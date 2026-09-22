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Мощные удары по Украине: в ночь на 22 сентября разбиты заводы и военные предприятия
Мощные удары по Украине: в ночь на 22 сентября разбиты заводы и военные предприятия - РИА Новости Крым, 22.09.2026
Мощные удары по Украине: в ночь на 22 сентября разбиты заводы и военные предприятия
Вооруженные силы России в результате массированного удара поразили пять промышленных предприятий на Украине, в том числе заводы по производству комплектующих... РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T10:15
2026-09-22T10:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в результате массированного удара поразили пять промышленных предприятий на Украине, в том числе заводы по производству комплектующих для ракет "Фламинго", а также шесть логистических центров. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ночь на вторник российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также БПЛА по предприятиям металлургической и химической промышленности, топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса, объектам портовой инфраструктуры Украины в Киеве, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Одесской областях, задействованным в интересах ВСУ.В результате ударов в Киеве поражены предприятие "Файер Поинт", производившее комплектующие и боевые части для крылатых ракет большой дальности FP-5 "Фламинго", а также склад горюче-смазочных материалов, используемый ВСУ в качестве логистического узла для приема и распределения дизельного топлива.В Днепропетровской области нанесен удар по металлургическому комбинату в Кривом Роге, выпускавшему продукцию для военного производства. Также поражены трубопрокатный завод "Интерпайп Сталь" в Днепропетровске, который производит металлопрокат для выпуска комплектующих к дальним беспилотникам.Кроме того, в Павлограде поражено предприятие по производству твердого ракетного топлива и порохов. Оно, в частности, выпускало боевые части и компоненты ракетного топлива для баллистических ракет FP-9.Также уничтожены три логистических центра "Сириус Экстружен" в Днепропетровске, где хранились и распределялись грузы для ВСУ.В Винницкой области поражен объект железнодорожной инфраструктуры.В Полтавской области нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге – ключевому предприятию топливно-энергетического комплекса Украины, а также по табачной фабрике "JTI Украина", на производственных мощностях которого организован выпуск боеприпасов для стрелкового оружия.В Одесской области поражены три логистических центра, а также объекты портовой инфраструктуры в порту Рени.Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса грузы военного назначения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ ударили по логистическим центрам и портам на УкраинеУдары по Украине – разбито судно с грузом для ВСУ и склад боеприпасовМощный удар по Украине - что поражено
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всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, украина, удары по украине, министерство обороны рф
Мощные удары по Украине: в ночь на 22 сентября разбиты заводы и военные предприятия
Армия России нанесла удары по пяти заводам и шести логистическим центрам на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в результате массированного удара поразили пять промышленных предприятий на Украине, в том числе заводы по производству комплектующих для ракет "Фламинго", а также шесть логистических центров. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В ночь на вторник российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также БПЛА по предприятиям металлургической и химической промышленности, топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса, объектам портовой инфраструктуры Украины в Киеве, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Одесской областях, задействованным в интересах ВСУ.
В результате ударов в Киеве поражены предприятие "Файер Поинт", производившее комплектующие и боевые части для крылатых ракет большой дальности FP-5 "Фламинго", а также склад горюче-смазочных материалов, используемый ВСУ в качестве логистического узла для приема и распределения дизельного топлива.
В Днепропетровской области нанесен удар по металлургическому комбинату в Кривом Роге, выпускавшему продукцию для военного производства. Также поражены трубопрокатный завод "Интерпайп Сталь" в Днепропетровске, который производит металлопрокат для выпуска комплектующих к дальним беспилотникам.
Кроме того, в Павлограде поражено предприятие по производству твердого ракетного топлива и порохов. Оно, в частности, выпускало боевые части и компоненты ракетного топлива для баллистических ракет FP-9.
Также уничтожены три логистических центра "Сириус Экстружен" в Днепропетровске, где хранились и распределялись грузы для ВСУ.
В Винницкой области поражен объект железнодорожной инфраструктуры.
В Полтавской области нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге – ключевому предприятию топливно-энергетического комплекса Украины, а также по табачной фабрике "JTI Украина", на производственных мощностях которого организован выпуск боеприпасов для стрелкового оружия.
В Одесской области поражены три логистических центра, а также объекты портовой инфраструктуры в порту Рени.
Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса грузы военного назначения.
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