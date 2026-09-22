Рейтинг@Mail.ru
Крым вошел в топ-3 в России среди нелюбителей ночных гонщиков на дорогах - РИА Новости Крым, 22.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260922/krym-voshel-v-top-3-v-rossii-sredi-nelyubiteley-nochnykh-gonschikov-na-dorogakh-1159579645.html
Крым вошел в топ-3 в России среди нелюбителей ночных гонщиков на дорогах
Крым вошел в топ-3 в России среди нелюбителей ночных гонщиков на дорогах - РИА Новости Крым, 22.09.2026
Крым вошел в топ-3 в России среди нелюбителей ночных гонщиков на дорогах
Крым вошел в топ-3 регионов России, где, согласно исследованию, жителей больше всего раздражают ночные гонщики на дорогах. Об этом РИА Новости сообщили в... РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T22:27
2026-09-22T22:27
крым
новости крыма
новости
автомобиль
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/16/1159593640_0:673:2445:2048_1920x0_80_0_0_5f7ad1d87649ca6a3b5062c7919a4e0f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Крым вошел в топ-3 регионов России, где, согласно исследованию, жителей больше всего раздражают ночные гонщики на дорогах. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе автопортала "Дром".Опрошенные отмечали, что ночью их раздражают звуки мототехники, особенно питбайков, за рулем которых подростки."63% процента водителей сказали: "Да просто бесят!", 15% снисходительно относятся к ситуации и говорят: "Слышу их, но мне нормально". Еще 13% опрошенных проживают в районах, где не гоняют по ночам, а 9% заявили, что они сами стритрейсеры", – уточнили в компании детали опроса.По данным исследования, терпимо с ночным "покатушкам" относятся преимущественно в Хакасии и Татарстане (22%), а также Челябинской области и Якутии (20%).Исследование, участие в котором приняли более 10 тысяч пользователей портала, проводилось по России с 7 по 14 сентября.Глава Республики Крым Сергей Аксенов с 17 июня 2026 года ввел до особого распоряжения временное ограничение на передвижение мотоциклов, мопедов, питбайков, квадроциклов, мотороллеров и иной мототехники.Запрет "покатушек" действует в позднее вечернее и ночное время, с 22:00 до 06:00. Контроль за исполнением указа осуществляет Министерство внутренних дел по РК.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ограничили движение байкеров и мопедистовВ Крыму за два месяца поймали около 200 "ночных мопедистов"Запрет на мототехнику в Крыму – эксперт оценил необходимость
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/16/1159593640_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4ba8933e81b395a44f7c58ba0fc9ac9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, новости, автомобиль
Крым вошел в топ-3 в России среди нелюбителей ночных гонщиков на дорогах

Жителей Крыма больше всего раздражают ночные гонщики – исследование

22:27 22.09.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобиль в тумане ночью
Автомобиль в тумане ночью - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Крым вошел в топ-3 регионов России, где, согласно исследованию, жителей больше всего раздражают ночные гонщики на дорогах. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе автопортала "Дром".
"Автолюбители, которых раздражают ночные гонщики, в основном проживают в Ростовской области (74%), Крыму (73%) и в Пермском крае (71%)", – рассказали в пресс-службе.
Опрошенные отмечали, что ночью их раздражают звуки мототехники, особенно питбайков, за рулем которых подростки.
"63% процента водителей сказали: "Да просто бесят!", 15% снисходительно относятся к ситуации и говорят: "Слышу их, но мне нормально". Еще 13% опрошенных проживают в районах, где не гоняют по ночам, а 9% заявили, что они сами стритрейсеры", – уточнили в компании детали опроса.
По данным исследования, терпимо с ночным "покатушкам" относятся преимущественно в Хакасии и Татарстане (22%), а также Челябинской области и Якутии (20%).
Исследование, участие в котором приняли более 10 тысяч пользователей портала, проводилось по России с 7 по 14 сентября.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов с 17 июня 2026 года ввел до особого распоряжения временное ограничение на передвижение мотоциклов, мопедов, питбайков, квадроциклов, мотороллеров и иной мототехники.
Запрет "покатушек" действует в позднее вечернее и ночное время, с 22:00 до 06:00. Контроль за исполнением указа осуществляет Министерство внутренних дел по РК.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе ограничили движение байкеров и мопедистов
В Крыму за два месяца поймали около 200 "ночных мопедистов"
Запрет на мототехнику в Крыму – эксперт оценил необходимость
 
КрымНовости КрымаНовостиАвтомобиль
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:43Отбой беспилотной опасности в Крыму
23:37В западном Крыму работает ПВО
23:11Угроза подтоплений в Крыму и встреча Трампа с Зеленским: главное за день
22:54Таран на скорости 300 км/ч: как бойцы "Днепра" прикрывают небо над Херсонщиной
22:38В Евпатории проведут бесплатную экскурсию по "Малому Иерусалиму"
22:27Крым вошел в топ-3 в России среди нелюбителей ночных гонщиков на дорогах
22:24В Севастополе отбой воздушной тревоги
22:12Ущерб 2,2 миллиона: в Севастополе фирма заплатит за незаконную свалку
21:59Ивановские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ
21:49В Севастополе воздушная тревога
21:37В центре и на востоке Крыма работает ПВО
21:16Закончить конфликт до зимы: о чем Трамп говорил на встрече с Зеленским
21:08Нужны новые вузы: в Крыму не хватает специалистов туротрасли
20:54В Феодосии завершают прием заявок на выплаты пострадавшим от ЧС
20:37Над Крымом и еще двумя регионами России сбили 17 украинских дронов
20:32В Джанкойском районе Крыма ограничат подачу воды 23 сентября
20:24В Севастополе продлили купальный сезон
20:11Топливо в Севастополе: где заправиться в среду
19:55Более 100 российских медиков пострадали от украинских ударов
19:37Пытались убить министра и замминистра: в Запорожской области суд вынес приговоры
Лента новостейМолния