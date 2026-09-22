https://crimea.ria.ru/20260922/krym-voshel-v-top-3-v-rossii-sredi-nelyubiteley-nochnykh-gonschikov-na-dorogakh-1159579645.html

Крым вошел в топ-3 в России среди нелюбителей ночных гонщиков на дорогах

Крым вошел в топ-3 в России среди нелюбителей ночных гонщиков на дорогах - РИА Новости Крым, 22.09.2026

Крым вошел в топ-3 в России среди нелюбителей ночных гонщиков на дорогах

Крым вошел в топ-3 регионов России, где, согласно исследованию, жителей больше всего раздражают ночные гонщики на дорогах. Об этом РИА Новости сообщили в... РИА Новости Крым, 22.09.2026

2026-09-22T22:27

2026-09-22T22:27

2026-09-22T22:27

крым

новости крыма

новости

автомобиль

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/16/1159593640_0:673:2445:2048_1920x0_80_0_0_5f7ad1d87649ca6a3b5062c7919a4e0f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Крым вошел в топ-3 регионов России, где, согласно исследованию, жителей больше всего раздражают ночные гонщики на дорогах. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе автопортала "Дром".Опрошенные отмечали, что ночью их раздражают звуки мототехники, особенно питбайков, за рулем которых подростки."63% процента водителей сказали: "Да просто бесят!", 15% снисходительно относятся к ситуации и говорят: "Слышу их, но мне нормально". Еще 13% опрошенных проживают в районах, где не гоняют по ночам, а 9% заявили, что они сами стритрейсеры", – уточнили в компании детали опроса.По данным исследования, терпимо с ночным "покатушкам" относятся преимущественно в Хакасии и Татарстане (22%), а также Челябинской области и Якутии (20%).Исследование, участие в котором приняли более 10 тысяч пользователей портала, проводилось по России с 7 по 14 сентября.Глава Республики Крым Сергей Аксенов с 17 июня 2026 года ввел до особого распоряжения временное ограничение на передвижение мотоциклов, мопедов, питбайков, квадроциклов, мотороллеров и иной мототехники.Запрет "покатушек" действует в позднее вечернее и ночное время, с 22:00 до 06:00. Контроль за исполнением указа осуществляет Министерство внутренних дел по РК.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ограничили движение байкеров и мопедистовВ Крыму за два месяца поймали около 200 "ночных мопедистов"Запрет на мототехнику в Крыму – эксперт оценил необходимость

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, новости, автомобиль