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Кольцо сжимается: пресечены попытки прорыва ВСУ в Харьковской области
Кольцо сжимается: пресечены попытки прорыва ВСУ в Харьковской области - РИА Новости Крым, 22.09.2026
Кольцо сжимается: пресечены попытки прорыва ВСУ в Харьковской области
Все попытки прорыва ВСУ из кольца окружения в Харьковской области пресечены, блокированные украинские формирования за сутки потеряли там до 40 боевиков. Об этом РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T12:35
2026-09-22T12:35
2026-09-22T12:35
новости сво
харьковская область
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Все попытки прорыва ВСУ из кольца окружения в Харьковской области пресечены, блокированные украинские формирования за сутки потеряли там до 40 боевиков. Об этом сообщили во вторник в Министерстве обороны России.Подразделения российской группировки войск "Север" в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В МО уточнили, что в кольце окружения нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Красный Яр, Потихоново, Бузово, Резниково, Хрипуны, Варваровка и Грачовка Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости сво, харьковская область, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Кольцо сжимается: пресечены попытки прорыва ВСУ в Харьковской области
В Харьковской области пресечены все попытки ВСУ вырваться из окружения
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Все попытки прорыва ВСУ из кольца окружения в Харьковской области пресечены, блокированные украинские формирования за сутки потеряли там до 40 боевиков. Об этом сообщили во вторник в Министерстве обороны России.
Подразделения российской группировки войск "Север" в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В МО уточнили, что в кольце окружения нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Красный Яр, Потихоново, Бузово, Резниково, Хрипуны, Варваровка и Грачовка Харьковской области.
"Все попытки прорыва из кольца окружения пресечены. Потери блокированных формирований ВСУ составили до 40 военнослужащих и боевая бронированная машина", - говорится в сообщении.
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