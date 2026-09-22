https://crimea.ria.ru/20260922/eks-glava-veschevogo-upravleniya-rosgvardii-poluchil-8-let-kolonii-za-vzyatku-1159585874.html

Экс-глава вещевого управления Росгвардии получил 8 лет колонии за взятку

Экс-глава вещевого управления Росгвардии получил 8 лет колонии за взятку - РИА Новости Крым, 22.09.2026

Экс-глава вещевого управления Росгвардии получил 8 лет колонии за взятку

Суд приговорил бывшего начальника вещевого управления департамента тылового обеспечения Росгвардии к 8 годам колонии по обвинению в получении взятки в 6... РИА Новости Крым, 22.09.2026

2026-09-22T11:33

2026-09-22T11:33

2026-09-22T11:33

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

взятка

приговор

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303132_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_344a7c61244c48c7443520d44c8f2a4e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Суд приговорил бывшего начальника вещевого управления департамента тылового обеспечения Росгвардии к 8 годам колонии по обвинению в получении взятки в 6 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.По данным ведомства, в 2023-2024 годах подсудимый получил от коммерческой фирмы взятку в 6 млн рублей за общее покровительство при исполнении государственных контрактов на поставку предметов личной гигиены. При этом предусмотренные контрактами обязательства выполнены не были. В результате государству причинен многомиллионный материальный ущерб.По приговору суда фигурант получил 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 6,7 млн рублей. Также он лишен воинского звания полковника. Кроме того, у осужденного конфисковали 6 млн рублей.Уголовное дело в отношении взяткодателей рассматривается в суде.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-кадровик Минобороны Кузнецов приговорен к 12 годам колонии Крымчанина будут судить за попытку дать взятку в 1,2 млн сотруднику ФСБ ФСБ вскрыла хищение 110 млн рублей на оборонном заводе "Звезда-Стрела"

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), взятка, приговор, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости