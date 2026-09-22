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Глава округа в Запорожской области задержан за злоупотребления полномочиями - РИА Новости Крым, 22.09.2026
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Глава округа в Запорожской области задержан за злоупотребления полномочиями
Глава округа в Запорожской области задержан за злоупотребления полномочиями - РИА Новости Крым, 22.09.2026
Глава округа в Запорожской области задержан за злоупотребления полномочиями
В Запорожской области задержан глава Приморского муниципального округа. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T11:46
2026-09-22T11:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В Запорожской области задержан глава Приморского муниципального округа. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в региональном главке Следкома РФ.По версии следствия, подозреваемый в период с 2024 по 2025 год, находясь на территории города Приморска, давал незаконные указания о фиктивном трудоустройстве граждан, чтобы получать их зарплату в своих интересах. Своими действиями чиновник нанес ущерб бюджету в размере не менее 690 тысяч рублей.Сейчас фигурант задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.Ранее в Мариуполе был задержан сотрудник администрации города, который подозревается в передаче Киеву сведений о местах дислокации российской армии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Арестован замглавы Сочи - его подозревают в махинации на 400 миллионов ФСБ задержала вице-мэра Сочи и глав двух городских департаментовСиловики задержали главу минздрава Кубани
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ск рф (следственный комитет российской федерации), запорожская область, новости, закон и право, новые регионы россии
Глава округа в Запорожской области задержан за злоупотребления полномочиями

Главу Приморского округа Запорожской области задержали за злоупотребления полномочиями

11:46 22.09.2026
 
© СК РФ по Запорожской областиВ Запорожской области задержан глава Приморского округа
В Запорожской области задержан глава Приморского округа
© СК РФ по Запорожской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В Запорожской области задержан глава Приморского муниципального округа. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в региональном главке Следкома РФ.
"Следственными органами СК РФ по Запорожской области возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Приморского муниципального округа. Он подозревается в использовании своих служебных полномочий вопреки интересам службы, из корыстной или иной личной заинтересованности", - говорится в сообщении.
По версии следствия, подозреваемый в период с 2024 по 2025 год, находясь на территории города Приморска, давал незаконные указания о фиктивном трудоустройстве граждан, чтобы получать их зарплату в своих интересах. Своими действиями чиновник нанес ущерб бюджету в размере не менее 690 тысяч рублей.
Сейчас фигурант задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в Мариуполе был задержан сотрудник администрации города, который подозревается в передаче Киеву сведений о местах дислокации российской армии.
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