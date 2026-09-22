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Мировой дефицит кукурузы достиг максимума за 33 года

Мировой дефицит кукурузы достиг максимума за 33 года - РИА Новости Крым, 22.09.2026

Мировой дефицит кукурузы достиг максимума за 33 года

Потребление кукурузы в мире может превысить объемы производства примерно на 29 миллионов тонн. Такое соотношение вызовет крупнейший дефицит кукурузы за 33 года. РИА Новости Крым, 22.09.2026

2026-09-22T07:29

2026-09-22T07:29

2026-09-22T07:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Потребление кукурузы в мире может превысить объемы производства примерно на 29 миллионов тонн. Такое соотношение вызовет крупнейший дефицит кукурузы за 33 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные, собранные Investing.com.По данным аналитиков, совокупный объем производства кукурузы и пшеницы в странах-экспортерах может сократиться на 84 миллиона тонн по сравнению с предыдущим годом, что соответствует объему всей экспортной программы США по кукурузе.По данным платформы, с начала мая цены на кукурузу и пшеницу выросли на 8%.Отмечается, что коэффициент соотношения запасов кукурузы к потреблению в США снизился до 9,7% с 12,1% в начале этого года, опустившись ниже порога в 10%. Снижение произошло на фоне падения оценок урожайности в США на 11 пунктов в конце лета и воздействия поздней летней жары, что свидетельствует о сохраняющихся дополнительных рисках для урожайности.Вместе с тем текущий прогноз, по данным платформы, зависит от ряда факторов, таких, как окончательные показатели урожайности в США, экспортные мощности стран Черноморского региона и влияние климатического феномена Эль-Ниньо.Ранее сообщалось, что в результате летней жары Европа потеряла почти семь миллионов тонн урожая картофеля. Такие потери могут привести к серьезному дефициту и росту цен на этот продукт.Также отмечалось, что из-за аномальной жары в июне Европа потеряла порядка девяти миллионов тонн урожая зерновых культур, сумма убытков превышает 2 миллиарда евро.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Америку ожидает продовольственный шок из-за Ирана и УкраиныБолее 160 государств закупают продовольствие у РоссииПосевную площадь в России увеличат до 83 миллионов

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новости, урожай, в мире, урожай зерновых культур