https://crimea.ria.ru/20260922/germaniya-predprinimala-popytki-vmeshatsya-v-vybory-v-gosdumu--volodin-1159590310.html

Германия предпринимала попытки вмешаться в выборы в Госдуму – Володин

Германия предпринимала попытки вмешаться в выборы в Госдуму – Володин - РИА Новости Крым, 22.09.2026

Германия предпринимала попытки вмешаться в выборы в Госдуму – Володин

На протяжении всей кампании по выборам в Госдуму РФ фиксировались многочисленные попытки вмешательства в нее со стороны госструктур Германии. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 22.09.2026

2026-09-22T13:22

2026-09-22T13:22

2026-09-22T13:31

вячеслав володин

государственная дума рф

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. На протяжении всей кампании по выборам в Госдуму РФ фиксировались многочисленные попытки вмешательства в нее со стороны госструктур Германии. Об этом заявил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.По его словам, до начала голосования со стороны ФРГ уже звучали оценки итогов выборов, а также их дискредитация и непризнание.Председатель ГД также напомнил, что одновременно с российской избирательной кампанией в Германии проходили выборы в земельные парламенты.Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещалось 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Явка избирателей в целом по России превысила 59%, что является рекордом для парламентских выборов в РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лукашенко поздравил Путина с успешным проведением единого дня голосованияРезультаты выборов в Госдуму РФ стали ответом Западу – мнениеЭто катастрофа: партия Мерца провалила выборы в парламент Мекленбурга

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав володин, государственная дума рф, новости