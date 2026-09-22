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На Севастополь идут сильный ветер и дождь с грозой

На Севастополь идут сильный ветер и дождь с грозой - РИА Новости Крым, 22.09.2026

На Севастополь идут сильный ветер и дождь с грозой

В среду в Севастополе ожидается ветер от 15 до 20 м/с, а также дождь с грозой, предупредили в региональном МЧС. РИА Новости Крым, 22.09.2026

2026-09-22T14:28

2026-09-22T14:28

2026-09-22T14:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В среду в Севастополе ожидается ветер от 15 до 20 м/с, а также дождь с грозой, предупредили в региональном МЧС.Спасатели напомнили жителям и гостям города, что при грозе необходимо выключить электроприборы и закрыть окна. Нельзя находиться на открытой местности и под деревьями.Также при ветре опасно находиться у стен домов, под опорами ЛЭП, рекламными щитами и в море.В МЧС подчеркнули, что неблагоприятные метеорологические явления могут вызывать перебои в работе наземного и морского городского транспорта.Во вторник в Крыму из-за надвигающихся мощных ливней объявлена угроза схода селевых потоков и риск подъема уровня воды в реках.Главное управление МЧС России по Крыму ранее объявило экстренное предупреждение на 22 и 23 сентября из-за ухудшения погоды. Ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы. Усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с.Со второй половины дня 22 сентября, ночью и утром 23 сентября в Симферополе ожидается очень сильный дождь. Кроме того, из-за сильных ливней возможны подтопления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Холодный атмосферный фронт принесет в Крым дожди: погода во вторникВ Крыму из-за сильных ливней возможны подтопленияВ Крыму введен режим повышенной готовности из-за непогоды

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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