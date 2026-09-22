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Греф доложил Путину о поддержке жителей Крыма и Севастополя

Греф доложил Путину о поддержке жителей Крыма и Севастополя - РИА Новости Крым, 22.09.2026

Греф доложил Путину о поддержке жителей Крыма и Севастополя

Предприниматели и жители Крыма и Севастополя могут оформить реструктуризацию по платежам и кредитные каникулы, если их имущество пострадало, программа... РИА Новости Крым, 22.09.2026

2026-09-22T14:16

2026-09-22T14:16

2026-09-22T14:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Предприниматели и жители Крыма и Севастополя могут оформить реструктуризацию по платежам и кредитные каникулы, если их имущество пострадало, программа содействия будет продолжена. Об этом глава "Сбербанка" Герман Греф доложил президенту России Владимиру Путину в Кремле.Также, по его словам, сохранены благотворительные программы для других регионов.В Госсовете Крыма ранее допустили принятие новых мер поддержки бизнеса, чтобы помочь предприятиям прожить сложный период, "сохранить коллективы, производить продукт" и выйти на недавние высокие показатели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кредитные каникулы – как это работает и кому дадут отсрочку по платежамПутин: повышение качества жизни россиян – главная задача властей3,7 млрд рублей помощи: в Крыму турбизнес начал получать первые субсидии

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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