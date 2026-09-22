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Лидеры ЕС стремятся украсть активы России до выборов в Европе– СВР

Лидеры ЕС стремятся украсть активы России до выборов в Европе– СВР - РИА Новости Крым, 22.09.2026

Лидеры ЕС стремятся украсть активы России до выборов в Европе– СВР

Евросоюз обсуждает создание новой структуры для вывода российских активов, поскольку торопится их присвоить, чтобы иметь возможность и дальше финансировать... РИА Новости Крым, 22.09.2026

2026-09-22T12:06

2026-09-22T12:06

2026-09-22T12:06

служба внешней разведки (свр)

замороженные активы россии

замороженные российские активы

европейский союз (ес)

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новости

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Евросоюз обсуждает создание новой структуры для вывода российских активов, поскольку торопится их присвоить, чтобы иметь возможность и дальше финансировать киевский режим. Об этом информирует пресс-бюро Службы внешней разведки Российской ФедерацииПо данным разведки, лидеры ЕС опасаются, что без конфискации российских активов не смогут бесконечно финансировать проворовавшийся киевский режим, являющийся расходной частью конфликта НАТО с Россией. Поэтому заинтересованы успеть провернуть операцию по краже активов РФ до выборов в ряде европейских стран в 2027 году."В дальнейшем "окно возможностей" для изъятия росактивов может просто закрыться, если по итогам голосования будут сформированы правительства, менее благосклонные к киевскому режиму и не согласные с перспективой разжигания большой войны в Европе. В этом плане европейские расхитители чужой собственности особо опасаются президентских выборов во Франции, парламентских – в Испании, Греции, Польше", – констатируют в СВР.В сообщении также подчеркивается, что попытки нынешней евроэлиты украсть суверенные средства России приведут к подрыву доверия к общеевропейским институтам. Государства Глобального Юга больше не будут рассматривать европейскую юрисдикцию как "безопасную гавань"."Европа же не сможет сохранить стабильность собственной финансовой системы без опоры на крупных иностранных держателей европейских ценных бумаг, таких, как Китай, Индия, Саудовская Аравия, ОАЭ и Сингапур. Так что вор в любом случае будет наказан",- заявили в Пресс-бюро.Москва заготовила меры по ответному изъятию иностранных активов в России на случай возможного изъятия российских за границей, заявлял ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Президент РФ Владимир Путин ранее назвал грабежом попытки европейских властей изъять замороженные активы России, но подчеркивал, что им это не удается сделать, поскольку такие действия будут иметь серьезные последствия. Также Путин сообщал, что Москва и Вашингтон обсуждают возможность использования части замороженных в США российских активов на восстановление территорий, пострадавших в ходе специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Британия лоббирует кражу замороженных активов России – СВРЗаморозка российских активов стала признанием ЕС своего поражения – МИД В России объяснили желание Европы украсть замороженные активы РФ

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служба внешней разведки (свр), замороженные активы россии, замороженные российские активы, европейский союз (ес), европа, новости, украина