https://crimea.ria.ru/20260922/moschnye-udary-po-ukraine-v-noch-na-22-sentyabrya-razbity-zavody-i-voennye-predpriyatiya-1159581997.html

Мощные удары по Украине: в ночь на 22 сентября разбиты заводы и военные предприятия

Мощные удары по Украине: в ночь на 22 сентября разбиты заводы и военные предприятия - РИА Новости Крым, 22.09.2026

Мощные удары по Украине: в ночь на 22 сентября разбиты заводы и военные предприятия

Вооруженные силы России в результате массированного удара поразили пять промышленных предприятий на Украине, в том числе заводы по производству комплектующих... РИА Новости Крым, 22.09.2026

2026-09-22T10:15

2026-09-22T10:15

2026-09-22T10:15

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

новости сво

украина

удары по украине

министерство обороны рф

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0d/1155961911_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c68698d489a9546a20f17cac2b854d9a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в результате массированного удара поразили пять промышленных предприятий на Украине, в том числе заводы по производству комплектующих для ракет "Фламинго", а также шесть логистических центров. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ночь на вторник российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также БПЛА по предприятиям металлургической и химической промышленности, топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса, объектам портовой инфраструктуры Украины в Киеве, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Одесской областях, задействованным в интересах ВСУ.В результате ударов в Киеве поражены предприятие "Файер Поинт", производившее комплектующие и боевые части для крылатых ракет большой дальности FP-5 "Фламинго", а также склад горюче-смазочных материалов, используемый ВСУ в качестве логистического узла для приема и распределения дизельного топлива.В Днепропетровской области нанесен удар по металлургическому комбинату в Кривом Роге, выпускавшему продукцию для военного производства. Также поражены трубопрокатный завод "Интерпайп Сталь" в Днепропетровске, который производит металлопрокат для выпуска комплектующих к дальним беспилотникам.Кроме того, в Павлограде поражено предприятие по производству твердого ракетного топлива и порохов. Оно, в частности, выпускало боевые части и компоненты ракетного топлива для баллистических ракет FP-9.Также уничтожены три логистических центра "Сириус Экстружен" в Днепропетровске, где хранились и распределялись грузы для ВСУ.В Винницкой области поражен объект железнодорожной инфраструктуры.В Полтавской области нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге – ключевому предприятию топливно-энергетического комплекса Украины, а также по табачной фабрике "JTI Украина", на производственных мощностях которого организован выпуск боеприпасов для стрелкового оружия.В Одесской области поражены три логистических центра, а также объекты портовой инфраструктуры в порту Рени.Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса грузы военного назначения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ ударили по логистическим центрам и портам на УкраинеУдары по Украине – разбито судно с грузом для ВСУ и склад боеприпасовМощный удар по Украине - что поражено

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, украина, удары по украине, министерство обороны рф