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Германия предпринимала попытки вмешаться в выборы в Госдуму – Володин
Германия предпринимала попытки вмешаться в выборы в Госдуму – Володин - РИА Новости Крым, 22.09.2026
Германия предпринимала попытки вмешаться в выборы в Госдуму – Володин
На протяжении всей кампании по выборам в Госдуму РФ фиксировались многочисленные попытки вмешательства в нее со стороны госструктур Германии. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T13:22
2026-09-22T13:22
2026-09-22T13:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. На протяжении всей кампании по выборам в Госдуму РФ фиксировались многочисленные попытки вмешательства в нее со стороны госструктур Германии. Об этом заявил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.По его словам, до начала голосования со стороны ФРГ уже звучали оценки итогов выборов, а также их дискредитация и непризнание.Председатель ГД также напомнил, что одновременно с российской избирательной кампанией в Германии проходили выборы в земельные парламенты.Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещалось 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Явка избирателей в целом по России превысила 59%, что является рекордом для парламентских выборов в РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лукашенко поздравил Путина с успешным проведением единого дня голосованияРезультаты выборов в Госдуму РФ стали ответом Западу – мнениеЭто катастрофа: партия Мерца провалила выборы в парламент Мекленбурга
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вячеслав володин, государственная дума рф, новости
Германия предпринимала попытки вмешаться в выборы в Госдуму – Володин
Володин заявил о многочисленных попытках вмешательства Германии в выборы в Госдуму
13:22 22.09.2026 (обновлено: 13:31 22.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. На протяжении всей кампании по выборам в Госдуму РФ фиксировались многочисленные попытки вмешательства в нее со стороны госструктур Германии. Об этом заявил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
"На протяжении всей избирательной кампании в Государственную Думу мы фиксировали многочисленные со стороны государственных структур Германии вмешательства", - написал Володин в своем канале в МАКС.
По его словам, до начала голосования со стороны ФРГ уже звучали оценки итогов выборов, а также их дискредитация и непризнание.
Председатель ГД также напомнил, что одновременно с российской избирательной кампанией в Германии проходили выборы в земельные парламенты.
"Наша позиция однозначна и ранее, и сейчас - это внутреннее дело суверенного государства. Народ каждой страны самостоятельно решает свое будущее, избирая своих представителей во власть. Сегодня, когда итоги подведены, можно поздравить наших коллег с завершением избирательной кампании. И ее результатами. Граждане земель ФРГ свой выбор сделали", - добавил Володин.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещалось 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Явка избирателей в целом по России превысила 59%, что является рекордом для парламентских выборов в РФ.
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