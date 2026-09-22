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Дефицит мощности в Крыму сохраняется – что со светом 22 сентября - РИА Новости Крым, 22.09.2026
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Дефицит мощности в Крыму сохраняется – что со светом 22 сентября
Дефицит мощности в Крыму сохраняется – что со светом 22 сентября - РИА Новости Крым, 22.09.2026
Дефицит мощности в Крыму сохраняется – что со светом 22 сентября
Энергосистема Крыма во вторник, 22 сентября, работает в условиях дефицита мощности – ограничения потребления электроэнергии действуют на всей территории,... РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T08:35
2026-09-22T08:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Энергосистема Крыма во вторник, 22 сентября, работает в условиях дефицита мощности – ограничения потребления электроэнергии действуют на всей территории, сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".Отмечается, что в наиболее пострадавших от внешнего воздействия энергорайонах сохраняются перебои с подачей электроэнергии."Социальные объекты работают на резервных схемах электроснабжения. Аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно", – уточнили в компании.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Феодосии останется без воды почти на двое суток из-за аварии на водоводахВ Крыму введен режим повышенной готовности из-за непогодыЧем для России и мира обернется энергетический кризис 2026 – мнение
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РИА Новости Крым
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Дефицит мощности в Крыму сохраняется – что со светом 22 сентября

В Крыму 22 сентября на всей территории действуют ограничения потребления электроэнергии

08:35 22.09.2026
 
© КрымэнергоинформЭлектроподстанция в Крыму
Электроподстанция в Крыму
© Крымэнергоинформ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Энергосистема Крыма во вторник, 22 сентября, работает в условиях дефицита мощности – ограничения потребления электроэнергии действуют на всей территории, сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".
"Энергосистема Республики Крым работает в условиях дефицита мощности. На всей территории полуострова действуют ограничения потребления электроэнергии", –сказано в сообщении.
Отмечается, что в наиболее пострадавших от внешнего воздействия энергорайонах сохраняются перебои с подачей электроэнергии.
"Социальные объекты работают на резервных схемах электроснабжения. Аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно", – уточнили в компании.
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