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Греф доложил Путину о поддержке жителей Крыма и Севастополя - РИА Новости Крым, 22.09.2026
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Греф доложил Путину о поддержке жителей Крыма и Севастополя
Греф доложил Путину о поддержке жителей Крыма и Севастополя - РИА Новости Крым, 22.09.2026
Греф доложил Путину о поддержке жителей Крыма и Севастополя
Предприниматели и жители Крыма и Севастополя могут оформить реструктуризацию по платежам и кредитные каникулы, если их имущество пострадало, программа... РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T14:16
2026-09-22T14:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Предприниматели и жители Крыма и Севастополя могут оформить реструктуризацию по платежам и кредитные каникулы, если их имущество пострадало, программа содействия будет продолжена. Об этом глава "Сбербанка" Герман Греф доложил президенту России Владимиру Путину в Кремле.Также, по его словам, сохранены благотворительные программы для других регионов.В Госсовете Крыма ранее допустили принятие новых мер поддержки бизнеса, чтобы помочь предприятиям прожить сложный период, "сохранить коллективы, производить продукт" и выйти на недавние высокие показатели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кредитные каникулы – как это работает и кому дадут отсрочку по платежамПутин: повышение качества жизни россиян – главная задача властей3,7 млрд рублей помощи: в Крыму турбизнес начал получать первые субсидии
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крым, новости крыма, герман греф, владимир путин (политик), сбербанк в крыму, экономика
Греф доложил Путину о поддержке жителей Крыма и Севастополя

Греф доложил Путину о поддержке бизнеса и граждан в Крыму и Севастополе

14:16 22.09.2026
 
© Пресс-служба КремляВстреча Владимира Путина с председателем правления Сбербанка Германом Грефом
Встреча Владимира Путина с председателем правления Сбербанка Германом Грефом
© Пресс-служба Кремля
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Предприниматели и жители Крыма и Севастополя могут оформить реструктуризацию по платежам и кредитные каникулы, если их имущество пострадало, программа содействия будет продолжена. Об этом глава "Сбербанка" Герман Греф доложил президенту России Владимиру Путину в Кремле.
"Мы сейчас приняли большую программу по реструктуризации помощи предпринимателям и гражданам Республики Крым и Севастополя. Мы до года делаем реструктуризацию отсрочки от платежей, каникулы кредитные, как для людей, которые пострадали, их имущество пострадало, если нанесен ущерб здоровью, и для предпринимателей", – сказал Греф.
Также, по его словам, сохранены благотворительные программы для других регионов.
"Сегодня в 31 регионе ведем различного рода благотворительные программы, связанные с развитием городов, поддержки детских учреждений, детских домов, психоневрологических интернатов детских", - проинформировал глава Сбербанка.
В Госсовете Крыма ранее допустили принятие новых мер поддержки бизнеса, чтобы помочь предприятиям прожить сложный период, "сохранить коллективы, производить продукт" и выйти на недавние высокие показатели.
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Читайте также на РИА Новости Крым:
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КрымНовости КрымаГерман ГрефВладимир Путин (политик)Сбербанк в КрымуЭкономика
 
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