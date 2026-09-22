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Для Байдарских ворот в Севастополе установили объединенную зону охраны
Для Байдарских ворот в Севастополе установили объединенную зону охраны - РИА Новости Крым, 22.09.2026
Для Байдарских ворот в Севастополе установили объединенную зону охраны
В Севастополе утвердили объединенную зону охраны двух объектов культурного наследия регионального значения – Байдарских ворот и памятного знака в районе боев... РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T19:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе утвердили объединенную зону охраны двух объектов культурного наследия регионального значения – Байдарских ворот и памятного знака в районе боев Севастопольского и Балаклавского партизанских отрядов. Об этом стало известно на заседании в правительстве города.По ее словам, объединенная зона включает единую охранную зону и зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности. В их границах устанавливаются требования к строительству и реконструкции, благоустройству, размещению рекламы и некапитальных объектов, а также к архитектурным и цветовым решениям.В частности, в единой охранной зоне запрещается новое строительство, за исключением частичного благоустройства. В единой зоне регулирования застройки устанавливаются ограничения по высоте и этажности новых и реконструируемых объектов.Отмечается, что ранее зона охраны была установлена только для Байдарских ворот. Новое постановление формирует единую систему охраны уже для двух расположенных рядом объектов культурного наследия.Ранее власти Севастополя утверждали границы зон охраны объектов культурного значения, а также режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах этих территорий. Постановление устанавливало объединенную зону охраны в отношении 172 объектов культурного наследия как федерального, так и регионального значения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России примут закон о мастер-планах городовБольшая стройка: в Севастополе до следующего лета ограничат движениеВ центре Севастополя приступили к укладке исторической брусчатки
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новости севастополя, севастополь, благоустройство, культурное наследие, охрана культурного наследия
Для Байдарских ворот в Севастополе установили объединенную зону охраны
В Севастополе утвердили объединенную зону охраны для Байдарских ворот и памятного знака
19:07 22.09.2026 (обновлено: 19:09 22.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе утвердили объединенную зону охраны двух объектов культурного наследия регионального значения – Байдарских ворот и памятного знака в районе боев Севастопольского и Балаклавского партизанских отрядов. Об этом стало известно на заседании в правительстве города.
"Целью принятия постановления является обеспечение сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде через регулирование градостроительной деятельности, установление режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам", – рассказала исполняющий обязанности начальника управления охраны объектов культурного наследия Светлана Никитина.
По ее словам, объединенная зона включает единую охранную зону и зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности. В их границах устанавливаются требования к строительству и реконструкции, благоустройству, размещению рекламы и некапитальных объектов, а также к архитектурным и цветовым решениям.
В частности, в единой охранной зоне запрещается новое строительство, за исключением частичного благоустройства. В единой зоне регулирования застройки устанавливаются ограничения по высоте и этажности новых и реконструируемых объектов.
Отмечается, что ранее зона охраны была установлена только для Байдарских ворот. Новое постановление формирует единую систему охраны уже для двух расположенных рядом объектов культурного наследия.
Ранее власти Севастополя утверждали границы зон охраны объектов культурного значения, а также режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах этих территорий. Постановление устанавливало
объединенную зону охраны в отношении 172 объектов культурного наследия как федерального, так и регионального значения.
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