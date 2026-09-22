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Когда закончится конфликт на Украине - неожиданный прогноз Трампа - РИА Новости Крым, 22.09.2026
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Когда закончится конфликт на Украине - неожиданный прогноз Трампа
Когда закончится конфликт на Украине - неожиданный прогноз Трампа - РИА Новости Крым, 22.09.2026
Когда закончится конфликт на Украине - неожиданный прогноз Трампа
Конфликт на Украине может завершиться быстрее, чем многие ожидают. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления на Генассамблее ООН. РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T18:41
2026-09-22T18:41
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украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Конфликт на Украине может завершиться быстрее, чем многие ожидают. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления на Генассамблее ООН.По его словам, США работают с руководством Москвы и Киева над завершением конфликта.При этом Трамп сказал, что намерен задействовать закон о масштабных санкциях против России, чтобы добиться скорейшего прекращения конфликта на Украине."Я подписал принятый конгрессом мощный новый закон, наделяющий меня колоссальными новыми полномочиями по введению пошлин, и в случае необходимости мне придется ими воспользоваться (для прекращения конфликта на Украине – ред.)", - заявил Трамп.Выступление Трампа проходит 22 сентября - в первый день общеполитических дебатов 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которые продлятся до 28 сентября и соберут в Нью-Йорке порядка 130 мировых лидеров. Россию представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 26 сентября.Ранее сообщалось, что Трамп подписал закон о введении возможных новых санкций против России. Сами меры не вступят в силу автоматически - их может ввести только американский лидер по своему усмотрению.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле назвали недружественным шагом одобрение США антироссийских санкций"Адские санкции" США против России: в Кремле сделали заявлениеПодлил масла в огонь: к чему приведут США и Европу антироссийские санкции Трампа
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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60
сша, россия, украина, новости, дональд трамп
Когда закончится конфликт на Украине - неожиданный прогноз Трампа

Конфликт на Украине завершится быстрее ожидаемого – Трамп

18:41 22.09.2026
 
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Конфликт на Украине может завершиться быстрее, чем многие ожидают. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления на Генассамблее ООН.

"Я думаю, это произойдет быстрее, чем многие понимают", - цитирует Трампа РИА Новости.

По его словам, США работают с руководством Москвы и Киева над завершением конфликта.
"Мы очень тесно сотрудничаем с лидерами России и Украины и обязательно добьемся решения этого вопроса... Мы доведем это дело до конца. Это произойдет", – заявил американский президент.
При этом Трамп сказал, что намерен задействовать закон о масштабных санкциях против России, чтобы добиться скорейшего прекращения конфликта на Украине.
"Я подписал принятый конгрессом мощный новый закон, наделяющий меня колоссальными новыми полномочиями по введению пошлин, и в случае необходимости мне придется ими воспользоваться (для прекращения конфликта на Украине – ред.)", - заявил Трамп.
Выступление Трампа проходит 22 сентября - в первый день общеполитических дебатов 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которые продлятся до 28 сентября и соберут в Нью-Йорке порядка 130 мировых лидеров. Россию представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 26 сентября.
Ранее сообщалось, что Трамп подписал закон о введении возможных новых санкций против России. Сами меры не вступят в силу автоматически - их может ввести только американский лидер по своему усмотрению.
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СШАРоссияУкраинаНовостиДональд Трамп
 
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