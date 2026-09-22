https://crimea.ria.ru/20260922/glava-okruga-v-zaporozhskoy-oblasti-zaderzhan-za-zloupotrebleniya-polnomochiyami-1159586695.html

Глава округа в Запорожской области задержан за злоупотребления полномочиями

Глава округа в Запорожской области задержан за злоупотребления полномочиями - РИА Новости Крым, 22.09.2026

Глава округа в Запорожской области задержан за злоупотребления полномочиями

В Запорожской области задержан глава Приморского муниципального округа. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.09.2026

2026-09-22T11:46

2026-09-22T11:46

2026-09-22T11:46

ск рф (следственный комитет российской федерации)

запорожская область

новости

закон и право

новые регионы россии

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/16/1159586578_0:0:1185:666_1920x0_80_0_0_4fc282d243a9fc78664c52465884ec84.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В Запорожской области задержан глава Приморского муниципального округа. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в региональном главке Следкома РФ.По версии следствия, подозреваемый в период с 2024 по 2025 год, находясь на территории города Приморска, давал незаконные указания о фиктивном трудоустройстве граждан, чтобы получать их зарплату в своих интересах. Своими действиями чиновник нанес ущерб бюджету в размере не менее 690 тысяч рублей.Сейчас фигурант задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.Ранее в Мариуполе был задержан сотрудник администрации города, который подозревается в передаче Киеву сведений о местах дислокации российской армии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Арестован замглавы Сочи - его подозревают в махинации на 400 миллионов ФСБ задержала вице-мэра Сочи и глав двух городских департаментовСиловики задержали главу минздрава Кубани

запорожская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), запорожская область, новости, закон и право, новые регионы россии