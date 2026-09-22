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Холодный атмосферный фронт принесет в Крым дожди: погода во вторник - РИА Новости Крым, 22.09.2026
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Холодный атмосферный фронт принесет в Крым дожди: погода во вторник
Холодный атмосферный фронт принесет в Крым дожди: погода во вторник - РИА Новости Крым, 22.09.2026
Холодный атмосферный фронт принесет в Крым дожди: погода во вторник
Во вторник зона холодного атмосферного фронта принесет в Крым дожди, местами очень сильные, грозы, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T00:01
2026-09-22T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Во вторник зона холодного атмосферного фронта принесет в Крым дожди, местами очень сильные, грозы, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Дождь, днем местами сильный, гроза. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +20...+22.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем дождь, гроза. Ветер ночью северо-западный, днем северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18, днем +21...+23 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь с грозой. Столбики термометров покажут +17...+19 ночью, а днем поднимутся до +21...+23 градусов.В горах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Холодный атмосферный фронт принесет в Крым дожди: погода во вторник

В Крыму во вторник до +24 градусов и пройдут сильные дожди

00:01 22.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Во вторник зона холодного атмосферного фронта принесет в Крым дожди, местами очень сильные, грозы, сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный с переходом днем на северо-западный 8-13 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, на южном и восточном побережье до +19, днем +19…+24 градуса", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Дождь, днем местами сильный, гроза. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +20...+22.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем дождь, гроза. Ветер ночью северо-западный, днем северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18, днем +21...+23 градуса.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь с грозой. Столбики термометров покажут +17...+19 ночью, а днем поднимутся до +21...+23 градусов.
В горах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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22:21Почти восемь тысяч жителей Крыма и Севастополя привились от клещевого энцефалита
22:03Часть Феодосии останется без воды почти на двое суток из-за аварии на водоводах
21:52В Севастополе чистят русла рек перед сезоном дождей
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