Рейтинг@Mail.ru
Лидеры ЕС стремятся украсть активы России до выборов в Европе– СВР - РИА Новости Крым, 22.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260922/lidery-es-stremyatsya-ukrast-aktivy-rossii-do-vyborov-v-evrope-svr-1159586859.html
Лидеры ЕС стремятся украсть активы России до выборов в Европе– СВР
Лидеры ЕС стремятся украсть активы России до выборов в Европе– СВР - РИА Новости Крым, 22.09.2026
Лидеры ЕС стремятся украсть активы России до выборов в Европе– СВР
Евросоюз обсуждает создание новой структуры для вывода российских активов, поскольку торопится их присвоить, чтобы иметь возможность и дальше финансировать... РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T12:06
2026-09-22T12:06
служба внешней разведки (свр)
замороженные активы россии
замороженные российские активы
европейский союз (ес)
европа
новости
украина
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/16/1159587020_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_4e691e1d7430d53059057295849ededb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Евросоюз обсуждает создание новой структуры для вывода российских активов, поскольку торопится их присвоить, чтобы иметь возможность и дальше финансировать киевский режим. Об этом информирует пресс-бюро Службы внешней разведки Российской ФедерацииПо данным разведки, лидеры ЕС опасаются, что без конфискации российских активов не смогут бесконечно финансировать проворовавшийся киевский режим, являющийся расходной частью конфликта НАТО с Россией. Поэтому заинтересованы успеть провернуть операцию по краже активов РФ до выборов в ряде европейских стран в 2027 году."В дальнейшем "окно возможностей" для изъятия росактивов может просто закрыться, если по итогам голосования будут сформированы правительства, менее благосклонные к киевскому режиму и не согласные с перспективой разжигания большой войны в Европе. В этом плане европейские расхитители чужой собственности особо опасаются президентских выборов во Франции, парламентских – в Испании, Греции, Польше", – констатируют в СВР.В сообщении также подчеркивается, что попытки нынешней евроэлиты украсть суверенные средства России приведут к подрыву доверия к общеевропейским институтам. Государства Глобального Юга больше не будут рассматривать европейскую юрисдикцию как "безопасную гавань"."Европа же не сможет сохранить стабильность собственной финансовой системы без опоры на крупных иностранных держателей европейских ценных бумаг, таких, как Китай, Индия, Саудовская Аравия, ОАЭ и Сингапур. Так что вор в любом случае будет наказан",- заявили в Пресс-бюро.Москва заготовила меры по ответному изъятию иностранных активов в России на случай возможного изъятия российских за границей, заявлял ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Президент РФ Владимир Путин ранее назвал грабежом попытки европейских властей изъять замороженные активы России, но подчеркивал, что им это не удается сделать, поскольку такие действия будут иметь серьезные последствия. Также Путин сообщал, что Москва и Вашингтон обсуждают возможность использования части замороженных в США российских активов на восстановление территорий, пострадавших в ходе специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Британия лоббирует кражу замороженных активов России – СВРЗаморозка российских активов стала признанием ЕС своего поражения – МИД В России объяснили желание Европы украсть замороженные активы РФ
европа
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/16/1159587020_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_81f385e68d50bb1948060e46a23a999e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
служба внешней разведки (свр), замороженные активы россии, замороженные российские активы, европейский союз (ес), европа, новости, украина
Лидеры ЕС стремятся украсть активы России до выборов в Европе– СВР

