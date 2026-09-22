https://crimea.ria.ru/20260922/ivanovskie-desantniki-unichtozhili-gruppu-pekhoty-vsu-1159582574.html

Ивановские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ

Ивановские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ - РИА Новости Крым, 22.09.2026

Ивановские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ

Расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" Ивановских десантников группировки "Днепр" уничтожили скопление пехотинцев ВСУ вблизи города Орехова... РИА Новости Крым, 22.09.2026

2026-09-22T21:59

2026-09-22T21:59

2026-09-22T21:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" Ивановских десантников группировки "Днепр" уничтожили скопление пехотинцев ВСУ вблизи города Орехова Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Во время воздушной разведки расчеты разведывательных беспилотников вскрыли скопление боевиков в блиндажах в лесном массиве. После получения и подтверждения координат командование группировки "Днепр" приняло решение об огневом поражении с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган".В Минобороны РФ отметили, что боевая задача была выполнена точно и в срок. Объективный контроль, осуществляемый с помощью беспилотных летательных аппаратов, зафиксировал точное поражение всех назначенных целей.Выполнение боевой задачи расчетом РСЗО "Ураган" позволило штурмовым подразделениям ВДВ продвинуться дальше вглубь обороны противника, уточнили в Минобороны.Ранее операторы ударных БПЛА коптерного типа отдельного батальона беспилотных систем Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" вывели из строя систему обеспечения ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские операторы дронов вскрыли объекты ВСУ в пригороде ХерсонаБойцы ВДВ ежедневно уничтожают десятки вражеских тяжелых дронов R-18Российские десантники взяли штурмом укрепрайон ВСУ в Запорожской области

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новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "днепр", вооруженные силы россии, запорожская область, беспилотник (бпла, дрон), видео, видео