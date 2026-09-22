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Холодный атмосферный фронт принесет в Крым дожди: погода во вторник
Холодный атмосферный фронт принесет в Крым дожди: погода во вторник - РИА Новости Крым, 22.09.2026
Холодный атмосферный фронт принесет в Крым дожди: погода во вторник
Во вторник зона холодного атмосферного фронта принесет в Крым дожди, местами очень сильные, грозы, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Во вторник зона холодного атмосферного фронта принесет в Крым дожди, местами очень сильные, грозы, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Дождь, днем местами сильный, гроза. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +20...+22.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем дождь, гроза. Ветер ночью северо-западный, днем северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18, днем +21...+23 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь с грозой. Столбики термометров покажут +17...+19 ночью, а днем поднимутся до +21...+23 градусов.В горах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Холодный атмосферный фронт принесет в Крым дожди: погода во вторник
В Крыму во вторник до +24 градусов и пройдут сильные дожди