбы. Об этом предупредили в Единой дежурно-диспетчерской службе Ялты. РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T10:58
2026-09-22T10:58
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большая ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В поселке Олива в Большой Ялте во вторник до вечера будут слышны звуки стрельбы. Об этом предупредили в Единой дежурно-диспетчерской службе Ялты.Жителей и гостей Ялты просят сохранять спокойствие.В понедельник учебные стрельбы прошли в районе ялтинского поселка Понизовка.В Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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крым, ялта, большая ялта, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
На Южном берегу Крыма громко – военные проводят учебные стрельбы

В Большой Ялте во вторник до вечера будут проходить учения со стрельбами

10:58 22.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВоенные стрельбы. Архивное фото
Военные стрельбы. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В поселке Олива в Большой Ялте во вторник до вечера будут слышны звуки стрельбы. Об этом предупредили в Единой дежурно-диспетчерской службе Ялты.
"С 11:00 до 13:00 и с 16:30 до 18:00 планируются учебные стрельбы в районе поселке Олива", - говорится в сообщении.
Жителей и гостей Ялты просят сохранять спокойствие.
В понедельник учебные стрельбы прошли в районе ялтинского поселка Понизовка.
В Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
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КрымЯлтаБольшая ЯлтаУченияАрмия и флотБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
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