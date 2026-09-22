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Девушка сорвалась со скалы на Генеральских пляжах в Крыму
Девушка сорвалась со скалы на Генеральских пляжах в Крыму - РИА Новости Крым, 22.09.2026
Девушка сорвалась со скалы на Генеральских пляжах в Крыму
В Ленинском районе Крыма девушка упала со скалы на Генеральских пляжах. Об этом сообщили в республиканском МЧС. РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T10:06
2026-09-22T10:06
2026-09-22T10:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма девушка упала со скалы на Генеральских пляжах. Об этом сообщили в республиканском МЧС.Инцидент произошел в районе бухты Пересада. Пострадавшую доставили к карете скорой медицинской помощи. Ранее сообщалось, что в Севастополе за купальный сезон спасли на воде 11 взрослых и одного ребенка. При этом пять человек утонули.Минобороны РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Девушка сорвалась со скалы на Генеральских пляжах в Крыму
В Крыму девушка сорвалась со скалы на Генеральских пляжах