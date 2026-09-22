Греф доложил Путину о поддержке жителей Крыма и Севастополя
Греф доложил Путину о поддержке бизнеса и граждан в Крыму и Севастополе
© Пресс-служба КремляВстреча Владимира Путина с председателем правления Сбербанка Германом Грефом
© Пресс-служба Кремля
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Предприниматели и жители Крыма и Севастополя могут оформить реструктуризацию по платежам и кредитные каникулы, если их имущество пострадало, программа содействия будет продолжена. Об этом глава "Сбербанка" Герман Греф доложил президенту России Владимиру Путину в Кремле.
"Мы сейчас приняли большую программу по реструктуризации помощи предпринимателям и гражданам Республики Крым и Севастополя. Мы до года делаем реструктуризацию отсрочки от платежей, каникулы кредитные, как для людей, которые пострадали, их имущество пострадало, если нанесен ущерб здоровью, и для предпринимателей", – сказал Греф.
Также, по его словам, сохранены благотворительные программы для других регионов.
"Сегодня в 31 регионе ведем различного рода благотворительные программы, связанные с развитием городов, поддержки детских учреждений, детских домов, психоневрологических интернатов детских", - проинформировал глава Сбербанка.
В Госсовете Крыма ранее допустили принятие новых мер поддержки бизнеса, чтобы помочь предприятиям прожить сложный период, "сохранить коллективы, производить продукт" и выйти на недавние высокие показатели.
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