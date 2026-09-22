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Кольцо сжимается: пресечены попытки прорыва ВСУ в Харьковской области

Кольцо сжимается: пресечены попытки прорыва ВСУ в Харьковской области - РИА Новости Крым, 22.09.2026

Кольцо сжимается: пресечены попытки прорыва ВСУ в Харьковской области

Все попытки прорыва ВСУ из кольца окружения в Харьковской области пресечены, блокированные украинские формирования за сутки потеряли там до 40 боевиков. Об этом РИА Новости Крым, 22.09.2026

2026-09-22T12:35

2026-09-22T12:35

2026-09-22T12:35

новости сво

харьковская область

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Все попытки прорыва ВСУ из кольца окружения в Харьковской области пресечены, блокированные украинские формирования за сутки потеряли там до 40 боевиков. Об этом сообщили во вторник в Министерстве обороны России.Подразделения российской группировки войск "Север" в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В МО уточнили, что в кольце окружения нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Красный Яр, Потихоново, Бузово, Резниково, Хрипуны, Варваровка и Грачовка Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

харьковская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, харьковская область, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу