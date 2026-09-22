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Экс-глава вещевого управления Росгвардии получил 8 лет колонии за взятку - РИА Новости Крым, 22.09.2026
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Экс-глава вещевого управления Росгвардии получил 8 лет колонии за взятку
Экс-глава вещевого управления Росгвардии получил 8 лет колонии за взятку - РИА Новости Крым, 22.09.2026
Экс-глава вещевого управления Росгвардии получил 8 лет колонии за взятку
Суд приговорил бывшего начальника вещевого управления департамента тылового обеспечения Росгвардии к 8 годам колонии по обвинению в получении взятки в 6... РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T11:33
2026-09-22T11:33
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
взятка
приговор
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Суд приговорил бывшего начальника вещевого управления департамента тылового обеспечения Росгвардии к 8 годам колонии по обвинению в получении взятки в 6 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.По данным ведомства, в 2023-2024 годах подсудимый получил от коммерческой фирмы взятку в 6 млн рублей за общее покровительство при исполнении государственных контрактов на поставку предметов личной гигиены. При этом предусмотренные контрактами обязательства выполнены не были. В результате государству причинен многомиллионный материальный ущерб.По приговору суда фигурант получил 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 6,7 млн рублей. Также он лишен воинского звания полковника. Кроме того, у осужденного конфисковали 6 млн рублей.Уголовное дело в отношении взяткодателей рассматривается в суде.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-кадровик Минобороны Кузнецов приговорен к 12 годам колонии Крымчанина будут судить за попытку дать взятку в 1,2 млн сотруднику ФСБ ФСБ вскрыла хищение 110 млн рублей на оборонном заводе "Звезда-Стрела"
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), взятка, приговор, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
Экс-глава вещевого управления Росгвардии получил 8 лет колонии за взятку

Экс-начальник вещевого управления Росгвардии получил 8 лет за взятку в 6 млн рублей

11:33 22.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Суд приговорил бывшего начальника вещевого управления департамента тылового обеспечения Росгвардии к 8 годам колонии по обвинению в получении взятки в 6 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
По данным ведомства, в 2023-2024 годах подсудимый получил от коммерческой фирмы взятку в 6 млн рублей за общее покровительство при исполнении государственных контрактов на поставку предметов личной гигиены. При этом предусмотренные контрактами обязательства выполнены не были. В результате государству причинен многомиллионный материальный ущерб.
По приговору суда фигурант получил 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 6,7 млн рублей. Также он лишен воинского звания полковника. Кроме того, у осужденного конфисковали 6 млн рублей.
Уголовное дело в отношении взяткодателей рассматривается в суде.
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Росгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)ВзяткаПриговорСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Новости
 
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