Евросоюз обсуждает создание новой структуры для вывода российских активов – СВР

12:06 22.09.2026
 
© AP Photo Geert Vanden WijngaertШтаб-квартира Euroclear в Брюсселе
Штаб-квартира Euroclear в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© AP Photo Geert Vanden Wijngaert
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Евросоюз обсуждает создание новой структуры для вывода российских активов, поскольку торопится их присвоить, чтобы иметь возможность и дальше финансировать киевский режим. Об этом информирует пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации
"По поступающей в СВР информации, вопрос о присвоении замороженных в ЕС средств Банка России не перестает будоражить умы в Брюсселе. На этот раз на экспертном уровне разрабатываются предложения о создании новой наднациональной структуры, куда можно было бы "спрятать" авуары РФ, выведя их из находящегося в бельгийской юрисдикции депозитария Euroclear", - сказано в сообщении.
По данным разведки, лидеры ЕС опасаются, что без конфискации российских активов не смогут бесконечно финансировать проворовавшийся киевский режим, являющийся расходной частью конфликта НАТО с Россией. Поэтому заинтересованы успеть провернуть операцию по краже активов РФ до выборов в ряде европейских стран в 2027 году.
"В дальнейшем "окно возможностей" для изъятия росактивов может просто закрыться, если по итогам голосования будут сформированы правительства, менее благосклонные к киевскому режиму и не согласные с перспективой разжигания большой войны в Европе. В этом плане европейские расхитители чужой собственности особо опасаются президентских выборов во Франции, парламентских – в Испании, Греции, Польше", – констатируют в СВР.
В сообщении также подчеркивается, что попытки нынешней евроэлиты украсть суверенные средства России приведут к подрыву доверия к общеевропейским институтам. Государства Глобального Юга больше не будут рассматривать европейскую юрисдикцию как "безопасную гавань".
"Европа же не сможет сохранить стабильность собственной финансовой системы без опоры на крупных иностранных держателей европейских ценных бумаг, таких, как Китай, Индия, Саудовская Аравия, ОАЭ и Сингапур. Так что вор в любом случае будет наказан",- заявили в Пресс-бюро.
Москва заготовила меры по ответному изъятию иностранных активов в России на случай возможного изъятия российских за границей, заявлял ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Президент РФ Владимир Путин ранее назвал грабежом попытки европейских властей изъять замороженные активы России, но подчеркивал, что им это не удается сделать, поскольку такие действия будут иметь серьезные последствия. Также Путин сообщал, что Москва и Вашингтон обсуждают возможность использования части замороженных в США российских активов на восстановление территорий, пострадавших в ходе специальной военной операции.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Британия лоббирует кражу замороженных активов России – СВР
Заморозка российских активов стала признанием ЕС своего поражения – МИД
В России объяснили желание Европы украсть замороженные активы РФ
 
Служба внешней разведки (СВР)Замороженные активы РоссииЗамороженные российские активыЕвропейский Союз (ЕС)ЕвропаНовостиУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:03ВСУ в окружении и расширение зоны контроля: главное из сводки Минобороны РФ
12:50В России может появиться новый праздник
12:44В Крыму 739 домов льготников подключили к природному газу – Аксенов
12:35Кольцо сжимается: пресечены попытки прорыва ВСУ в Харьковской области
12:27Стряпание фейков является главным смыслом информполитики Запада – Лавров
12:17В Сочи мужчина зарезал жену и соседа из-за ревности
12:06Лидеры ЕС стремятся украсть активы России до выборов в Европе– СВР
11:54Сели и подъем уровня воды в реках: в Крыму действует три штормовых
11:46Глава округа в Запорожской области задержан за злоупотребления полномочиями
11:33Экс-глава вещевого управления Росгвардии получил 8 лет колонии за взятку
11:24Россия продлила работу МКС до 2030 года по просьбе США
11:15В Крыму ребенок попал под колеса иномарки
11:07Спутниковая группировка России достигла 400 аппаратов
10:58На Южном берегу Крыма громко – военные проводят учебные стрельбы
10:49Отлученные от Белого дома: в США на фоне бойкота СМИ запустили "Трамп ТВ"
10:3911 беспилотников ВСУ уничтожены над Севастополем
10:24Сильные ливни накроют Симферополь через несколько часов
10:15Мощные удары по Украине: в ночь на 22 сентября разбиты заводы и военные предприятия
10:06Девушка сорвалась со скалы на Генеральских пляжах в Крыму
09:57ВСУ атаковали Самарскую область - один человек погиб и четверо пострадали
Лента новостейМолния