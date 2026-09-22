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На Южном берегу Крыма громко – военные проводят учебные стрельбы

На Южном берегу Крыма громко – военные проводят учебные стрельбы - РИА Новости Крым, 22.09.2026

На Южном берегу Крыма громко – военные проводят учебные стрельбы

В поселке Олива в Большой Ялте во вторник до вечера будут слышны звуки стрельбы. Об этом предупредили в Единой дежурно-диспетчерской службе Ялты. РИА Новости Крым, 22.09.2026

2026-09-22T10:58

2026-09-22T10:58

2026-09-22T10:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В поселке Олива в Большой Ялте во вторник до вечера будут слышны звуки стрельбы. Об этом предупредили в Единой дежурно-диспетчерской службе Ялты.Жителей и гостей Ялты просят сохранять спокойствие.В понедельник учебные стрельбы прошли в районе ялтинского поселка Понизовка.В Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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