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Девушка сорвалась со скалы на Генеральских пляжах в Крыму - РИА Новости Крым, 22.09.2026
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Девушка сорвалась со скалы на Генеральских пляжах в Крыму
Девушка сорвалась со скалы на Генеральских пляжах в Крыму - РИА Новости Крым, 22.09.2026
Девушка сорвалась со скалы на Генеральских пляжах в Крыму
В Ленинском районе Крыма девушка упала со скалы на Генеральских пляжах. Об этом сообщили в республиканском МЧС. РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T10:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма девушка упала со скалы на Генеральских пляжах. Об этом сообщили в республиканском МЧС.Инцидент произошел в районе бухты Пересада. Пострадавшую доставили к карете скорой медицинской помощи. Ранее сообщалось, что в Севастополе за купальный сезон спасли на воде 11 взрослых и одного ребенка. При этом пять человек утонули.Минобороны РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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Девушка сорвалась со скалы на Генеральских пляжах в Крыму

В Крыму девушка сорвалась со скалы на Генеральских пляжах

10:06 22.09.2026
 
© МЧС Республики КрымНа Генеральских пляжах под Керчью спасатели помогают женщине, упавшей со скалы
На Генеральских пляжах под Керчью спасатели помогают женщине, упавшей со скалы
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма девушка упала со скалы на Генеральских пляжах. Об этом сообщили в республиканском МЧС.
Инцидент произошел в районе бухты Пересада.

"Прибыв к пострадавшей, спасатели совместно с медработниками наложили пострадавшей воротник Шанца, уложили на спецносилки и при помощи альпснаряжения эвакуировали девушку со скального рельефа", - сказано в сообщении.

Пострадавшую доставили к карете скорой медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что в Севастополе за купальный сезон спасли на воде 11 взрослых и одного ребенка. При этом пять человек утонули.
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