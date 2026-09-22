Рейтинг@Mail.ru
Мировой дефицит кукурузы достиг максимума за 33 года - РИА Новости Крым, 22.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260922/mirovoy-defitsit-kukuruzy-dostig-maksimuma-za-33-goda-1159572060.html
Мировой дефицит кукурузы достиг максимума за 33 года
Мировой дефицит кукурузы достиг максимума за 33 года - РИА Новости Крым, 22.09.2026
Мировой дефицит кукурузы достиг максимума за 33 года
Потребление кукурузы в мире может превысить объемы производства примерно на 29 миллионов тонн. Такое соотношение вызовет крупнейший дефицит кукурузы за 33 года. РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T07:29
2026-09-22T07:29
новости
урожай
в мире
урожай зерновых культур
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/06/1119881030_0:73:1620:984_1920x0_80_0_0_3362d0e3932f29b497603a463f9b6744.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Потребление кукурузы в мире может превысить объемы производства примерно на 29 миллионов тонн. Такое соотношение вызовет крупнейший дефицит кукурузы за 33 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные, собранные Investing.com.По данным аналитиков, совокупный объем производства кукурузы и пшеницы в странах-экспортерах может сократиться на 84 миллиона тонн по сравнению с предыдущим годом, что соответствует объему всей экспортной программы США по кукурузе.По данным платформы, с начала мая цены на кукурузу и пшеницу выросли на 8%.Отмечается, что коэффициент соотношения запасов кукурузы к потреблению в США снизился до 9,7% с 12,1% в начале этого года, опустившись ниже порога в 10%. Снижение произошло на фоне падения оценок урожайности в США на 11 пунктов в конце лета и воздействия поздней летней жары, что свидетельствует о сохраняющихся дополнительных рисках для урожайности.Вместе с тем текущий прогноз, по данным платформы, зависит от ряда факторов, таких, как окончательные показатели урожайности в США, экспортные мощности стран Черноморского региона и влияние климатического феномена Эль-Ниньо.Ранее сообщалось, что в результате летней жары Европа потеряла почти семь миллионов тонн урожая картофеля. Такие потери могут привести к серьезному дефициту и росту цен на этот продукт.Также отмечалось, что из-за аномальной жары в июне Европа потеряла порядка девяти миллионов тонн урожая зерновых культур, сумма убытков превышает 2 миллиарда евро.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Америку ожидает продовольственный шок из-за Ирана и УкраиныБолее 160 государств закупают продовольствие у РоссииПосевную площадь в России увеличат до 83 миллионов
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/06/1119881030_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_05fa870eb52b0e56f596b9f0ee2de91b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, урожай, в мире, урожай зерновых культур
Мировой дефицит кукурузы достиг максимума за 33 года

Дефицит кукурузы на мировых рынках зерна достиг максимума за 33 года

07:29 22.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКукуруза
Кукуруза - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Потребление кукурузы в мире может превысить объемы производства примерно на 29 миллионов тонн. Такое соотношение вызовет крупнейший дефицит кукурузы за 33 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные, собранные Investing.com.

"В 2026-27 году мировое потребление кукурузы, как ожидается, превысит объемы производства примерно на 29 миллиона тонн, что станет самым большим абсолютным дефицитом за последние 33 года", – приводит платформа прогноз главного рыночного аналитика Zaner Ag Hedge Карен Браун (Karen Braun).

По данным аналитиков, совокупный объем производства кукурузы и пшеницы в странах-экспортерах может сократиться на 84 миллиона тонн по сравнению с предыдущим годом, что соответствует объему всей экспортной программы США по кукурузе.
По данным платформы, с начала мая цены на кукурузу и пшеницу выросли на 8%.
Отмечается, что коэффициент соотношения запасов кукурузы к потреблению в США снизился до 9,7% с 12,1% в начале этого года, опустившись ниже порога в 10%. Снижение произошло на фоне падения оценок урожайности в США на 11 пунктов в конце лета и воздействия поздней летней жары, что свидетельствует о сохраняющихся дополнительных рисках для урожайности.
Вместе с тем текущий прогноз, по данным платформы, зависит от ряда факторов, таких, как окончательные показатели урожайности в США, экспортные мощности стран Черноморского региона и влияние климатического феномена Эль-Ниньо.
Ранее сообщалось, что в результате летней жары Европа потеряла почти семь миллионов тонн урожая картофеля. Такие потери могут привести к серьезному дефициту и росту цен на этот продукт.
Также отмечалось, что из-за аномальной жары в июне Европа потеряла порядка девяти миллионов тонн урожая зерновых культур, сумма убытков превышает 2 миллиарда евро.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Америку ожидает продовольственный шок из-за Ирана и Украины
Более 160 государств закупают продовольствие у России
Посевную площадь в России увеличат до 83 миллионов
 
НовостиУрожайВ миреУрожай зерновых культур
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:42ВСУ в Доброполье полностью окружены - идет наступление на Александровку
08:35Дефицит мощности в Крыму сохраняется – что со светом 22 сентября
08:27ВС РФ ударили по предприятиям в Киеве и трех областях Украины
08:19Около 300 беспилотников ВСУ уничтожено над регионами России за ночь
08:03Подлил масла в огонь: к чему приведут США и Европу антироссийские санкции Трампа
07:46285 лет со дня рождения академика Петра Палласа – инфографика
07:29Мировой дефицит кукурузы достиг максимума за 33 года
07:04Озеленение в городах Крыма – как организован процесс
06:32Серия взрывов прогремела в Киеве и Днепропетровской области
06:23В Севастополе подсчитали голоса на выборах депутатов Госдумы
06:05Выборы депутатов Госдумы в Крыму состоялись - как распределились голоса
00:01Холодный атмосферный фронт принесет в Крым дожди: погода во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 22 сентября
23:32Итоги выборов в России и штормовое в Крыму: главное за день
23:20Воздушную тревогу в Севастополе отменили
23:11Результаты выборов в Госдуму РФ стали ответом Западу – мнение
22:57В Севастополе объявлена воздушная тревога
22:52ВСУ разбиты на запорожском фронте: кадры работы российских военных
22:40Добыча угля в России вырастет до 662 миллионов тонн
22:21Почти восемь тысяч жителей Крыма и Севастополя привились от клещевого энцефалита
Лента новостейМолния